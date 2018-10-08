Группировка ХАМАС захотела помириться с Израилем?

Боевики движения ХАМАС на недавнем параде в Секторе Газа

Герб движения ХАМАС: на нём изображены два скрещённых меча на фоне иерусалимской мечети «Купол Скалы Сотворения». На двух палестинских флагах надписи на арабском с исламской "шахдой": «Нет божества, кроме Аллаха» и «Мухаммед — пророк Аллаха». Вверху — очертания палестинского государства в том виде, как его представляет себе ХАМАС — оно должно включать в себя всю территорию современного Израиля, западный берег реки Иордан и Сектор Газа. Под рисунком подпись "Фылыстын" («Палестина»). На зеленой ленте белыми буквами в нижней части герба надпись: «Исламское Движение Сопротивления — ХАМАС»

Структура различных предтсавительств и отделений ХАМАС на Ближнем Востоке.

Боевое отделение "манёвренных соединений" группировки палестинских джихадистов ХАМАС