SPAS-15: жертва «Сайги»
Когда Franchi SPAS-15 появился в 90-х на прилавках отечественных магазинов, я испытал настоящий шок. Поскольку в те времена вид такого «почти военного оружия» среди охотничьих двустволок и полуавтоматов впечатлял. А в этом дробовике отчетливо угадывался силуэт штурмовой винтовки потенциального противника («стратегического партнера» в 90-е ) М-16.
Чуть позже в справочнике «Оружие пехоты» я обнаружил это ружье в разделе «оружие поддержки», где прочитал, что оно предназначено для непосредственной огневой поддержи штурмовых групп и подразделений пехоты на поле боя.
Я узнал, что этот боевой дробовик разрабатывался по заказу и в соответствии с требованиями МВД Италии. Он должен был заменить ружье SPAS (Special Purpose Automatic Shotgun) 12. Итальянских силовиков не устраивал подствольный трубчатый магазин, требующий большего времени на перезарядку. То есть важнейшим требованием стало наличие коробчатого отъемного магазина.
SPAS-15, как и 12, мог работать как в самозарядном, так и в помповом режиме (выбор режима осуществляется с помощью специальной кнопки в верхней части цевья). Такая опциональность также является требованием МВД, для которого было важно, чтобы, помимо обычных дробовых или пулевых патронов, ружье могло бы успешно работать со спецбоеприпасами (например, с резиновыми пулями или пластиковой картечью), которые имеют меньшую энергетику и потому «не дружат» с самозарядными ружьями.
А тут все просто: переключаешься на «помповый» режим и стреляешь любыми, в том числе самыми слабыми патронами.
Самозарядный режим обеспечивается за счет отвода пороховых газов, с использованием традиционной системы газового двигателя автоматики с верхним расположением газового цилиндра и коротким рабочим ходом поршня.
Запирание осуществляется поворотом затвора за ствол, что позволило выполнить ствольную коробку из алюминиевого сплава (обычное решение для современных ружей, позволяющее снизить вес оружия).
Затворная группа вместе с возвратными пружинами объединена направляющими возвратных пружин в единый модуль, легко извлекаемый при разборке.
Рукоятка взведения расположена на верхней стороне ствольной коробки, под рукояткой для переноски, и легко управляется любой рукой.
Ружье имеет сразу два предохранителя. Один из них расположен с левой стороны спусковой скобы, другой, автоматический расположен на рукоятке управления огнем и выключается при охвате ее пальцами.
На SPAS-15 установлен целик, расположенный на ручке для переноски оружия. Мушка закреплена на дальнем конце газоотводной трубки, как на AR-15, на которую ружье похоже внешне.
В ружье используется 6-зарядный пластиковый магазин с однорядным расположением патронов 12х70. Использование патронов «магнум» с длиной гильзы 76 мм не предусмотрено.
Если бы не чрезмерная цена на этот эффектный девайс (тогда около 2000 долл.), я бы его, несомненно, купил. Впрочем, вскоре в продаже появились другие, не менее интересные дробовики, в том числе отечественного производства. В специализированных СМИ исчезли восторженные материалы об этом оружии, и итальянский дробовик был забыт.
И вот спустя почти двадцать лет мне довелось поближе познакомиться с ружьем, некогда потрясшим мое воображение, подержать его в руках и даже расстрелять из него около сотни патронов.
Прежде всего хочется сказать, что ружье мне показалось откровенно громоздким, в отличие от AR-15, у которой и позаимствован дизайн дробовика. При этом вес его сравнительно невелик (3,9 кг без магазина), что создает ощущение «игрушечности» и даже хрупкости массивного ружья.
Присоединение магазина благодаря шахте горловины очень просто и легко. А вот взведение затвора мне не показалось удобным, возможно, из-за отсутствия привычки к столь необычному для нас расположению рукоятки затворной рамы.
Стрельба из ружья очень комфортна – отдача для 12 калибра невелика, и подброс ствола почти не ощущается.
Расположение прицельных приспособлений мне также не показалось слишком удобным, и думаю, что для стрельбы, скажем, по взлетающим уткам они не слишком хороши. Ну да SPAS-15 никогда и не позиционировалось как охотничье оружие.
На моих глазах (и при моем участии) из ружья было расстреляно в течение трех часов около 400 патронов – дробовых, картечных и пулевых. Как фабричного снаряжения, так и «самокрутных».По словам владельца дробовика, некоторые из них были переснаряжены несколько раз. Никаких задержек не было ни в помповом, ни в самозарядном режиме.
В целом стрельба из ружья оставила скорее благоприятное впечатление. Но тут я вспомнил, как в журнале «Калибр» читал рассказ одного пользователя SPAS-15, который жаловался на невероятную сложность неполной разборки и сборки, а также обслуживания ружья. Он признался, что после первой чистки дробовика он перестал работать в «помповом» режиме. И восстановить эту функцию у него не получилось.
Я рассказал об этом хозяину ружья. Он сказал, что этому вовсе не удивлен, поскольку устройства девайса крайне «переусложнено», и категорически отказался провести неполную разборку на стрельбище, признав, что эта процедура требует особых условий.
Собственно, это, вероятно и послужило причиной того, что SPAS-15 не прижилось в силовых структурах Италии и не имело особого экспортного успеха. Из-за чего его производство было прекращено в 2005 году.
Примечательно, что это ружье из-за своего грозного вида попало под «оружейный бан» 1996 года, объявленный администрацией Билла Клинтона, и его ввоз был запрещен в США.
У нас никакого запрета на этот дивайс не было, однако даже с нашего бескрайнего рынка оно было вытеснено «Сайгой-12», ружьем, концептуально аналогичным и находящимся в той же нише. Наш дробовик значительно превосходит «итальянца» в плане простоты обслуживания и надежности. Он более универсален, компактнее, и, пожалуй, эргономичнее. «Сайга» открывает гораздо больший простор для тюнинга, что немаловажно для спортсменов и многих гражданских пользователей. И, что немаловажно, гораздо дешевле.
Можно сказать, что SPAS-15 стал одной из первых «жертв» «Сайги» на российском рынке. После ее появления в продаже у «итальянца» не осталось ни одного шанса.
В настоящий момент эти экзотические и брутальные ружья изредка появляются на вторичном рынке, и их цена составляет порядка 60-80 тысяч рублей. А их ценители (к числу которых относится мой знакомый) жалуются на практически полное отсутствие ЗиП для этих ружей.
Чуть позже в справочнике «Оружие пехоты» я обнаружил это ружье в разделе «оружие поддержки», где прочитал, что оно предназначено для непосредственной огневой поддержи штурмовых групп и подразделений пехоты на поле боя.
Я узнал, что этот боевой дробовик разрабатывался по заказу и в соответствии с требованиями МВД Италии. Он должен был заменить ружье SPAS (Special Purpose Automatic Shotgun) 12. Итальянских силовиков не устраивал подствольный трубчатый магазин, требующий большего времени на перезарядку. То есть важнейшим требованием стало наличие коробчатого отъемного магазина.
SPAS-15, как и 12, мог работать как в самозарядном, так и в помповом режиме (выбор режима осуществляется с помощью специальной кнопки в верхней части цевья). Такая опциональность также является требованием МВД, для которого было важно, чтобы, помимо обычных дробовых или пулевых патронов, ружье могло бы успешно работать со спецбоеприпасами (например, с резиновыми пулями или пластиковой картечью), которые имеют меньшую энергетику и потому «не дружат» с самозарядными ружьями.
А тут все просто: переключаешься на «помповый» режим и стреляешь любыми, в том числе самыми слабыми патронами.
Самозарядный режим обеспечивается за счет отвода пороховых газов, с использованием традиционной системы газового двигателя автоматики с верхним расположением газового цилиндра и коротким рабочим ходом поршня.
Запирание осуществляется поворотом затвора за ствол, что позволило выполнить ствольную коробку из алюминиевого сплава (обычное решение для современных ружей, позволяющее снизить вес оружия).
Затворная группа вместе с возвратными пружинами объединена направляющими возвратных пружин в единый модуль, легко извлекаемый при разборке.
Рукоятка взведения расположена на верхней стороне ствольной коробки, под рукояткой для переноски, и легко управляется любой рукой.
Ружье имеет сразу два предохранителя. Один из них расположен с левой стороны спусковой скобы, другой, автоматический расположен на рукоятке управления огнем и выключается при охвате ее пальцами.
На SPAS-15 установлен целик, расположенный на ручке для переноски оружия. Мушка закреплена на дальнем конце газоотводной трубки, как на AR-15, на которую ружье похоже внешне.
В ружье используется 6-зарядный пластиковый магазин с однорядным расположением патронов 12х70. Использование патронов «магнум» с длиной гильзы 76 мм не предусмотрено.
Если бы не чрезмерная цена на этот эффектный девайс (тогда около 2000 долл.), я бы его, несомненно, купил. Впрочем, вскоре в продаже появились другие, не менее интересные дробовики, в том числе отечественного производства. В специализированных СМИ исчезли восторженные материалы об этом оружии, и итальянский дробовик был забыт.
И вот спустя почти двадцать лет мне довелось поближе познакомиться с ружьем, некогда потрясшим мое воображение, подержать его в руках и даже расстрелять из него около сотни патронов.
Прежде всего хочется сказать, что ружье мне показалось откровенно громоздким, в отличие от AR-15, у которой и позаимствован дизайн дробовика. При этом вес его сравнительно невелик (3,9 кг без магазина), что создает ощущение «игрушечности» и даже хрупкости массивного ружья.
Присоединение магазина благодаря шахте горловины очень просто и легко. А вот взведение затвора мне не показалось удобным, возможно, из-за отсутствия привычки к столь необычному для нас расположению рукоятки затворной рамы.
Стрельба из ружья очень комфортна – отдача для 12 калибра невелика, и подброс ствола почти не ощущается.
Расположение прицельных приспособлений мне также не показалось слишком удобным, и думаю, что для стрельбы, скажем, по взлетающим уткам они не слишком хороши. Ну да SPAS-15 никогда и не позиционировалось как охотничье оружие.
На моих глазах (и при моем участии) из ружья было расстреляно в течение трех часов около 400 патронов – дробовых, картечных и пулевых. Как фабричного снаряжения, так и «самокрутных».По словам владельца дробовика, некоторые из них были переснаряжены несколько раз. Никаких задержек не было ни в помповом, ни в самозарядном режиме.
В целом стрельба из ружья оставила скорее благоприятное впечатление. Но тут я вспомнил, как в журнале «Калибр» читал рассказ одного пользователя SPAS-15, который жаловался на невероятную сложность неполной разборки и сборки, а также обслуживания ружья. Он признался, что после первой чистки дробовика он перестал работать в «помповом» режиме. И восстановить эту функцию у него не получилось.
Я рассказал об этом хозяину ружья. Он сказал, что этому вовсе не удивлен, поскольку устройства девайса крайне «переусложнено», и категорически отказался провести неполную разборку на стрельбище, признав, что эта процедура требует особых условий.
Собственно, это, вероятно и послужило причиной того, что SPAS-15 не прижилось в силовых структурах Италии и не имело особого экспортного успеха. Из-за чего его производство было прекращено в 2005 году.
Примечательно, что это ружье из-за своего грозного вида попало под «оружейный бан» 1996 года, объявленный администрацией Билла Клинтона, и его ввоз был запрещен в США.
У нас никакого запрета на этот дивайс не было, однако даже с нашего бескрайнего рынка оно было вытеснено «Сайгой-12», ружьем, концептуально аналогичным и находящимся в той же нише. Наш дробовик значительно превосходит «итальянца» в плане простоты обслуживания и надежности. Он более универсален, компактнее, и, пожалуй, эргономичнее. «Сайга» открывает гораздо больший простор для тюнинга, что немаловажно для спортсменов и многих гражданских пользователей. И, что немаловажно, гораздо дешевле.
Можно сказать, что SPAS-15 стал одной из первых «жертв» «Сайги» на российском рынке. После ее появления в продаже у «итальянца» не осталось ни одного шанса.
В настоящий момент эти экзотические и брутальные ружья изредка появляются на вторичном рынке, и их цена составляет порядка 60-80 тысяч рублей. А их ценители (к числу которых относится мой знакомый) жалуются на практически полное отсутствие ЗиП для этих ружей.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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