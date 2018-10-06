Американец собирался отравить Путина и Елизавету II. Токсичные письма
В СМИ Соединённых Штатов появились материалы о том, что задержан мужчина, который подозревается в попытках отравления мировых лидеров и высокопоставленных представителей спецслужб. Речь идёт о человеке по имени Уильям Клайд Аллен из города Логан (штат Юта).
Аллен является бывшим военнослужащим военно-морских сил США. Со службы он уволился в 2002 году, а с 2015 года начал рассылку писем с угрозами в адрес политических деятелей. Так, он отправил письмо (в 2015 году) в Белый дом, а письме содержалась угроза в адрес тогдашнего президента Барака Обамы. Аллен угрожал того убить. В 2017 году в письме на имя американского президента Аллен угрожал уже терактом на базе ВВС США в штате Техас.
Через некоторое время американец начал добавлять в конверты ядовитое содержимое. По крайней мере, такую информацию распространяют СМИ США со ссылкой на ФБР. В конверты Аллен добавлял семена клещевины (Rícinus), в которых содержится токсичное вещество рицин, а также рицинин — пиридиновый алкалоид.
На допросе Аллен заявил, что конверты с токсичным содержимым успел отправить на такие адреса как Лондон - Букингемский дворец, Москва – Кремль, а также в главный офис Федерального бюро расследований США. По словам задержанного, он собирался «сделать особые послания» королеве Великобритании, президенту России, а также директору ФБР.
Для справки: попадание рицина в лёгкие человека дозой более 0,3 мг/кг может привести к летальному исходу. Ещё в годы Первой мировой войны рицин рассматривался как возможный компонент химического оружия. Пожалуй, наиболее известным случаем применения рицина является убийство болгарского диссидента Георгия Маркова, отравленного в 1978 году при помощи укола зонтиком (по другой версии – выстрелом из пневматической винтовки микрокапсулой с ядовитым веществом).
В 2003 году британская пресса писала о том, что рицин был обнаружен у террористов в Лондоне.
Аллен является бывшим военнослужащим военно-морских сил США. Со службы он уволился в 2002 году, а с 2015 года начал рассылку писем с угрозами в адрес политических деятелей. Так, он отправил письмо (в 2015 году) в Белый дом, а письме содержалась угроза в адрес тогдашнего президента Барака Обамы. Аллен угрожал того убить. В 2017 году в письме на имя американского президента Аллен угрожал уже терактом на базе ВВС США в штате Техас.
Через некоторое время американец начал добавлять в конверты ядовитое содержимое. По крайней мере, такую информацию распространяют СМИ США со ссылкой на ФБР. В конверты Аллен добавлял семена клещевины (Rícinus), в которых содержится токсичное вещество рицин, а также рицинин — пиридиновый алкалоид.
На допросе Аллен заявил, что конверты с токсичным содержимым успел отправить на такие адреса как Лондон - Букингемский дворец, Москва – Кремль, а также в главный офис Федерального бюро расследований США. По словам задержанного, он собирался «сделать особые послания» королеве Великобритании, президенту России, а также директору ФБР.
Для справки: попадание рицина в лёгкие человека дозой более 0,3 мг/кг может привести к летальному исходу. Ещё в годы Первой мировой войны рицин рассматривался как возможный компонент химического оружия. Пожалуй, наиболее известным случаем применения рицина является убийство болгарского диссидента Георгия Маркова, отравленного в 1978 году при помощи укола зонтиком (по другой версии – выстрелом из пневматической винтовки микрокапсулой с ядовитым веществом).
В 2003 году британская пресса писала о том, что рицин был обнаружен у террористов в Лондоне.
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- Википедия
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