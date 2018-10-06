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Пентагон одобрил полноценные эксплуатационные испытания F-35

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Американское командование одобрило проведение в ноябре полноценных войсковых оценочных испытаний истребителей F-35 Lightning II, прежде чем начать их полномасштабный выпуск, передает ТАСС.




По словам замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, предпринятый шаг станет одним из наиболее значительных в программе F-35 перед началом массового производства, которое планируется на лето 2019 года.

На этой неделе Лорд провела обзор проверки оперативной готовности F-35 и вспомогательных ресурсов и подтвердила готовность перехода к эксплуатационным испытаниям, говорится в материале.

Таким образом, она согласилась с предложением директора отдела военного ведомства по реализации программы разработки и закупки F-35 о начале испытаний в середине ноября.

Между тем около 320 единиц F-35 уже эксплуатируются на 15 авиабазах по всему миру. При этом Пентагон и компания Lockheed Martin продолжают активно работать над устранением многочисленных недостатков самолета, включая его необычайно сложное программное обеспечение, пишут американские издания.

Согласно сообщению Минобороны США, F-35 должен пройти полноценные войсковые испытания, чтобы продемонстрировать свою «эффективность в оперативном отношении», а также пригодность для борьбы с различными угрозами, в том числе со средствами ПВО предполагаемого противника.

Как отмечало агентство Bloomberg, в ходе испытаний будет оценена способность F-35 преодолевать самые современные системы ПВО вооруженных сил России, Китая и Ирана, а также противостоять их новейшим истребителям.

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует закупить в общей сложности 2456 истребителей бомбардировщиков пятого поколения F-35.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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44 комментария
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  1. Аристарх Людвигович
    Аристарх Людвигович Сегодня, 10:10
    +5
    Ну вот они уже и встретились в Европе. АЗЛК и Lockheed Martin.
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 10:31
      +9
      Основные испытания намечены в небе ближнего востока, к ним все готово С-300 подвезли в Сирию и Ф-35 дали израильтянам. С-300 значительно уступает С-400 по ТТХ, т.е. уже является комплексом прошлого поколения, вот и поглядим чего стоит Ф-35 в деле.
      1. Аристарх Людвигович
        Аристарх Людвигович Сегодня, 10:38
        +6
        Летал как-то один невидимый над Балканами...
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 10:48
          0
          И сбит был всего один. За многие сотни боевылетов с бомбежками в условиях сильного ПВО.
          1. Васян1971
            Васян1971 Сегодня, 10:52
            +3
            Так всё-таки "сильного" или "устаревшего советского"?
          2. Быков.
            Быков. Сегодня, 11:19
            0
            Цитата: voyaka uh
            И сбит был всего один. За многие сотни боевылетов с бомбежками в условиях сильного ПВО.

            Так если бы при этом они ещё и залетали в зону действия ПВО Сербии, а не стреляли ракетами воздух-поверхность по наводке авксами, то тогда и сбитых ховенолетов натовских больше было.
          3. лесовозник
            лесовозник Сегодня, 11:51
            0
            Цитата: voyaka uh
            И сбит был всего один. За многие сотни боевылетов с бомбежками в условиях сильного ПВО.

            Сильного? Ха ха — он был сбит давно снятым у нас с вооружения 125-м комплексом laughing
          4. ultra
            ultra Сегодня, 11:58
            0
            Ну и поле этого все утюги резко были выведены в резерв. laughing
        2. Vadim851
          Vadim851 Сегодня, 11:41
          +1
          не 1999-й год сейчас, совсем не 1999. Да и расстояние до цели было 20 км примерно. Здесь С300ПМУ2 и Бук М3 ещё это минимум что нужно для борьбы с этим самолетом, да и 20 км подлетать сейчас никто не станет к цели. Обязательно нужно адекватно оценивать большую опасность, исходящую от этого скрытного самолёта. Ситуационная осведомленность сейчас важнее чем ЛТХ даже.
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 10:37
      +2
      прежде чем начать их полномасштабный выпуск, передает ТАСС.

      Может в Сирии испытаете господа и мы в накладе не останемся ..Слабо ? А то все одна болтовня..
      Запад все в танковом биатлоне поучавствовать приглашаем , молчат падлы !
      Израиль думаю вам свои аэродромы предоставит для взлета (на счет посадки не уверен..))))
  2. Jerk
    Jerk Сегодня, 10:12
    +2
    Ну логично, че, сначала поставить союзникам - "семь колец отдали эльфам - чисто по приколу - а не передохнут ли?", потом начать испытания. Как говорилось в South Park- "синдром телесной полярности"
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 10:21
      0
      Пока есть возможность можно союзникам и "полуфабрикаты" впарить. А потом уже испытания, доработки, допилки..., на чем тоже можно немало наварить.
      1. Арон Заави
        Арон Заави Сегодня, 10:32
        -1
        Ну пока суть да дело им еще 11 малую серию выпустить нужно.
    2. DEZINTO
      DEZINTO Сегодня, 11:08
      +1
      О! Томпффоны? Которые сломали Картману функцию смеяться? Прям как мне новости из Украины laughing
  3. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 10:17
    +4
    По результатам выявят еще проблем, но все эти проблемы переведут в пункт "исправляемых" и заключение будет-годен для массового производства.Ура,занавес! НАЛЕТАЙ,ТОРОПИСЬ!ПОКУПАЙ ЖИВОПИСЬ!
    1. Vol4ara
      Vol4ara Сегодня, 10:39
      +1
      А прикинь выяснится, что самолёт то хороший...
      1. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 10:48
        +4
        Цитата: Vol4ara
        А прикинь выяснится, что самолёт то хороший...

        Учитывая недочеты и ошибки в проектировании,которые никакой модернизацией не зашпаклюешь, он то конечно хороший. 320 штук выстругали не глядя,а теперь войсковые испытания решили провести.
  4. Svarog
    Svarog Сегодня, 10:29
    +1
    Да вот бы нам такие масштабы 2456 истребителей..
    1. Васян1971
      Васян1971 Сегодня, 10:56
      0
      Цитата: Svarog
      Да вот бы нам такие масштабы 2456 истребителей..

      К таким-то масштабам и бюджет бы! К бюджету рубль в качестве мировой резервной валюты! Ну и до кучи - негра президента. laughing
    2. НЕКСУС
      НЕКСУС Сегодня, 11:00
      +2
      Цитата: Svarog
      Да вот бы нам такие масштабы 2456 истребителей..

      На кой?У нас Варшавского договора нет,чтоб союзников вооружать. Да и подходы к принятию на вооружение у нас разные.
    3. Голован Джек
      Голован Джек Сегодня, 11:10
      0
      Цитата: Svarog
      вот бы нам такие масштабы 2456 истребителей

      А, собственно, зачем? Нафига в доме столько... напильников?
  5. askort154
    askort154 Сегодня, 10:32
    +2
    "На этой неделе Лорд провела обзор проверки оперативной готовности F-35 и вспомогательных ресурсов и подтвердила готовность перехода к эксплуатационным испытаниям, говорится в материале........ Между тем уже около 320 еиниц F-35 уже эсплуатируются на 15 аввиабазах по всему миру"

    Чисто по американски. Самолёт не прошедший эксплуатационные испытания, впарен всем своим союзникам как супер-пупер. Самая дорогая американская лапша на ушах всего мира в 21 веке.
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:37
      0
      Израиль уже провел полный цикл испытаний в боевых условиях. Так что особо волноваться не о чем.
      1. К-612-О
        К-612-О Сегодня, 10:49
        +1
        Только тут надо отметить, уровень пво 70-ых годов (причем не сведенной в систему и довольно разреженной) и отсутствие РЭП, а также авиации пво. Вот в КНДР бы испытали, тогда было бы посмотреть.
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 10:53
          -4
          Что есть, на том и испытываем fellow
          1. К-612-О
            К-612-О Сегодня, 10:57
            +2
            Ну так на Иране испытайте. Там куда все посерьезьней будет. Югославия в свое время показала, что вундервафлей не бывает, там потери были весьма чувствительные. Причем самых современных на то время самолетов.
      2. Васян1971
        Васян1971 Сегодня, 11:02
        +2
        Цитата: voyaka uh
        Израиль уже провел полный цикл испытаний в боевых условиях. Так что особо волноваться не о чем.

        Верблюдов истребляли? ПВО вооруженных сил России, Китая и Ирана преодолевали? Противостояли их новейшим истребителям? Опять же, по слухам, любовно доводили до вменяемого состояния напильником.
      3. НЕКСУС
        НЕКСУС Сегодня, 11:03
        +3
        Цитата: voyaka uh
        Израиль уже провел полный цикл испытаний в боевых условиях. Так что особо волноваться не о чем.

        Простите,а какое ПВО противостояло этим машинам в ходе боевых испытаний? Какие РЛС,комплексы РЭБ были задействованы при противодействии Ф-35?
      4. gridasov
        gridasov Сегодня, 11:50
        0
        Знаете ,что такое деривативы？Так вот ,этот самолет хорош на кратковременном периоде времени ,пока не создадут машину с порядком более эффективных параметров. Поэтому американцы компенсируют отдельные недочеты их количеством , Но главное это не самолет или вернее не только самолет , а те задачи которые он выполнит на стратегической глобальной сцене за отведенный ему период времени .А они очевидны-эти задачи. И противник для России и ее интересам весьма серьезный, по комплексу причин.
        1. gridasov
          gridasov Сегодня, 11:56
          0
          Кстати у русских есть весьма эффективное оружие против любых , а главное против любого колличества произведенных самолетов.Это я и называю интеллектуальное , а соответственно технологическое превосходство.
      5. ultra
        ultra Сегодня, 12:00
        0
        Цитата: voyaka uh
        Так что особо волноваться не о чем.

        Ну так и не волнуйтесь! laughing
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 10:32
    -1
    нужно создать для него такую версию по,чтобы за отдельные деньги любой желающий мог бы ф35 со своего смартфона или планшета в реальном времени поуправлять smile правда,некоторое количество самолётов станут в результате ''одноразовыми'' lol ,ну это мелочи,лох-кид ещё новых налепит. lol
  7. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 10:36
    0
    из комментариев про это авианедоразумение можно целый фалиант содать wassat чем больше сша пытается своё авиастрашилище довести до ума,тем больше он ''болеет'', wassat видать,генетический мутант wassat а не самолёт..
  8. gridasov
    gridasov Сегодня, 10:40
    +1
    Шутки -шутками , но выпускаемое оружие всегда окупалось реальными физическими событиями. Наступательного оружия уже столько ,что того и гляди оно начнет быть использовано по прямому назначению.
  9. К-612-О
    К-612-О Сегодня, 10:41
    +1
    По мне так супер шершень не хуже, вообще их самый удачный и красивый самолет. И их они же тоже собрались клепать для авианосцев. А по колличеству: так это замена почти всего парка истрибителей получается, зачем тогда вайпера и модернизацию орла затевали?
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 10:45
      -1
      На авианосцах вначале будет по одной эскадрилии Ф-35 и 3 эскадрилии Суперхорнетов.
      Потом 2 и 2. Дальше моряки посмотрят, стоит ли держать Хорнеты. А пока СуперХорнеты нужны на замены ранних моделей и потерянных в авариях.
      1. К-612-О
        К-612-О Сегодня, 10:53
        +1
        Так мореманы сами и говорили, что от шершней не откажуться, в ближайшие 15 лет. Да и без гроулера тоже никуда. Так что машинка еще очень долго будет служить, по скольку планер и компоновка очень удачная, как и наши 29 и 27.
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 10:56
          0
          Ну, и я о том. С F-35C вообще оказалось больше проблем, чем с другими версиями. Пока исправляли... А летать-то надо. Поэтому процесс и затянется (10 АУГ! ) на 15 лет.
  10. Влад5307
    Влад5307 Сегодня, 10:46
    0
    Как отмечало агентство Bloomberg, в ходе испытаний будет оценена способность F-35 преодолевать самые современные системы ПВО вооруженных сил России, Китая и Ирана, а также противостоять их новейшим истребителям.

    поэтому и "раздают" партнерам эти супер-пупер машины - пусть поработают на Пентагон бета-тестерами и особенно богоизбранными в Сирии!
  11. Влад5307
    Влад5307 Сегодня, 10:49
    +1
    Цитата: К-612-О
    По мне так супер шершень не хуже, вообще их самый удачный и красивый самолет. И их они же тоже собрались клепать для авианосцев. А по колличеству: так это замена почти всего парка истрибителей получается, зачем тогда вайпера и модернизацию орла затевали?

    А значит программа выпуска будет урезана, но надо посмотреть на рез-ты применения в Сирии против ПВО на базе С-300 и С-400. Наши тоже решили протестировать их возможности. удачи им в этом благородном деле, твердости и решимости. soldier
  12. Mimoxod
    Mimoxod Сегодня, 11:11
    0
    Как отмечало агентство Bloomberg, в ходе испытаний будет оценена способность F-35 преодолевать самые современные системы ПВО вооруженных сил России
    А Россия оценит своим ПВО , скорее всего в Сирии,способность сбивать эти невидимки...
  13. askort154
    askort154 Сегодня, 11:33
    +1
    voyaka uh....Израиль уже провел полный цикл испытаний в боевых условиях. Так что особо волноваться не о чем.

    Производитель пишет, что F-35 ещё не прошёл полный цикл эксплуатационных испытаний.
    Но вы постоянно , на этом сайте " впариваете" про тысячи часов безаварийного налёта.
    В тоже время, если это супер-самолёт, тогда почему Израиль взялся за его апгред ? Почему евреи не летают на серийной модели ?! Как мне кажется, вы "крутой" диванный специалист в области авиации. Второй вариант - проплаченный тролль фирмы Lockheed Martin. Уже давно заметил, если статья про f-35, то voyaka, тут как тут. yes

  14. Vadim851
    Vadim851 Сегодня, 11:46
    0
    Интересно чего после столь большого количества выпущенных самолетов решили провести эти испытания? и что вот будет если обнаружатся какие косяки и как это может повлиять на дальнейшее развития программы, ну что ж, посмотрим мы.
  15. askort154
    askort154 Сегодня, 12:10
    0
    voyaka uh///Израиль уже провел полный цикл испытаний в боевых условиях. Так что особо волноваться не о чем.


    Стесняюсь спросить, где конкретно ?! Полёты вокруг Сирии ? Фейк про полёты в Иран. ?
    Не будьте фейковым пустозвоном - покажите неопровержимые материалы, а не вбросы из инета. Включите логику. Если С-300 не страшны F-35, то почему так были против их поставки Израиль и США. ? И не надо говорить, что С-300 не может видеть F-35. Якобы их облетали в Греции и на Кипре. Это чушь для обывателя. Вчера МО Шойгу доложил на совете по безопасности РФ. В Сирию поставлены системы ПВО С-300 , всего 49 систем ( ! ) и 4 установки С-300. Вдумайтесь! Зачем к 4-ём установкам С -300, ещё 45 систем. Так вот , вкратце, нет сейчас ни одного "невидимки" - ни F-22, ни F-35.. Это блеф. В России есть комплекс РЛС на разных диапазонах длинны волн (метровые, дециметровые и сантиметровый) которые в совокупности, "берут" цель с любым масштабом отражённой локации и передают её на общую систему ПВО. И никакому "неведимки" от них не скрыться. Вот это и есть тот "довесок " С-300, который не продавали ни в Грецию, ни на Кипр. Этот "довесок" из 41 системы и входит в комплекс отправленный в Сирию.Туда же входят и системы ближней и средней защиты С-300 ("панцирь" и др.). yes hi