Корабли КФл выполнили стрельбы «Калибрами»
Экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан» Каспийской флотилии (КФл) в ходе учения нанесли удар по условному противнику крылатыми ракетами комплекса «Калибр-НК», передает РИА Новости сообщение представителя ЮВО Вадима Астафьева.
По словам Астафьева, удар «Калибрами» был нанесен по береговым целям с расстояния более 100 морских миль. Все объекты были успешно поражены.
Он пояснил, что стрельбы выполнялись в рамках двухстороннего командно-штабного учения (КШУ), руководит которым командующий войсками Южного округа генерал-полковник Александр Дворников.
«Дагестан» и «Татарстан» выполнили задачу по поражению критически важных объектов противника, расположенных на острове Чечень, добавил Астафьев.
Он также сообщил, что в ходе розыгрыша тактических эпизодов КШУ в горах Северной Осетии были применены тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек».
По его словам, ТОС-1А применялись для поддержки действий групп штурма и разграждения на этапе подготовки к переходу в наступление мотострелков.
По замыслу учения, передовые подразделения встретили ожесточенное сопротивление «противника», засевшего на пути продвижения основных сил. Ударом огнеметной роты ТОС «противник» был уничтожен.
Представитель ЮВО сообщил также, что на разных этапах КШУ к отработке задач привлекаются до 7 тыс. военнослужащих. В общей сложности задействовано более 2,5 тыс. единиц техники, в том числе около 60 вертолетов и 20 самолетов.
По словам Астафьева, удар «Калибрами» был нанесен по береговым целям с расстояния более 100 морских миль. Все объекты были успешно поражены.
Он пояснил, что стрельбы выполнялись в рамках двухстороннего командно-штабного учения (КШУ), руководит которым командующий войсками Южного округа генерал-полковник Александр Дворников.
«Дагестан» и «Татарстан» выполнили задачу по поражению критически важных объектов противника, расположенных на острове Чечень, добавил Астафьев.
Он также сообщил, что в ходе розыгрыша тактических эпизодов КШУ в горах Северной Осетии были применены тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек».
По его словам, ТОС-1А применялись для поддержки действий групп штурма и разграждения на этапе подготовки к переходу в наступление мотострелков.
По замыслу учения, передовые подразделения встретили ожесточенное сопротивление «противника», засевшего на пути продвижения основных сил. Ударом огнеметной роты ТОС «противник» был уничтожен.
Представитель ЮВО сообщил также, что на разных этапах КШУ к отработке задач привлекаются до 7 тыс. военнослужащих. В общей сложности задействовано более 2,5 тыс. единиц техники, в том числе около 60 вертолетов и 20 самолетов.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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