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«Калибры» на подлодках «Кило»: что Пентагон противопоставит ВМФ РФ?

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На днях в Вашингтоне в рамках Атлантического совета проходила военно-политическая дискуссия по теме «Следующая битва за Атлантику». Выступая на ней, адмирал Джеймс Фогго, главком ВМС США в Европе и Африке, отметил, что Россия достаточно агрессивно расширяет своё присутствие в Атлантике, при этом техническая оснащенность подводного и надводного флота ВМФ РФ впечатляет.

«Калибры» на подлодках «Кило»: что Пентагон противопоставит ВМФ РФ?



Говоря это, американский адмирал особо подчеркнул, что на данный момент российские подлодки класса «Кило» (субмарины двух проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка» в классификации НАТО) являются самыми тихими и смертоносными в мире, а ракета «Калибр», пущенная из акватории каждого приграничного к РФ моря, способна накрыть любую европейскую столицу.

Речь на совещании Атлантического совета шла о современном военном противостоянии Североатлантического альянса и России на Востоке в целом и в европейской Атлантике в частности. Обсуждая современные геополитические амбиции России, вспомнили даже арктическую экспедицию российского академика Чилингарова, во время которой отважные русские ученые установили отечественный триколор на дне Ледовитого океана в точке Северного полюса.

Вдобавок Фогго упомянул о том, что Минобороны РФ недавно восстановило семь бывших военных баз СССР за Полярным кругом, что тоже характеризует региональные намерения России определенным образом, с одной стороны. А с другой, в ВС РФ последние десять лет идёт модернизация, и все рода войск получают новую военную технику последнего поколения. Так, российский военный флот получил за последнее время такие боевые суда, как: «Юрий Долгорукий», «Северодвинск», «Санкт-Петербург». «Кронштадт». И было бы ошибочно с точки зрения сил Запада не расценивать это как заявку вооруженных сил Российской Федерации на возращение себе былой мощи и мирового уважения.

Резюмируя всё сказанное на дискуссии, главком Фогго обратил внимание на то, что силы НАТО должны соответствовать новым вызовам, которые исходят со стороны ВС РФ, поэтому так важно сейчас проводить совместные учения армий стран Североатлантического Альянса, такие как Trident Juncture 2018, чтобы не потерять, так сказать, «чувство локтя». По планам Брюсселя, в этих маневрах будут задействованы более 40 тысяч человек из 30 стран, около 70 кораблей, 120 самолётов и 10 тысяч наземных транспортных средств. И основная часть их пройдёт в Норвегии. При этом понятно, что вышеназванные учения - это попытка натовского зеркального отражения наших самых масштабных военных учений «Восток-2018», хотя последние, надо отметить, были более представительными.
Автор:
Олег Орлов
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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7 комментариев
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  1. Аристарх Людвигович
    Аристарх Людвигович Сегодня, 11:34
    +2
    У них впечатляющие ракеты! Оооочень мощные! Пусть конгресс выделит нам дополнительные сотни млрд долларов для борьбы с этими ракетами!
    P.S. Варшавянка в Тартусе:
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 11:46
      +1
      Россия достаточно агрессивно расширяет своё присутствие в Атлантике, при этом техническая оснащенность подводного и надводного флота ВМФ РФ впечатляет.

      Всегда говорил ,что русских злить нельзя..
      Я уже сам боюсь на себя в зеркало смотреть ..))) Запад истерию развивает "русские идут." .. wink
      1. Наблюдатель2014
        Наблюдатель2014 Сегодня, 12:05
        0
        Дед ПихтоСегодня hi
        Запад истерию развивает "русские идут."
        Эти подлодки .А вернее сама концепция России по размещению "Калибр"морского и тд. базирования по периметру России гениальная оборонительная идея.Или как угодно.Но оборонительная.Создана для нанесения упреждающего удара.Делающая невозможным любой концентрации войск для вторжения в Россию.А также массированного налёта .Дальность просто то что доктор прописал для успокоительного заклятым партнёрам.Причём кого угодно.Включая китайских товарищей.
  2. ученый
    ученый Сегодня, 11:41
    +2
    Если бы американские политики и военные типа адмирала Фогго не считали синонимами слова
    мощь и мировое уважение
    , то наверное не было многих мировых проблем связанных с цветными революциями, терроризмом, военной агрессией НАТО в обход международного права, незаконными санкциями и т.д.
  3. sib.ataman
    sib.ataman Сегодня, 11:53
    0
    Да-да, Фогго! О-о-чень большие ракеты! И даже калибром бо-о-ольше! Не то что ваши, са-а-авсем маленькие!
  4. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 11:54
    +1
    Пилили Ладу с ВНЭУ ,а выпилили очередную дизелюху...а Варшавянки наше все,с максимальной глубиной в 300 метров,30 сутками автономки и скоростью в 23 узла. Ими хорошо проливы закрывать,а не бодаться с атомаринами,дабы прикрыть наши КУГ или подводных стратегов.
    1. sir_obs
      sir_obs Сегодня, 12:27
      0
      Во время карибского кризиса, американцы бросили весь свой флот на поиски четырек дизелюх 641 проекта. Сотни кораблей и кще большее количество самолетов. 3 лодки им удалось оьнаружить после долгих поисков, одну так и не пооучилось. Если учесть, чтотна борту каждой было по тве торьпеды с СБЧ (как правило это 0,8 килотонны), то в реальном бою встреча с ней закончилась бы для кораблей США плачевно.

      Не стоит недооценивать возможности ДПЛ. При хорошо оьученном экипаже и грамотном командире, корабль доставит очень серьезные проьлемы для противника, а тем более с овкетным вооьруженрем.
      Что касается автономности, то у лббого надводного корабля она в среднем 15 суток.