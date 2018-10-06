Бои у турецкого поста в Алеппо. Турцию втягивают в вооружённый конфликт?
Из Сирии приходят сообщения о вспыхнувших боях на территории провинции Алеппо. Бои завязались между сирийскими правительственными силами и боевиками. Началось всё с того, что боевики, фактически прикрывшись наблюдательным постом турецкой армии на западе Алеппо, атаковали позиции сирийской армии. Цель такой атаки могла заключаться в том, чтобы ответным огнём САА поразила турецкий пост, что в свою очередь привело бы к нанесению ударов по САА уже турецкими войсками.
Однако сирийская армия нанесла удары по боевикам так, что турецкий пост в зону обстрела не попал. Удар по джихадистам наносился с применением ракетных установок и средств артиллерии. Сообщается о нескольких десятках уничтоженных боевиков на юго-западе Алеппо.
Также известно, что в результате обстрела, учинённого боевиками, ранения получили шесть представителей гражданского населения. Все раненые доставлены в клиники.
В сообщении информационной службы AMN говорится о том, что активность вчера и сегодня проявляют боевики и на севере провинции Латакия. Террористы обстреляли из различных вооружений, включая миномёты, населённые пункты Сафсафа, Сандран, Руйсет Искандер, Бариша и другие. Информация подтверждена представителем Российского центра по примирению враждующих сторон.
Несколько минут назад стало известно о террористическом акте в сирийском городе Аазаз (провинция Алеппо).
По некоторым данным, был осуществлён подрыв заминированного автомобиля. На данную минуту известно о 4-х погибших и 18 раненых.
Нужно напомнить, что Аазаз находится в 8 км от границы с Турцией, и теракт в Аазазе после боёв в районе наблюдательного поста турецкой армии даёт повод предположить следующее: некие силы явно хотят втянуть турецкие войска в горячую фазу сирийского конфликта.
Однако сирийская армия нанесла удары по боевикам так, что турецкий пост в зону обстрела не попал. Удар по джихадистам наносился с применением ракетных установок и средств артиллерии. Сообщается о нескольких десятках уничтоженных боевиков на юго-западе Алеппо.
Также известно, что в результате обстрела, учинённого боевиками, ранения получили шесть представителей гражданского населения. Все раненые доставлены в клиники.
В сообщении информационной службы AMN говорится о том, что активность вчера и сегодня проявляют боевики и на севере провинции Латакия. Террористы обстреляли из различных вооружений, включая миномёты, населённые пункты Сафсафа, Сандран, Руйсет Искандер, Бариша и другие. Информация подтверждена представителем Российского центра по примирению враждующих сторон.
Несколько минут назад стало известно о террористическом акте в сирийском городе Аазаз (провинция Алеппо).
По некоторым данным, был осуществлён подрыв заминированного автомобиля. На данную минуту известно о 4-х погибших и 18 раненых.
Нужно напомнить, что Аазаз находится в 8 км от границы с Турцией, и теракт в Аазазе после боёв в районе наблюдательного поста турецкой армии даёт повод предположить следующее: некие силы явно хотят втянуть турецкие войска в горячую фазу сирийского конфликта.
- Использованы фотографии:
- Twitter/Julian Röpcke
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