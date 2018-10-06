Пентагон одобрил полноценные эксплуатационные испытания F-35
Американское командование одобрило проведение в ноябре полноценных войсковых оценочных испытаний истребителей F-35 Lightning II, прежде чем начать их полномасштабный выпуск, передает ТАСС.
По словам замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, предпринятый шаг станет одним из наиболее значительных в программе F-35 перед началом массового производства, которое планируется на лето 2019 года.
На этой неделе Лорд провела обзор проверки оперативной готовности F-35 и вспомогательных ресурсов и подтвердила готовность перехода к эксплуатационным испытаниям, говорится в материале.
Таким образом, она согласилась с предложением директора отдела военного ведомства по реализации программы разработки и закупки F-35 о начале испытаний в середине ноября.
Между тем около 320 единиц F-35 уже эксплуатируются на 15 авиабазах по всему миру. При этом Пентагон и компания Lockheed Martin продолжают активно работать над устранением многочисленных недостатков самолета, включая его необычайно сложное программное обеспечение, пишут американские издания.
Согласно сообщению Минобороны США, F-35 должен пройти полноценные войсковые испытания, чтобы продемонстрировать свою «эффективность в оперативном отношении», а также пригодность для борьбы с различными угрозами, в том числе со средствами ПВО предполагаемого противника.
Как отмечало агентство Bloomberg, в ходе испытаний будет оценена способность F-35 преодолевать самые современные системы ПВО вооруженных сил России, Китая и Ирана, а также противостоять их новейшим истребителям.
Ранее сообщалось, что Пентагон планирует закупить в общей сложности 2456 истребителей бомбардировщиков пятого поколения F-35.
По словам замглавы Пентагона по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, предпринятый шаг станет одним из наиболее значительных в программе F-35 перед началом массового производства, которое планируется на лето 2019 года.
На этой неделе Лорд провела обзор проверки оперативной готовности F-35 и вспомогательных ресурсов и подтвердила готовность перехода к эксплуатационным испытаниям, говорится в материале.
Таким образом, она согласилась с предложением директора отдела военного ведомства по реализации программы разработки и закупки F-35 о начале испытаний в середине ноября.
Между тем около 320 единиц F-35 уже эксплуатируются на 15 авиабазах по всему миру. При этом Пентагон и компания Lockheed Martin продолжают активно работать над устранением многочисленных недостатков самолета, включая его необычайно сложное программное обеспечение, пишут американские издания.
Согласно сообщению Минобороны США, F-35 должен пройти полноценные войсковые испытания, чтобы продемонстрировать свою «эффективность в оперативном отношении», а также пригодность для борьбы с различными угрозами, в том числе со средствами ПВО предполагаемого противника.
Как отмечало агентство Bloomberg, в ходе испытаний будет оценена способность F-35 преодолевать самые современные системы ПВО вооруженных сил России, Китая и Ирана, а также противостоять их новейшим истребителям.
Ранее сообщалось, что Пентагон планирует закупить в общей сложности 2456 истребителей бомбардировщиков пятого поколения F-35.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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