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Корабли КФл выполнили стрельбы «Калибрами»

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Экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан» Каспийской флотилии (КФл) в ходе учения нанесли удар по условному противнику крылатыми ракетами комплекса «Калибр-НК», передает РИА Новости сообщение представителя ЮВО Вадима Астафьева.

Корабли КФл выполнили стрельбы «Калибрами»



По словам Астафьева, удар «Калибрами» был нанесен по береговым целям с расстояния более 100 морских миль. Все объекты были успешно поражены.

Он пояснил, что стрельбы выполнялись в рамках двухстороннего командно-штабного учения (КШУ), руководит которым командующий войсками Южного округа генерал-полковник Александр Дворников.

«Дагестан» и «Татарстан» выполнили задачу по поражению критически важных объектов противника, расположенных на острове Чечень, добавил Астафьев.

Он также сообщил, что в ходе розыгрыша тактических эпизодов КШУ в горах Северной Осетии были применены тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек».

По его словам, ТОС-1А применялись для поддержки действий групп штурма и разграждения на этапе подготовки к переходу в наступление мотострелков.

По замыслу учения, передовые подразделения встретили ожесточенное сопротивление «противника», засевшего на пути продвижения основных сил. Ударом огнеметной роты ТОС «противник» был уничтожен.

Представитель ЮВО сообщил также, что на разных этапах КШУ к отработке задач привлекаются до 7 тыс. военнослужащих. В общей сложности задействовано более 2,5 тыс. единиц техники, в том числе около 60 вертолетов и 20 самолетов.
Использованы фотографии:
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22 комментария
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  1. _Kotegpushisteg_
    _Kotegpushisteg_ Сегодня, 09:05
    -6
    условные игиловцы кончились?или все благополучно вернулись домой laughing
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 09:07
      +5
      Цитата: _Kotegpushisteg_
      условные игиловцы кончились?или все благополучно вернулись домой laughing

      Есть вариант.. там великие украинцы учения проводить собрались.. их корыта можно было как мишени использовать laughing
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 09:12
        +4
        Цитата: Svarog
        Цитата: _Kotegpushisteg_
        условные игиловцы кончились?или все благополучно вернулись домой laughing

        Есть вариант.. там великие украинцы учения проводить собрались.. их корыта можно было как мишени использовать laughing

        Эх Владимир ,мы прям мыслим в одном направлении ..! laughing Неплохая идея пару "Калибров" направить в Азов ..
        1. Аристарх Людвигович
          Аристарх Людвигович Сегодня, 09:45
          +5
          Экипажи ракетных кораблей «Дагестан» и «Татарстан» Каспийской флотилии (КФл) в ходе учения нанесли удар по условному противнику крылатыми ракетами комплекса «Калибр-НК»,

          Сторожевой корабль проекта 11661 "Татарстан" имеет основное оружие - противокорабельный ракетный комплекс "Уран" с крылатыми ракетами Х-35(Э), имеющий дальность стрельбы до 130 километров. Помоемому калибры есть только на "Дагестане". На фото ниже "Татарстан" с 2х4 ПУ ПКР Х-35 "Уран"
      2. DEZINTO
        DEZINTO Сегодня, 09:15
        +3
        их корыта можно было как мишени использовать


        Не, не получится...они уже заявили их катера - невидимые! и всё тут хоть ты тресни не прицелится...шумерские технологии, это вам не это..!
        Они когда под мостом проходили ремонтая баржа и буксир были для отвода глаз, за ними абсолютно невидимые катера проскочили!
        1. Svarog
          Svarog Сегодня, 09:32
          +1
          Цитата: DEZINTO
          Не, не получится...они уже заявили их катера - невидимые! и

          laughing good Точно.. ну тогда случайно попали..
        2. Комментарий был удален.
        3. LSA57
          LSA57 Сегодня, 12:14
          +1
          Цитата: DEZINTO
          Не, не получится...они уже заявили их катера - невидимые

          ну если как этот... дык и кончит так же
    2. LSA57
      LSA57 Сегодня, 12:08
      0
      Цитата: _Kotegpushisteg_
      условные игиловцы кончились?

      НЕусловные нужны? ничего не треснет?
  2. Товарищ Берия
    Товарищ Берия Сегодня, 09:14
    +2
    Медийности не хватает. Надо такие пуски на видео снимать и тиражировать на каждом углу. Что бы не условный, а потенциальный противник задумался.
    Хотя американский адмирал уже заявил, что Калибр долетит до любой европейской столицы.
  3. Ros 56
    Ros 56 Сегодня, 09:17
    0
    Чего же по условному, в бандерлогии много есть подходящих целей. И нашим учеба и нормальным людям на Украине поддержка.
    1. DEZINTO
      DEZINTO Сегодня, 09:27
      +1
      Так они того и ждут....подставляют свою ржавую флотилию и раздражают, но на них мне кажется и ракет жалко и - "не трожь пахнуть не так сильно будет".... request
      1. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 09:35
        +1
        Э, брат, на ржавчину я не согласен, надо воплотить мечту Надии Савченко, долбануть по Раде, чтобы и пыли от ушлепков не осталось. Жалко, и мне жалко, уж очень красивое здание. Ничего, восстановят, как здание Рейхстага в Германии. Зато земля чище будет.
    2. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 09:28
      +5
      Цитата: Ros 56
      0
      Чего же по условному, в бандерлогии много есть подходящих целей.

      Их и так постоянно обстреливают из бутылкомётов.
      1. Ros 56
        Ros 56 Сегодня, 09:36
        +2
        Ха-ха, так там половина страны контуженных.
        1. Дед Пихто
          Дед Пихто Сегодня, 09:48
          +5
          Цитата: Ros 56
          Ха-ха, так там половина страны контуженных.

          Я тоже к этому мнению прихожу, за последние годы..
      2. DEZINTO
        DEZINTO Сегодня, 09:39
        0
        Ровно положили как.! Снайпер работал не иначе. recourse
  4. keeper03
    keeper03 Сегодня, 09:35
    0
    Завтра, надеюсь стрельбы будут боевые ?!! yes soldier
  5. ЛМН
    ЛМН Сегодня, 09:46
    +2
    Он также сообщил, что в ходе розыгрыша тактических эпизодов КШУ в горах Северной Осетии были применены тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» .


    Ничего у них там "розыгрыши" winked
    1. Серый брат
      Серый брат Сегодня, 09:54
      +1
      Цитата: ЛМН
      Ничего у них там "розыгрыши"

      Победителю достанется главный приз - "Булава".
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 10:25
    +1
    перепрограммировать ракеты,да по боевикам в провинции идлиб,что в сирии am belay вот лучший вариант''учений''. soldier
  7. лысова
    лысова Сегодня, 10:31
    +2
    На территории Грузии, штатовская биологическая лаборатория. winked Им по Ираку можно было провести операцию, потреся пробиркой (пустышкой). Вроди как существует конвенция, хотя им по фиг.
    1. helmi8
      helmi8 Сегодня, 12:03
      0
      Цитата: лысова
      На территории Грузии, штатовская биологическая лаборатория.

      Ну по биолаборатории страшновато работать - вдруг невзначай зараза непотребная распространится? Ее тихонько брать надо, аккуратненько... Не, ну если только "Солнцепеком" накрыть ради дезинфекции... feel