Новости

Бои у турецкого поста в Алеппо. Турцию втягивают в вооружённый конфликт?

15
Из Сирии приходят сообщения о вспыхнувших боях на территории провинции Алеппо. Бои завязались между сирийскими правительственными силами и боевиками. Началось всё с того, что боевики, фактически прикрывшись наблюдательным постом турецкой армии на западе Алеппо, атаковали позиции сирийской армии. Цель такой атаки могла заключаться в том, чтобы ответным огнём САА поразила турецкий пост, что в свою очередь привело бы к нанесению ударов по САА уже турецкими войсками.

Бои у турецкого поста в Алеппо. Турцию втягивают в вооружённый конфликт?



Однако сирийская армия нанесла удары по боевикам так, что турецкий пост в зону обстрела не попал. Удар по джихадистам наносился с применением ракетных установок и средств артиллерии. Сообщается о нескольких десятках уничтоженных боевиков на юго-западе Алеппо.

Также известно, что в результате обстрела, учинённого боевиками, ранения получили шесть представителей гражданского населения. Все раненые доставлены в клиники.

В сообщении информационной службы AMN говорится о том, что активность вчера и сегодня проявляют боевики и на севере провинции Латакия. Террористы обстреляли из различных вооружений, включая миномёты, населённые пункты Сафсафа, Сандран, Руйсет Искандер, Бариша и другие. Информация подтверждена представителем Российского центра по примирению враждующих сторон.

Несколько минут назад стало известно о террористическом акте в сирийском городе Аазаз (провинция Алеппо).



По некоторым данным, был осуществлён подрыв заминированного автомобиля. На данную минуту известно о 4-х погибших и 18 раненых.

Нужно напомнить, что Аазаз находится в 8 км от границы с Турцией, и теракт в Аазазе после боёв в районе наблюдательного поста турецкой армии даёт повод предположить следующее: некие силы явно хотят втянуть турецкие войска в горячую фазу сирийского конфликта.
Использованы фотографии:
Twitter/Julian Röpcke
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Сводки от ополчения Новороссии за 17 сентября 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

15 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти