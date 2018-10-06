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Почему Киев не закрывает консульства «страны-агрессора»? Климкин объяснил

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Украинские власти в полной мере контролируют деятельность российских дипломатов на территории страны, и не будут закрывать генконсульства РФ, так как этот шаг может привести к зеркальным мерам, передает РИА Новости заявление главы украинского МИД Павла Климкина.




По словам Климкина, сегодня между Киевом и Москвой дипломатических отношений как таковых практически не существует. Деятельность украинских дипломатов целиком и полностью сосредоточена на оказании помощи соотечественникам и политзаключенным, находящимся в РФ.

И если мы закроем их консульства здесь, то они закроют наши консульства там, сказал министр.

Он пояснил, что на территории России в настоящее время проживают около 3 миллионов украинцев, против которых регулярно «совершаются провокации». Поэтому консульское присутствие Украины там просто необходимо.

Климкин также сообщил, что за сотрудниками российских консульств на Украине ведется пристальное наблюдение, что исключает вольный режим их работы, который существовал до 2014 года. При этом некоторые из них, занимающиеся деятельностью, «свойственной спецслужбам», с территории Украины высылаются.

Между тем российские дипмиссии на Украине систематически подвергаются нападениям. Так, в конце сентября неизвестные облили нечистотами, оторвали госномера и прокололи шины у автомобилей российских дипломатов в Киеве. Всё это происходило на глазах у наряда полиции, который не предпринял никаких мер для пресечения хулиганства.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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24 комментария
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  1. DEZINTO
    DEZINTO Сегодня, 11:11
    +1
    О! Клин Чугункин...прям лёгок на помине....я только про Украину подумал.....и физиономия всей нынешней власти Украины вдруг предстала на весь экран....
    1. Тралл
      Тралл Сегодня, 11:18
      +1
      Клим Чугункин на проводе.
      Болтается ветром.
      1. DEZINTO
        DEZINTO Сегодня, 11:23
        +2
        Не ну ты видел? видел? Это министр!
        Он ещё заявления делает....! Это же мой сосед Гриша, то-же английский знает,...то же много чего говорит, но тока у нас в подъезде...)))

    2. майор Юрик
      майор Юрик Сегодня, 11:21
      +3
      Цитата: DEZINTO
      О! Клин Чугункин...прям лёгок на помине....я только про Украину подумал.....и физиономия всей нынешней власти Украины вдруг предстала на весь экран....

      Брешет чушок! Наши консульства нужны им ещё и для того,чтобы нацики проводили ппостоянные провокации с нашими дипломатами и имуществом, изображая якобы "народный гнев"! А вот нам это надо? negative
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 11:31
        +2
        Цитата: майор Юрик
        А вот нам это надо?

        Очевидно надо. Есть оказывается в России высокопоставленные "любители ловить рыбку в мутной воде". Чем больше санкций, тем больше прибыль с контрабанды. Уже сейчас прибыль с санкционнки превышает доходы от наркотиков, при этом ответственность административная, максимум штраф. Не трудно догадаться во что это все выльется.
      2. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 11:34
        +1
        И если мы закроем их консульства здесь, то они закроют наши консульства там, сказал министр.

        Логика железная ..И не поспоришь ! Особенно с учетом того ,что граждан украины в одной только Москве около 3 млн. на заработках и большинство нелегально.. bully

        Без окраины скучно жить ..)))))
    3. Фил77
      Фил77 Сегодня, 12:01
      +1
      Дезинто,доброго дня!Ну все они кто у власти*колониальной*просто реально отрабатывают бабло госдепа,сегодня они-бандерлоги,завтра,если нужно так такие русские!Ну самые русские.Короче какой заказ из-за океана.Колония,сейчас се ля ви.
  2. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 11:14
    +1
    " Украинские власти... не будут закрывать генконсульства РФ, так как этот шаг может привести к зеркальным мерам."
    Надо же! Крохи здравого смысла ещё сохранены! Вероятно ещё не всё потеряно...
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 11:20
      +1
      Цитата: Васян1971
      " Украинские власти... не будут закрывать генконсульства РФ, так как этот шаг может привести к зеркальным мерам."
      Надо же! Крохи здравого смысла ещё сохранены! Вероятно ещё не всё потеряно...

      Да нет, там уже безвозвратно.. у тех, кто сейчас у власти... но инстинкты у них сохранились.. закроют посольства, куда толпа безработных украинцев выдвинется? В эвропе то же, как то, не принимают.. там прибалты сортиры драют..Будут бунты устраивать.. вот и не хотят закрывать посольства..
      1. Фил77
        Фил77 Сегодня, 12:19
        0
        Уважаемый Сварог!Ещё как потеряно,буквально на днях сослуживица вернулась из отпуска с малой родины,с крайны,так ей там прямо заявили,чего припёрлась Моск...?И это сказали соседи,про сестру молчит.Там потеряно уже минимум три поколения!!!!Дальше?Будет хуже.Моё мнение,не МИДа!
  3. Лара Крофт
    Лара Крофт Сегодня, 11:16
    +2
    Между тем российские дипмиссии на Украине систематически подвергаются нападениям.

    Ну так надо сократить свое консульское присутствие на Украине из-за этого (с сокращение консульских работников Украины на территории РФ) или МИД РФ ждет пока наших дипломат убивать начнут....
    Зачем РФ консульства во Львове и Одессе, можно обойтись одним Куевым, украинцам РФ больше нужна, а не наоборот....
    1. taiga2018
      taiga2018 Сегодня, 12:16
      0
      Цитата: Лара Крофт
      Зачем РФ консульства во Львове и Одессе

      как зачем,"братский" народ же...
  4. ПалБор
    ПалБор Сегодня, 11:19
    +2
    Климу венгры показали, что бывает "зеркальная" ответка. Так то "троечник" МФТИ считал, что дипломатия заключается в мельтешении пред светлыми очами Трумпа.
  5. ДРЕВНЕЙШИЙ
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 11:30
    0
    были бы у власти не либералы,за каждую провокацию по сотне тысяч укроинцев бы депортировали без права возврата, и бюджет бандеровщины понёс бы заслуженные убытки.а так,держа укрогастрбайтеров в стране,кормим сами и вооружаем нациков и всу украины,по сути помогая им негласно бесчинствовать на Донбассе.
    1. taiga2018
      taiga2018 Сегодня, 12:20
      0
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      по сути помогая им

      это ещё что,мы сохраним и транзит газа,и это не смотря на наличие разных потоков,"братский" народ же...
    2. Фил77
      Фил77 Сегодня, 12:29
      0
      Да просто уже пора реально заявить свою позицию!!!!Перестать болтать про братский народ,перестать пускать к нам без виз,установить чёткую границу.И самое главное-чётко обозначить свою позицию,Вы с западом,деньги,газ врозь.Вы с нами-бандерлогов туда куда надо и всё!!!!под суд,на висилицу сами решайте.Но у нас на верху ничего,никакой реакции,типа само рассосётся?!
  6. Мих.А
    Мих.А Сегодня, 11:32
    +1
    Он пояснил, что на территории России в настоящее время проживают около 3 миллионов украинцев, против которых регулярно «совершаются провокации».

    Странно,что эти "3 миллиона " не
    удерживают в России силой

    laughing
  7. Сибирский цирюльник
    Сибирский цирюльник Сегодня, 11:37
    +1
    [/quote]Он пояснил, что на территории России в настоящее время проживают около 3 миллионов украинцев, против которых регулярно «совершаются провокации». Поэтому консульское присутствие Украины там просто необходимо.[quote]

    Тем не менее,эти 3 млн.,не спешат на родину, несмотря ни на что!)))
    Герои...)))
    1. sib.ataman
      sib.ataman Сегодня, 12:04
      +1
      Они тут обжились уже давно лучше, чем дома! И их тут никто не гнобит за их происхождение, если только варежку против РФ не раззевают!
      1. Сибирский цирюльник
        Сибирский цирюльник Сегодня, 12:13
        0
        Цитата: sib.ataman
        Они тут обжились уже давно лучше, чем дома! И их тут никто не гнобит за их происхождение, если только варежку против РФ не раззевают!

        Дык, и я о том же)))
        Если собрать все высказывания Климкина,о России,во едино,то получим эпикриз тяжело и долго больного человека,без шанса на выздоровление
  8. Ferdinant
    Ferdinant Сегодня, 11:40
    +1
    Перед выборами еще не такие чудеса начнутся и заявления,уже начались.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:45
    +2
    ... политзаключенным, находящимся в РФ.
    Старая, заунывная как "Ще не вмерла..." песня о ГУЛАГЕ, в котором "томятся украинские патриоты", подвергающиеся пыткам и почему-то "СМЕРШа". Дипотношений нет, а закрывать у себя российские консульства не будем, т.к. ответят зеркально. Но ваш президент уже неоднократно попрощался с Россией, даже в стихах, идет "кровопролитная война с агрессором". А намедни один украинский "эксперт" заявил, что война национал-освободительная.
    1. sib.ataman
      sib.ataman Сегодня, 12:09
      0
      А Надюхе-то гуманитарку дают? Или мученицам режима не полагается? Она пади там в радных застенках свою отсидку в России как курорт вспоминает?
  10. loginovich
    loginovich Сегодня, 12:21
    0
    Это , о украинцах живущих в РФ печется -даже не смешно.