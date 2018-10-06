Пойдёт ли "Бумеранг" в войска с "Кинжалом"?
Информационное агентство ТАСС со ссылкой на «Военно-промышленную компанию» сообщает о том, что бронетранспортёр «Бумеранг» могут оснастить боевым дистанционно управляемым модулем «Кинжал». Речь идёт о боевом модуле с такими вооружениями как 57-мм пушка и противотанковыми ракетами 9М120 «Атака». Универсальность боевого модуля «Кинжал» позволяет его использовать не только в отношении наземных, но также и против низколетящих целей – таких, как беспилотник или вертолёт.
Из заявления «ВПК»:
«Бумеранг» имеет колёсную платформу (8х8). Способен преодолевать водные преграды. На его основе, как отмечает производитель, можно создавать машины разведки, бронированные санитарные машины и другие средства, востребованные в войсках.
Штатное исполнение «Бумеранга» предусматривает дистанционно управляемый модуль «Бумеранг-БМ». Оснащение этого боевого модуля: 30-мм пушка 2А42 с боезапасов в 500 снарядов; пулемёт ПКТМ калибра 7,62 мм (боезапас – 2 тыс. патронов); две сдвоенных пусковых установки ПТРК «Корнет». Движение «Бумеранг-БМ» осуществляется электродвигателями, которые управляются компьютерной программой. Боекомплект модуля изолирован от военнослужащих десанта и экипажа, что позволяет повысить безопасность в условиях ведения боя.
Поставки «Бумеранга» в войска запланированы на 2019 год.
Из заявления «ВПК»:
По грузоподъемности и энерговооруженности "Бумеранг" обеспечивает установку боевого модуля "Кинжал".
«Бумеранг» имеет колёсную платформу (8х8). Способен преодолевать водные преграды. На его основе, как отмечает производитель, можно создавать машины разведки, бронированные санитарные машины и другие средства, востребованные в войсках.
Штатное исполнение «Бумеранга» предусматривает дистанционно управляемый модуль «Бумеранг-БМ». Оснащение этого боевого модуля: 30-мм пушка 2А42 с боезапасов в 500 снарядов; пулемёт ПКТМ калибра 7,62 мм (боезапас – 2 тыс. патронов); две сдвоенных пусковых установки ПТРК «Корнет». Движение «Бумеранг-БМ» осуществляется электродвигателями, которые управляются компьютерной программой. Боекомплект модуля изолирован от военнослужащих десанта и экипажа, что позволяет повысить безопасность в условиях ведения боя.
Поставки «Бумеранга» в войска запланированы на 2019 год.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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