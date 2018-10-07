Зачем Лондону на самом деле военно-морская база в Шотландии

Великобритания обладает тремя военно-морскими базами в Клайде, Девонпорте и Портсмуте, на каждой из которых стоят подводные лодки. Отличительная особенность Клайда в том, что он является пристанищем для лодок, оснащенных ядерными ракетами Trident.По словам министра по делам Шотландии Дэвида Манделла, «к 2020-му году весь подводный флот Великобритании будет базироваться в Фаслейне. Это усилит жизненно важную роль Шотландии в защите нашей страны, а также гарантирует квалифицированные рабочие места на долгие годы».Однако, по мнению отставного офицера военно-морского флота Майкла Коднера, истинная причина перемещения всего подводного флота на одну базу кроется вовсе не в благих намерениях.Во-первых, это своеобразное проявление заботы о шотландцах: мол, мы вас в обиду не дадим, и в случае чего вас прикроют подводные лодки. Британские политики надеются, что это заставит шотландцев лояльнее относиться к центральному правительству, если встанет вопрос о новом референдуме о независимости.Во-вторых, если Шотландия захочет выйти из состава Соединенного Королевства, военно-морская база затормозит этот процесс. Придется договариваться, обсуждать, и это все выиграет время для Лондона, чтобы предотвратить потерю целого региона.В-третьих, база Клайд в Фаслейне может стать и средством сдерживания бунтующих шотландцев. Год назад премьер-министр Тереза Мэй сказала, что в случае необходимости она разрешит нанести ядерный удар, который повлечет гибель людей, поскольку «нашим врагам необходимо знать, что мы будем готовы к этому». Кто знает, как поведет себя правительство, если Шотландия вдруг тоже станет «врагом»!Ввиду этих обстоятельств представители Шотландской национальной партии поднимают вопрос переноса военной базы в какую-то другую точку, чтобы развязать себе руки. Но пока эта тема игнорируется в парламенте, чтобы стать козырем в рукаве на случай попыток Шотландии отделиться.