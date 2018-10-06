CIT опубликовало фото водительского удостоверения Чепиги. И что?

Объяснение будет, оказалось всё очень просто и любой желающий может прямо сейчас достать эту же фотографию. Во вторник расскажем как. Почему во вторник, а не сейчас — чтобы не портить расследование коллегам, которое они анонсировали.

Так называемая группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовало изображение водительского удостоверения Анатолия Чепиги, которого британские спецслужбы называют «офицером российской разведки, причастным к отравлению Скрипаля и его дочери». На документе помечено, что водительское удостоверение Чепига получал в 2009 году в Хабаровском крае 6 мая 2009 года. Публикация сделана на странице CIT в Фейсбуке.При этом непонятно, что вообще представители упомянутой организации хотели сказать публикацией такой фотографии? В первую очередь возникают вопросы именно к CIT. И главный вопрос: откуда у них фото водительского удостоверения Анатолия Чепиги, если оно вообще имеет хоть какое-то отношение к подлинности? Единственно, что могло бы оправдать CIT – если бы сам Чепига предоставил им возможность сфотографировать свои водительские права. А это, по понятным причинам, крайне маловероятно. Получается, что есть только два варианта: либо это очередная подделка от организаций, которые курируются западными спецслужбами, либо речь идёт о получении конфиденциальной информации криминальным путём – например, хакерском воздействии на МЭО г.Хабаровска.Пользователи Фейсбук поинтересовались, откуда у CIT это фото. И вот ответ CIT:Вместо объяснения представлено это:Исходя из такого «объяснения», можно сделать вывод о том, что фото удостоверения опубликовали, но забежали вперёд и то, как объяснить появление фото водительского удостоверения, пока не придумали - выходные же...Также сложно понять, что вообще доказывает фотография водительского удостоверения? Каким образом CIT пытается «приспособить» свою публикацию к тем обвинениям, которые прозвучали из Соединённого королевства?