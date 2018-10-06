В ВВС США меняют программу подготовки пилотов U-2. Каковы причины?

Устоявшийся в течение более 60 лет путь к управлению U-2 доказал свою эффективность. Тем не менее, нам нужно, чтобы молодые талантливые офицеры как можно раньше получили возможность становиться членами экипажей этих самолётов. Я считаю, что это возможно при использовании специально разработанной программы U-2 FACT (First Assignment Companion Trainer).

Командование ВВС США меняет принципы набора пилотов для высотных самолётов-разведчиков Lockheed U-2. Эти самолёты с 50-х годов стоят на вооружении ВВС Соединённых Штатов Америки. За более чем 60-летнюю историю у U-2 появилось множество самых разнообразных модификаций, включая U-2S с современной аппаратурой для ведения воздушной разведки и с обновлёнными навигационными комплексами. По последним данным, до модификации U-2S (первый полёт был совершён в 1994 году) доведён 31 самолёт этого типа ВВС США.До настоящего момента отбор пилотов для U-2 был одним из наиболее жёстких во всех ВВС США. Прежде чем оказаться в кабине этого самолёта, который в США называют не только высотным, но и «ближнекосмическим», нужно было как минимум завершить 6-летний курс обучения в лётной академии. После этого начиналось прохождение специального курса испытаний для тех лётчиков, которые собирались управлять U-2.Теперь же в командовании ВВС США учли модернизацию U-2 и его оснащение многочисленными современными комплексами, позволяющими облегчить работу экипажа. Поэтому планку требований к будущим пилотам решено в определённой степени снизить. По крайней мере, в вопросе начала подготовки к пилотированию.Командир 1-й разведывательной эскадрильи Калифорнийской авиабазы подполковник Карл Майми:Эта программа предусматривает отбор курсантов ещё по ходу их обучения в лётных институтах США. Первая экспериментальная группа курсантов пойдёт в программу уже этой осенью. Курсанты будут посещать учебные курсы инструкторов на базе Сан-Антонио-Рэндолф (Техас). При этом тренировки будут выполняться на учебных реактивных самолётах T-38, после чего у курсантов появится возможность двухнедельной практики в качестве пилотов U-2. Отмечено, что это позволит ускорить процесс подготовки пилотов и увеличит время службы офицера в качестве члена экипажа высотного самолёта-разведчика.