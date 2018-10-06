Почему Киев не закрывает консульства «страны-агрессора»? Климкин объяснил
Украинские власти в полной мере контролируют деятельность российских дипломатов на территории страны, и не будут закрывать генконсульства РФ, так как этот шаг может привести к зеркальным мерам, передает РИА Новости заявление главы украинского МИД Павла Климкина.
По словам Климкина, сегодня между Киевом и Москвой дипломатических отношений как таковых практически не существует. Деятельность украинских дипломатов целиком и полностью сосредоточена на оказании помощи соотечественникам и политзаключенным, находящимся в РФ.
И если мы закроем их консульства здесь, то они закроют наши консульства там, сказал министр.
Он пояснил, что на территории России в настоящее время проживают около 3 миллионов украинцев, против которых регулярно «совершаются провокации». Поэтому консульское присутствие Украины там просто необходимо.
Климкин также сообщил, что за сотрудниками российских консульств на Украине ведется пристальное наблюдение, что исключает вольный режим их работы, который существовал до 2014 года. При этом некоторые из них, занимающиеся деятельностью, «свойственной спецслужбам», с территории Украины высылаются.
Между тем российские дипмиссии на Украине систематически подвергаются нападениям. Так, в конце сентября неизвестные облили нечистотами, оторвали госномера и прокололи шины у автомобилей российских дипломатов в Киеве. Всё это происходило на глазах у наряда полиции, который не предпринял никаких мер для пресечения хулиганства.
По словам Климкина, сегодня между Киевом и Москвой дипломатических отношений как таковых практически не существует. Деятельность украинских дипломатов целиком и полностью сосредоточена на оказании помощи соотечественникам и политзаключенным, находящимся в РФ.
И если мы закроем их консульства здесь, то они закроют наши консульства там, сказал министр.
Он пояснил, что на территории России в настоящее время проживают около 3 миллионов украинцев, против которых регулярно «совершаются провокации». Поэтому консульское присутствие Украины там просто необходимо.
Климкин также сообщил, что за сотрудниками российских консульств на Украине ведется пристальное наблюдение, что исключает вольный режим их работы, который существовал до 2014 года. При этом некоторые из них, занимающиеся деятельностью, «свойственной спецслужбам», с территории Украины высылаются.
Между тем российские дипмиссии на Украине систематически подвергаются нападениям. Так, в конце сентября неизвестные облили нечистотами, оторвали госномера и прокололи шины у автомобилей российских дипломатов в Киеве. Всё это происходило на глазах у наряда полиции, который не предпринял никаких мер для пресечения хулиганства.
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