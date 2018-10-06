Аваков: От "Ми" отказываемся в пользу французских вертолётов
Совершающий визит во Францию для заключения соглашения о поставке вертолётов глава украинского МВД Арсен Аваков поведал о том, почему его ведомство отказывается от вертолётов «Ми». По словам Авакова, Украина не может себе позволить «находиться в зависимости от российского агрессора».
Аваков:
По словам министра внутренних дел Украины, вертолёт «шлифуют и меняют детали».
Аваков:
Глава украинского МВД заявил, что его ведомству и всей Украине необходимо «искать и находить современные решения» в вопросах обеспечения вертолётной техникой.
В рамках договорённостей с Парижем на Украине планируют открыть центр ТО Airbus Helicopters.
Аваков:
Заявлено, что главная вертолётная база МВД Украины будет размещена в Нежине (Черниговская область). По словам Авакова, большинство вертолётных баз будет создано на границах Украины.
Ранее стало известно о закупке МВД Украины 55-ти вертолётов Airbus Helicopters.
Аваков:
Когда мы получаем вертолёт советского производства, и после его переоснащение на украинских заводах нам говорят, что это новые машины, то мы должны знать правду – это на самом деле вертолёт, который проработал 30-40 лет.
По словам министра внутренних дел Украины, вертолёт «шлифуют и меняют детали».
Аваков:
Причём те, которые не могут (найти на Украине), завозят какими-то непонятными путями из Российской Федерации, к сожалению.
Глава украинского МВД заявил, что его ведомству и всей Украине необходимо «искать и находить современные решения» в вопросах обеспечения вертолётной техникой.
В рамках договорённостей с Парижем на Украине планируют открыть центр ТО Airbus Helicopters.
Аваков:
Мы создадим 15 баз, где разместим вертолётные группы
Заявлено, что главная вертолётная база МВД Украины будет размещена в Нежине (Черниговская область). По словам Авакова, большинство вертолётных баз будет создано на границах Украины.
Ранее стало известно о закупке МВД Украины 55-ти вертолётов Airbus Helicopters.
- Использованы фотографии:
- https://www.airbus.com
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