«Калибры» на подлодках «Кило»: что Пентагон противопоставит ВМФ РФ?

На днях в Вашингтоне в рамках Атлантического совета проходила военно-политическая дискуссия по теме «Следующая битва за Атлантику». Выступая на ней, адмирал Джеймс Фогго, главком ВМС США в Европе и Африке, отметил, что Россия достаточно агрессивно расширяет своё присутствие в Атлантике, при этом техническая оснащенность подводного и надводного флота ВМФ РФ впечатляет.Говоря это, американский адмирал особо подчеркнул, что на данный момент российские подлодки класса «Кило» (субмарины двух проектов 877 «Палтус» и 636 «Варшавянка» в классификации НАТО) являются самыми тихими и смертоносными в мире, а ракета «Калибр», пущенная из акватории каждого приграничного к РФ моря, способна накрыть любую европейскую столицу.Речь на совещании Атлантического совета шла о современном военном противостоянии Североатлантического альянса и России на Востоке в целом и в европейской Атлантике в частности. Обсуждая современные геополитические амбиции России, вспомнили даже арктическую экспедицию российского академика Чилингарова, во время которой отважные русские ученые установили отечественный триколор на дне Ледовитого океана в точке Северного полюса.Вдобавок Фогго упомянул о том, что Минобороны РФ недавно восстановило семь бывших военных баз СССР за Полярным кругом, что тоже характеризует региональные намерения России определенным образом, с одной стороны. А с другой, в ВС РФ последние десять лет идёт модернизация, и все рода войск получают новую военную технику последнего поколения. Так, российский военный флот получил за последнее время такие боевые суда, как: «Юрий Долгорукий», «Северодвинск», «Санкт-Петербург». «Кронштадт». И было бы ошибочно с точки зрения сил Запада не расценивать это как заявку вооруженных сил Российской Федерации на возращение себе былой мощи и мирового уважения.Резюмируя всё сказанное на дискуссии, главком Фогго обратил внимание на то, что силы НАТО должны соответствовать новым вызовам, которые исходят со стороны ВС РФ, поэтому так важно сейчас проводить совместные учения армий стран Североатлантического Альянса, такие как Trident Juncture 2018, чтобы не потерять, так сказать, «чувство локтя». По планам Брюсселя, в этих маневрах будут задействованы более 40 тысяч человек из 30 стран, около 70 кораблей, 120 самолётов и 10 тысяч наземных транспортных средств. И основная часть их пройдёт в Норвегии. При этом понятно, что вышеназванные учения - это попытка натовского зеркального отражения наших самых масштабных военных учений «Восток-2018», хотя последние, надо отметить, были более представительными.