CIT опубликовало фото водительского удостоверения Чепиги. И что?
Так называемая группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовало изображение водительского удостоверения Анатолия Чепиги, которого британские спецслужбы называют «офицером российской разведки, причастным к отравлению Скрипаля и его дочери». На документе помечено, что водительское удостоверение Чепига получал в 2009 году в Хабаровском крае 6 мая 2009 года. Публикация сделана на странице CIT в Фейсбуке.
При этом непонятно, что вообще представители упомянутой организации хотели сказать публикацией такой фотографии? В первую очередь возникают вопросы именно к CIT. И главный вопрос: откуда у них фото водительского удостоверения Анатолия Чепиги, если оно вообще имеет хоть какое-то отношение к подлинности? Единственно, что могло бы оправдать CIT – если бы сам Чепига предоставил им возможность сфотографировать свои водительские права. А это, по понятным причинам, крайне маловероятно. Получается, что есть только два варианта: либо это очередная подделка от организаций, которые курируются западными спецслужбами, либо речь идёт о получении конфиденциальной информации криминальным путём – например, хакерском воздействии на МЭО г.Хабаровска.
Пользователи Фейсбук поинтересовались, откуда у CIT это фото. И вот ответ CIT:
Вместо объяснения представлено это:
Исходя из такого «объяснения», можно сделать вывод о том, что фото удостоверения опубликовали, но забежали вперёд и то, как объяснить появление фото водительского удостоверения, пока не придумали - выходные же...
Также сложно понять, что вообще доказывает фотография водительского удостоверения? Каким образом CIT пытается «приспособить» свою публикацию к тем обвинениям, которые прозвучали из Соединённого королевства?
При этом непонятно, что вообще представители упомянутой организации хотели сказать публикацией такой фотографии? В первую очередь возникают вопросы именно к CIT. И главный вопрос: откуда у них фото водительского удостоверения Анатолия Чепиги, если оно вообще имеет хоть какое-то отношение к подлинности? Единственно, что могло бы оправдать CIT – если бы сам Чепига предоставил им возможность сфотографировать свои водительские права. А это, по понятным причинам, крайне маловероятно. Получается, что есть только два варианта: либо это очередная подделка от организаций, которые курируются западными спецслужбами, либо речь идёт о получении конфиденциальной информации криминальным путём – например, хакерском воздействии на МЭО г.Хабаровска.
Пользователи Фейсбук поинтересовались, откуда у CIT это фото. И вот ответ CIT:
Объяснение будет, оказалось всё очень просто и любой желающий может прямо сейчас достать эту же фотографию. Во вторник расскажем как. Почему во вторник, а не сейчас — чтобы не портить расследование коллегам, которое они анонсировали.
Вместо объяснения представлено это:
Исходя из такого «объяснения», можно сделать вывод о том, что фото удостоверения опубликовали, но забежали вперёд и то, как объяснить появление фото водительского удостоверения, пока не придумали - выходные же...
Также сложно понять, что вообще доказывает фотография водительского удостоверения? Каким образом CIT пытается «приспособить» свою публикацию к тем обвинениям, которые прозвучали из Соединённого королевства?
- Использованы фотографии:
- Фейсбук
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