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Аваков: От "Ми" отказываемся в пользу французских вертолётов

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Совершающий визит во Францию для заключения соглашения о поставке вертолётов глава украинского МВД Арсен Аваков поведал о том, почему его ведомство отказывается от вертолётов «Ми». По словам Авакова, Украина не может себе позволить «находиться в зависимости от российского агрессора».

Аваков:
Когда мы получаем вертолёт советского производства, и после его переоснащение на украинских заводах нам говорят, что это новые машины, то мы должны знать правду – это на самом деле вертолёт, который проработал 30-40 лет.



По словам министра внутренних дел Украины, вертолёт «шлифуют и меняют детали».

Аваков:
Причём те, которые не могут (найти на Украине), завозят какими-то непонятными путями из Российской Федерации, к сожалению.

Глава украинского МВД заявил, что его ведомству и всей Украине необходимо «искать и находить современные решения» в вопросах обеспечения вертолётной техникой.

В рамках договорённостей с Парижем на Украине планируют открыть центр ТО Airbus Helicopters.

Аваков: От "Ми" отказываемся в пользу французских вертолётов


Аваков:
Мы создадим 15 баз, где разместим вертолётные группы


Заявлено, что главная вертолётная база МВД Украины будет размещена в Нежине (Черниговская область). По словам Авакова, большинство вертолётных баз будет создано на границах Украины.

Ранее стало известно о закупке МВД Украины 55-ти вертолётов Airbus Helicopters.
Использованы фотографии:
https://www.airbus.com
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12 комментариев
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  1. НЕКСУС
    НЕКСУС Сегодня, 12:04
    +3
    Да ради Бога.Технарям привет,которые этот хлам обслуживать будут. А так же летчикам,в освоении новой техники. wassat
    1. Svarog
      Svarog Сегодня, 12:06
      +2
      Европа с США сейчас сольет укровоякам весь хлам и отправит их на войну с нами..
      1. Быков.
        Быков. Сегодня, 12:11
        +2
        Цитата: Svarog
        Европа с США сейчас сольет укровоякам весь хлам и отправит их на войну с нами..

        Ленд-лиз 2.0 помощь от европобратимов.
    2. Аристарх Людвигович
      Аристарх Людвигович Сегодня, 12:07
      +3
      Французские вертолеты просто великолепны, правда иногда у них отрывается несущий винт, но это мелочи. Самые вкусняхи в заграничных штуковинах - запчасти и сервисное ТО...
      2016год. Statoil отказалась от эксплуатации вертолетов H225Норвежская нефтегазовая компания Statoil стала первым предприятием, которое заявило, что больше не будет применять для шельфовых работ вертолеты Airbus Helicopters H225/EC225. По данным профсоюзов, нефтяники больше не доверяют H225. Решение было принято после того, как арендованный Statoil H225 потерпел катастрофу. Крушение произошло в районе норвежского острова Турёй на пути с шельфовой платформы в Берген. Все 13 чел. на борту, включая 11 сотрудников Statoil, погибли. Катастрофа Н225 произошла ввиду отрыва несущего винта, ввиду проблем с надежностью редуктора несущего винта
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 12:09
        0
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Французские вертолеты просто великолепны, правда иногда у них отрывается винт, но это мелочи.

        Так уркросолдат - он лютый.. на самом деле у них у всех есть пропеллеры, как у карлсона.. по этой причине винт им без надобности..
    3. helmi8
      helmi8 Сегодня, 12:10
      +2
      Цитата: НЕКСУС
      Технарям привет,которые этот хлам обслуживать будут. А так же летчикам,в освоении новой техники

      А они там остались? Ладно техники, остатки Харьковского училища, Киевское... А пилоты там откуда? Пенсионеры? УАЦ?
      Когда мы получаем вертолёт советского производства, и после его переоснащение на украинских заводах нам говорят, что это новые машины, то мы должны знать правду – это на самом деле вертолёт, который проработал 30-40 лет.

      Да уж... Чтоб такую ахинею нести нужно стать министром МВД, иначе не додумаешься.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 12:19
        0
        Ладно, лишние расходы, при отсутствии нормального финансирования! Та ещё и свои ремонтные предприятия на голодный паёк посадить!
        Они с Сердюковым из одного яйца склонированы?
  2. лесовозник
    лесовозник Сегодня, 12:10
    +1
    Да флаг в руку, скрипку в подмышку, барабан на шею, гвоздей полный карман и пропеллер в спину drinks
  3. Астория
    Астория Сегодня, 12:13
    0
    H225 - 21 машина будут не новыми (от 7 - до 14 лет эксплуатации).
  4. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Сегодня, 12:23
    0
    Это когда скакуасы так разбогатели, что решили отказаться от хороших вертолетов в пользу дорогих? 55 штук купили. В ближайший год от них останется не более 40 способных хоть раз оторваться от земли. Где технари подготовленные, где пилоты? Где запчасти? Ничего тупее в их условиях придумать просто невозможно.
  5. Jerk
    Jerk Сегодня, 12:25
    0
    это на самом деле вертолёт, который проработал 30-40 лет

    Эпично звучит на фоне получения катеров Айланд, которым МИНИМУМ 30 лет, списаных же Хамви в пустынной модификации с брезентовыми дверями(эффективно против морозов, а особенно - осколков), и конечно же эпик вин и вишенка на торте, от которого весь Донбасс ржал в голос:

    Бреданские Саксоны, гроб на колесах. Кстати, водятел агрегата в данном эпизоде самовыпилился
  6. pafegosoff
    pafegosoff Сегодня, 12:26
    0
    Вообще-то на российские деньги Украина всё-таки перевооружает свою армию. Надо же чем-то Донбасс убивать..Сколько Россия вваливает в украинские банки? Ну и олигархи...