Не С-400 едиными. Индия: РФ поможет навести порядок на железной дороге

С помощью России Индия планирует реализовать проекты по повышению скорости движения по железной дороге.

Особое привилегированное партнёрство между Индией и Россией важно не только для двух наших стран, но и для всего многополярного мира. Отношения между Индией и Россией охватывают культуру, безопасность, процветание. Мы сотрудничаем в ряде областей. Мы провели очень полезные переговоры в сфере безопасности, а также по другим стратегическим вопросам.

Приобретение Индией российских зенитных ракетных комплексов С-400 стало далеко не единственным событием в формате двусторонних отношений во время визита президента России Владимира Путина в Нью-Дели. Несколько важных соглашений между двумя странами были подписаны в гражданской сфере. О чём конкретно идёт речь?Так, Индия пригласила Россию к участию в масштабном проекте по развитию железнодорожной отрасли страны. В индийских СМИ опубликованы заявления чиновников министерства путей сообщения Индии, отметивших, что они длительное время изучали работу российской компании РЖД по организации железнодорожного движения. Индию не устраивает сложившаяся ситуация в своей железнодорожной отрасли как из-за относительно высокой аварийности, а также из-за проблем с эффективным регулированием перевозок. Именно поэтому в конечном итоге было решено пригласить российских специалистов, которые должны помочь Индии «перенастроить» работу системы железнодорожного транспорта.Из материала в газете The Economic Times:в сфере железнодорожных перевозок и обслуживания железных дорог в Индии заняты около 1,5 млн человек. Протяжённость железных дорог, которые эксплуатирует госкомпания Indian Railways, составляет 62,2 тыс. км. Для сравнения: развёрнутая протяжённость магистральных железных дорог России составляет 124 тыс. км.Типичный индийский пассажирский поезд:Такие варианты:Туалет в современном индийском вагоне:Проводник в индийском пассажирском поезде дальнего следования раздаёт бельё:Грузовой состав с контейнерами:Помимо договорённостей в железнодорожной сфере были подписаны соглашения о взаимодействии в атомной, космической и банковской отраслях.Глава Индии Нарендра Моди: