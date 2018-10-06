Саудовский принц: Россия может покинуть рынок нефтедобычи через 19 лет

Никаких угроз для нефтедобычи в Саудовской Аравии нет и не будет.

Наследный принц саудовской монархии Мохаммед бен Сальман аль Сауд выступил с прогнозом, который у экспертов в сфере экономики вызвал противоречивую реакцию. По словам аль Сауда, при неизменном росте спроса на нефть на мировом рынке в ближайшие годы с этого рынка могут исчезнуть многие нынешние поставщики. Одним из таких претендентов на «исчезновение» с мирового рынка нефти принц Саудовской Аравии назвал Россию.По словам бен Сальмана аль Сауда, тенденция проявит себя уже в 2030 году. Он утверждает, что Россия начнёт постепенно уходить с международного рынка, а через 19 лет (какая, однако, точная цифра) может и вовсе потерять всю нефтедобычу.На основании каких соображений наследный принц Саудовской Аравии сделал такие выводы, в экономическом плане не совсем понятно. Зато понятно это заявление с военно-политической точки зрения. По словам аль Сауда, свои позиции потеряет и Китай, а вот Саудовская Аравия почему-то будет только увеличивать своё международное нефтяное предложение.Бен Сальман Аль Сауд:Какая самоуверенность!На самом деле такой прогноз противоречит тем выкладкам, которые были представлены ведущими международными исследовательскими агентствами. В опубликованных докладах говорится, что система распределения мирового экспорта в ближайшие десятилетия принципиальных изменений не претерпит – даже при учёте возможности добычи сланцевых углеводородов. Два фактора, которые могут повлиять на распределение экспорта нефти – истощение ресурсов в тех или иных регионах мира, а также военные конфликты. Есть ли у той же Саудовской Аравии иммунитет на оба этих фактора – серьёзный вопрос.