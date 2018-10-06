Аваков: От "Ми" отказываемся в пользу французских вертолётов

Когда мы получаем вертолёт советского производства, и после его переоснащение на украинских заводах нам говорят, что это новые машины, то мы должны знать правду – это на самом деле вертолёт, который проработал 30-40 лет.

Причём те, которые не могут (найти на Украине), завозят какими-то непонятными путями из Российской Федерации, к сожалению.

Мы создадим 15 баз, где разместим вертолётные группы

Совершающий визит во Францию для заключения соглашения о поставке вертолётов глава украинского МВД Арсен Аваков поведал о том, почему его ведомство отказывается от вертолётов «Ми». По словам Авакова, Украина не может себе позволить «находиться в зависимости от российского агрессора».Аваков:По словам министра внутренних дел Украины, вертолёт «шлифуют и меняют детали».Аваков:Глава украинского МВД заявил, что его ведомству и всей Украине необходимо «искать и находить современные решения» в вопросах обеспечения вертолётной техникой.В рамках договорённостей с Парижем на Украине планируют открыть центр ТО Airbus Helicopters.Аваков:Заявлено, что главная вертолётная база МВД Украины будет размещена в Нежине (Черниговская область). По словам Авакова, большинство вертолётных баз будет создано на границах Украины.Ранее стало известно о закупке МВД Украины 55-ти вертолётов Airbus Helicopters.