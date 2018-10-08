Группировка ХАМАС захотела помириться с Израилем?
На прошедшей неделе один из самых непримиримых лидеров базирующейся в секторе Газа палестинской группировки ХАМАС Яхья Сануар впервые дал публичное интервью иностранному СМИ, причём одному из ведущих европейских изданий, итальянской газете La Republica, с анализом фрагментов которого мы и предлагаем ознакомиться. Скорее всего, данный «выход в свет» находящегося в буквальном смысле в глубоком подполье лидера ХАМАС является неким PR-ходом, направленным на привлечения внимания к его организации, так как на фоне недавней смены лидера другой организации палестинских джихадистов, «Исламского джихада в Палестине», интерес к его структуре стал угасать.
В начале отметим, что название «ХАМАС» является аббревиатурой от арабского «Харакат аль-мукавама аль-исламиййа» («Исламское движение сопротивления»), а само слово «хамас» по-арабски означает «усердие», «энтузиазм».
Данная организация палестинских исламистов считается Израилем, странами ЕС, США, Канадой, Японией и рядом иных государств (например, Египтом и Иорданией) террористической, однако в России она таковой официально не признана. В нашей стране она ещё с советского периода (по меньшей мере, её не военное – «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама», а политическое крыло) считается относительно легитимным партнёром в процессе палестинского урегулирования, а её лидеры в ходе визитов для переговоров в Москву не арестовывались и не передавались странам, требовавшим их ареста.
Сходной с российской позиции придерживается группа таких стран, как Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и т.д., которые считают политическое крыло ХАМАС правомочным партнёром на переговорах с Израилем, а террористическое её крыло, «Бригады Изз аль-Дина аль-Кассама», считают террористическим образованием.
Руководство Израиля официально заявляло, что оно разочаровано как позицией Великобритании и её доминионов, так и России; особенно резко была воспринята встреча в 2010 году Дмитрия Медведева, президента России в то время, и Халеда Машаля, главы политического бюро ХАМАС. Израиль на это заявил, что «боевики данной организации ничем не отличаются от чеченских террористов, а Машаль – от Шамиля Басаева, и что нельзя делить террористов и джихадистов на «хороших» и «плохих» по географической принадлежности».
Наконец, недавно, в 2014 году, Саудовская Аравия, известная своей поддержкой исламистских объединений, признала «Братьев-мусульман» (запрещены в России) террористической организацией и запретила все её ответвления и дочерние структуры, включая ХАМАС.
Вообще, ХАМАС официально возник как независимая структура в 1987 году, как многие другие организации палестинских джихадистов, на базе суннитского салафитского движения «Братья-мусульмане» и организации «Исламский джихад». Однако главной первоосновой данной организации была «Муаджама аль-Исламийя», исламская религиозная и благотворительная организация, основанная в 1978 году шейхом Ахмедом Исмаилом Ясином, ставшим главой и духовным лидером ХАМАС (убит израильскими силовиками в Газе в 2004 г.). Изначально сформированное как более радикальное движение, чем «Организация освобождения Палестины» Ясира Арафата, ХАМАС стал прямым конкурентом «арафатистов», наряду с «исламским джихадом Палестины».
И вот на протяжении уже более 30 лет ХАМАС ведёт вооружённое противостояние с Израилем, совершая многочисленные нападения и даже периодически провоцируя ЦАХАЛ на широкомасштабные военные вторжения. В настоящее время именно данная организация спровоцировала и организовала «Великий марш возвращения» — кампанию агрессивных манифестаций палестинцев, длящихся уже несколько месяцев в 2018 году на границе Сектора Газы с Израилем, в ходе которой погибло уже почти 200 человек.
В ходе многолетней гражданской войны в Сирии все поддерживаемые саудитами, Катаром и Турцией ветви движения «Братья-мусульмане» активно участвовали в вооружённой борьбе против правительства Башара Асада. И, как это ни удивительно, но среди них, несмотря на многолетнюю поддержку Асадами, оказалось и джихадистское движение ХАМАС.
Боевики из числа суннитских радикалов данной организации оказались не только одними из наиболее боеспособных, но и даже стали отвечать за военную подготовку «Сирийской свободной армии» и в значительной степени всей так называемой умеренной сирийской оппозиции. Их «умеренность» вызвала массовое восстание простых сирийцев из числа арабов-суннитов, которое сумело возглавить… уже «Исламское государство» (запрещенное в РФ).
После поражения большинства джихадистских групп в Сирии, благодаря в первую очередь помощи России, опасаясь вторжения «ИГ» в сектор Газа и казни ультрарадикальными халифатистами всех активистов ХАМАС это движение формально прекратило вооружённую борьбу против ООП и Израиля. Больше того, оно, в значительной мере в ходе боёв в Сирии утратив свои силы, даже подчинилось властям Палестинской национальной администрации, но в последние годы предпринимает ряд шагов, доказывающих номинальность этих действий, и с тех пор снова пытается возродить своё влияние на палестинских территориях.
Как мы уже говорили, на прошлой неделе итальянская журналистка Франческа Бори смогла добиться встречи с лидером «непримиримых» в ХАМАС, и, неоднократно беседовав с Ихье Сануаром, даже сопровождала его по всему Сектору Газа.
В ходе своего общения с итальянской журналистской лидер ХАМАСа отметил, что в текущий момент появилась «новая историческая возможность для перемен» и что «никто не заинтересован в новой масштабной войне в Газе или на иных палестинских территориях».
«Мы понимаем, что не сможем выиграть новую полномасштабную войну с региональной ядерной державой, — заявил ей Сануар, — но Нетаньяху тоже ничего не выиграет от новой конфронтации. Это будет уже четвертая наша война с сионистами, и Израиль не сможет достигнуть тех же результатов, что и в первых трех. Для достижения победы им придется оккупировать Газу заново. Не думаю, что Нетаньяху к этому стремится, ведь в Секторе живут 2 млн. человек».
На заданный ему вопрос, почему он вложил большие финансы в строительство тоннелей, в то время как половина населения Газы фактически голодает и умирает от нехватки лекарств и медицинской помощи, Сануар ответил: «Вообще-то, замечательно, что у ХАМАСа были и есть эти тоннели, в противном случае не половина, а мы бы все голодали и умирали». Вот такой вот практичный и реалистичный в своём ужасе ответ лидера одного из джихадистских палестинских движений.
Ф. Бори также спросила, чувствует ли Сануар свою ответственность и ответственность ХАМАС в целом за то, что в Газе возникли тяжелые гуманитарные условия. И один из лидеров данной организации сказал, что за это в ответе только Израиль. Он также добавил, что снятие полной блокады Газы является важным элементом возможного прекращения огня с Израилем. «Если прекращение огня означает прекращение бомбардировок, но без воды, электричества и всего остального, то это не имеет никакого смысла, — сказал Сануар. — Прекращение огня можно продлевать снова и снова, но нет мирного соглашения без справедливости и свободы. Я не хочу мира для мертвых».
Следующий вопрос, заданной итальянской журналисткой, касался новых средств воздействия на Израиль со стороны данного террористического движения: воздушных змеев и шаров, переносящих на территорию еврейского государства обычные и зажигательные бомбы. Сануар на это ответил: «Нельзя относиться к змеям и шарам как к оружию. Это не оружие, а просто сигналы. И смысл их таков: вы значительно сильнее нас, но никогда нас не победите, мы будем сопротивляться всеми возможными способами».
Касательно ситуации острого противостояния между ХАМАС и ФАТХ на палестинских территориях Сануар заявил, что причина многолетней вражды двух палестинских движений – блокада Газы Израилем: «Я отлично понимаю ФАТХ, наших арабских братьев, продавшихся сионистам. Ведь если бы они согласились на создание правительства национального единства с ХАМАСом, они больше не получили бы ни агорота от израильтян».
Напомним, что «лидер непримиримых» хамасовцев провел почти 25 лет в тюрьмах Израиля и был освобожден в рамках обменной сделки Гелада Шалита. При этом он признаёт, что в израильской тюрьме с бытовой точки зрения ему было лучше, чем в его подпольном бункере в Газе, потому что в Израиле он получал «в неограниченном количестве свет, воду и почти любые книги».
Также со стороны итальянской журналистки последовал вопрос о том, что ХАМАС до сих пор удерживает в Газе тела израильских военнослужащих Адара Гольдина и Орона Шауля, а также возможно ещё двух живых израильтян — Авраама Менгисту и Хишама аль-Саида. И что в обмен на возвращение тел и живых израильтян ХАМАС, вопреки всем законам войны, требует освободить из израильских тюрем тысячи палестинцев. На это Синуар ответил неопределённо, заявив в том числе, что «ваши читатели могут подумать, что эти заключенные, которых мы просим освободить — террористы, а это не так, это борцы за свободу палестинского народа…»
По мнению «лидера непримиримых» ХАМАСа нынешняя немногим отличается от той, что была до лета-осени 2005, то есть до отделения Израиля от Сектора Газа: «В 2005 году сионисты ушли, но всего лишь трансформировали оккупацию: сначала они были внутри части нашей земли, а потом просто герметично закрыли границу, забрав себе остальные наши земли… После того, как ХАМАС выиграл выборы 2006 года, мир нас изолировал, а это привело к ещё большим страданиям нашего народа. Поймите, что даже лучший хирург будет беспомощным, когда все, что у него есть, — это нож и вилка для выполнения его работы…»
Как и прежде, Сануар подтвердил факт своего непризнания мирного соглашения по палестинскому вопросу в Осло. Он назвал эту договорённость «способом отвлечь мировое сообщество, в то время как расширение израильских поселений ставит под угрозу создание палестинского государства как такового».
Когда итальянская журналистка с Сануаром ездили по Газе, то этот лидер палестинских джихадистов показал, как конфликт с Израилем повлиял на общее положение жителей и экономику Сектора. По словам Сануара, один из его советников лишился руки во время нападения ЦАХАЛа, и хотя ранение было изначально несложным, но из-за отсутствия возможности полноценного лечения произошло заражение и пришлось сделать ампутацию руки. «Или вот ваш переводчик, — добавил он, — он ведь потерял двух своих детей, просто потому что для их лечения ничего не было. А вот человек, который подавал нам чай, знаете, он перенес трагедию, — его жена умерла от инфекции: это была небольшая ранка, но антибиотиков не было, произошло заражение крови. Как вы думаете, мы можем всё это просто так забыть? Но давайте хотя бы начнем с прекращения огня, давайте дадим нашим детям жизнь, которой у нас не было».
В завершение интервью лидер «непримиримого» крыла ХАМАС подчеркнул, что, если на его людей нападут силы Израиля, то они ударит в ответ, поскольку «вооруженное сопротивление агрессии — это наше право».
Кроме того, он подверг критике международное сообщество и отметил, что на Газу обращают внимание только тогда, когда там происходит всплеск насилия и новое массовое кровопролитие, а на ежедневные постоянные убийства просто уже никто не обращает внимание, не говоря про страдания палестинского народа как такового. «Проблема заключается не в нашем сопротивлении, а в оккупации наших земель, — сказал он, — вы видели видеозапись, где сионистские солдаты стреляют в нас и смеются… Когда-то у них были такие люди, как Фрейд, Эйнштейн и Кафка; они получили мировую известность своими достижениями в математике, физике, философии, а теперь у них есть только беспилотники, несущие мирным людям смерть с воздуха. Какой позор… Но мы готовы всё это изменить, мы готовы к миру».
Боевики движения ХАМАС на недавнем параде в Секторе Газа
В начале отметим, что название «ХАМАС» является аббревиатурой от арабского «Харакат аль-мукавама аль-исламиййа» («Исламское движение сопротивления»), а само слово «хамас» по-арабски означает «усердие», «энтузиазм».
Данная организация палестинских исламистов считается Израилем, странами ЕС, США, Канадой, Японией и рядом иных государств (например, Египтом и Иорданией) террористической, однако в России она таковой официально не признана. В нашей стране она ещё с советского периода (по меньшей мере, её не военное – «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама», а политическое крыло) считается относительно легитимным партнёром в процессе палестинского урегулирования, а её лидеры в ходе визитов для переговоров в Москву не арестовывались и не передавались странам, требовавшим их ареста.
Сходной с российской позиции придерживается группа таких стран, как Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и т.д., которые считают политическое крыло ХАМАС правомочным партнёром на переговорах с Израилем, а террористическое её крыло, «Бригады Изз аль-Дина аль-Кассама», считают террористическим образованием.
Руководство Израиля официально заявляло, что оно разочаровано как позицией Великобритании и её доминионов, так и России; особенно резко была воспринята встреча в 2010 году Дмитрия Медведева, президента России в то время, и Халеда Машаля, главы политического бюро ХАМАС. Израиль на это заявил, что «боевики данной организации ничем не отличаются от чеченских террористов, а Машаль – от Шамиля Басаева, и что нельзя делить террористов и джихадистов на «хороших» и «плохих» по географической принадлежности».
Наконец, недавно, в 2014 году, Саудовская Аравия, известная своей поддержкой исламистских объединений, признала «Братьев-мусульман» (запрещены в России) террористической организацией и запретила все её ответвления и дочерние структуры, включая ХАМАС.
Вообще, ХАМАС официально возник как независимая структура в 1987 году, как многие другие организации палестинских джихадистов, на базе суннитского салафитского движения «Братья-мусульмане» и организации «Исламский джихад». Однако главной первоосновой данной организации была «Муаджама аль-Исламийя», исламская религиозная и благотворительная организация, основанная в 1978 году шейхом Ахмедом Исмаилом Ясином, ставшим главой и духовным лидером ХАМАС (убит израильскими силовиками в Газе в 2004 г.). Изначально сформированное как более радикальное движение, чем «Организация освобождения Палестины» Ясира Арафата, ХАМАС стал прямым конкурентом «арафатистов», наряду с «исламским джихадом Палестины».
Герб движения ХАМАС: на нём изображены два скрещённых меча на фоне иерусалимской мечети «Купол Скалы Сотворения». На двух палестинских флагах надписи на арабском с исламской "шахдой": «Нет божества, кроме Аллаха» и «Мухаммед — пророк Аллаха». Вверху — очертания палестинского государства в том виде, как его представляет себе ХАМАС — оно должно включать в себя всю территорию современного Израиля, западный берег реки Иордан и Сектор Газа. Под рисунком подпись "Фылыстын" («Палестина»). На зеленой ленте белыми буквами в нижней части герба надпись: «Исламское Движение Сопротивления — ХАМАС»
И вот на протяжении уже более 30 лет ХАМАС ведёт вооружённое противостояние с Израилем, совершая многочисленные нападения и даже периодически провоцируя ЦАХАЛ на широкомасштабные военные вторжения. В настоящее время именно данная организация спровоцировала и организовала «Великий марш возвращения» — кампанию агрессивных манифестаций палестинцев, длящихся уже несколько месяцев в 2018 году на границе Сектора Газы с Израилем, в ходе которой погибло уже почти 200 человек.
В ходе многолетней гражданской войны в Сирии все поддерживаемые саудитами, Катаром и Турцией ветви движения «Братья-мусульмане» активно участвовали в вооружённой борьбе против правительства Башара Асада. И, как это ни удивительно, но среди них, несмотря на многолетнюю поддержку Асадами, оказалось и джихадистское движение ХАМАС.
Боевики из числа суннитских радикалов данной организации оказались не только одними из наиболее боеспособных, но и даже стали отвечать за военную подготовку «Сирийской свободной армии» и в значительной степени всей так называемой умеренной сирийской оппозиции. Их «умеренность» вызвала массовое восстание простых сирийцев из числа арабов-суннитов, которое сумело возглавить… уже «Исламское государство» (запрещенное в РФ).
После поражения большинства джихадистских групп в Сирии, благодаря в первую очередь помощи России, опасаясь вторжения «ИГ» в сектор Газа и казни ультрарадикальными халифатистами всех активистов ХАМАС это движение формально прекратило вооружённую борьбу против ООП и Израиля. Больше того, оно, в значительной мере в ходе боёв в Сирии утратив свои силы, даже подчинилось властям Палестинской национальной администрации, но в последние годы предпринимает ряд шагов, доказывающих номинальность этих действий, и с тех пор снова пытается возродить своё влияние на палестинских территориях.
Как мы уже говорили, на прошлой неделе итальянская журналистка Франческа Бори смогла добиться встречи с лидером «непримиримых» в ХАМАС, и, неоднократно беседовав с Ихье Сануаром, даже сопровождала его по всему Сектору Газа.
Структура различных предтсавительств и отделений ХАМАС на Ближнем Востоке.
В ходе своего общения с итальянской журналистской лидер ХАМАСа отметил, что в текущий момент появилась «новая историческая возможность для перемен» и что «никто не заинтересован в новой масштабной войне в Газе или на иных палестинских территориях».
«Мы понимаем, что не сможем выиграть новую полномасштабную войну с региональной ядерной державой, — заявил ей Сануар, — но Нетаньяху тоже ничего не выиграет от новой конфронтации. Это будет уже четвертая наша война с сионистами, и Израиль не сможет достигнуть тех же результатов, что и в первых трех. Для достижения победы им придется оккупировать Газу заново. Не думаю, что Нетаньяху к этому стремится, ведь в Секторе живут 2 млн. человек».
На заданный ему вопрос, почему он вложил большие финансы в строительство тоннелей, в то время как половина населения Газы фактически голодает и умирает от нехватки лекарств и медицинской помощи, Сануар ответил: «Вообще-то, замечательно, что у ХАМАСа были и есть эти тоннели, в противном случае не половина, а мы бы все голодали и умирали». Вот такой вот практичный и реалистичный в своём ужасе ответ лидера одного из джихадистских палестинских движений.
Ф. Бори также спросила, чувствует ли Сануар свою ответственность и ответственность ХАМАС в целом за то, что в Газе возникли тяжелые гуманитарные условия. И один из лидеров данной организации сказал, что за это в ответе только Израиль. Он также добавил, что снятие полной блокады Газы является важным элементом возможного прекращения огня с Израилем. «Если прекращение огня означает прекращение бомбардировок, но без воды, электричества и всего остального, то это не имеет никакого смысла, — сказал Сануар. — Прекращение огня можно продлевать снова и снова, но нет мирного соглашения без справедливости и свободы. Я не хочу мира для мертвых».
Следующий вопрос, заданной итальянской журналисткой, касался новых средств воздействия на Израиль со стороны данного террористического движения: воздушных змеев и шаров, переносящих на территорию еврейского государства обычные и зажигательные бомбы. Сануар на это ответил: «Нельзя относиться к змеям и шарам как к оружию. Это не оружие, а просто сигналы. И смысл их таков: вы значительно сильнее нас, но никогда нас не победите, мы будем сопротивляться всеми возможными способами».
Касательно ситуации острого противостояния между ХАМАС и ФАТХ на палестинских территориях Сануар заявил, что причина многолетней вражды двух палестинских движений – блокада Газы Израилем: «Я отлично понимаю ФАТХ, наших арабских братьев, продавшихся сионистам. Ведь если бы они согласились на создание правительства национального единства с ХАМАСом, они больше не получили бы ни агорота от израильтян».
Напомним, что «лидер непримиримых» хамасовцев провел почти 25 лет в тюрьмах Израиля и был освобожден в рамках обменной сделки Гелада Шалита. При этом он признаёт, что в израильской тюрьме с бытовой точки зрения ему было лучше, чем в его подпольном бункере в Газе, потому что в Израиле он получал «в неограниченном количестве свет, воду и почти любые книги».
Также со стороны итальянской журналистки последовал вопрос о том, что ХАМАС до сих пор удерживает в Газе тела израильских военнослужащих Адара Гольдина и Орона Шауля, а также возможно ещё двух живых израильтян — Авраама Менгисту и Хишама аль-Саида. И что в обмен на возвращение тел и живых израильтян ХАМАС, вопреки всем законам войны, требует освободить из израильских тюрем тысячи палестинцев. На это Синуар ответил неопределённо, заявив в том числе, что «ваши читатели могут подумать, что эти заключенные, которых мы просим освободить — террористы, а это не так, это борцы за свободу палестинского народа…»
По мнению «лидера непримиримых» ХАМАСа нынешняя немногим отличается от той, что была до лета-осени 2005, то есть до отделения Израиля от Сектора Газа: «В 2005 году сионисты ушли, но всего лишь трансформировали оккупацию: сначала они были внутри части нашей земли, а потом просто герметично закрыли границу, забрав себе остальные наши земли… После того, как ХАМАС выиграл выборы 2006 года, мир нас изолировал, а это привело к ещё большим страданиям нашего народа. Поймите, что даже лучший хирург будет беспомощным, когда все, что у него есть, — это нож и вилка для выполнения его работы…»
Как и прежде, Сануар подтвердил факт своего непризнания мирного соглашения по палестинскому вопросу в Осло. Он назвал эту договорённость «способом отвлечь мировое сообщество, в то время как расширение израильских поселений ставит под угрозу создание палестинского государства как такового».
Когда итальянская журналистка с Сануаром ездили по Газе, то этот лидер палестинских джихадистов показал, как конфликт с Израилем повлиял на общее положение жителей и экономику Сектора. По словам Сануара, один из его советников лишился руки во время нападения ЦАХАЛа, и хотя ранение было изначально несложным, но из-за отсутствия возможности полноценного лечения произошло заражение и пришлось сделать ампутацию руки. «Или вот ваш переводчик, — добавил он, — он ведь потерял двух своих детей, просто потому что для их лечения ничего не было. А вот человек, который подавал нам чай, знаете, он перенес трагедию, — его жена умерла от инфекции: это была небольшая ранка, но антибиотиков не было, произошло заражение крови. Как вы думаете, мы можем всё это просто так забыть? Но давайте хотя бы начнем с прекращения огня, давайте дадим нашим детям жизнь, которой у нас не было».
Боевое отделение "манёвренных соединений" группировки палестинских джихадистов ХАМАС
В завершение интервью лидер «непримиримого» крыла ХАМАС подчеркнул, что, если на его людей нападут силы Израиля, то они ударит в ответ, поскольку «вооруженное сопротивление агрессии — это наше право».
Кроме того, он подверг критике международное сообщество и отметил, что на Газу обращают внимание только тогда, когда там происходит всплеск насилия и новое массовое кровопролитие, а на ежедневные постоянные убийства просто уже никто не обращает внимание, не говоря про страдания палестинского народа как такового. «Проблема заключается не в нашем сопротивлении, а в оккупации наших земель, — сказал он, — вы видели видеозапись, где сионистские солдаты стреляют в нас и смеются… Когда-то у них были такие люди, как Фрейд, Эйнштейн и Кафка; они получили мировую известность своими достижениями в математике, физике, философии, а теперь у них есть только беспилотники, несущие мирным людям смерть с воздуха. Какой позор… Но мы готовы всё это изменить, мы готовы к миру».
- Автор:
- Михаил Сириец
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