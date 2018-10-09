Шпионские чипы в китайских микросхемах. Россия, будь бдительной!
Как сообщает «BBC news», американские спецслужбы подтвердили факт вскрытия колоссальной системы слежения, основанной на закладках чипов в микросхемы, поставляемые из Китая. Среди примерно трёх десятков корпораций, оказавшихся под ударом, называют Apple и Amazon, а также ряд компаний — подрядчиков ЦРУ и АНБ.
С одной стороны, это, конечно, неплохо, когда два геостратегических противника нашей страны сошлись на хакерском поле (да-да, Китай союзник для России достаточно условный, их карты с изображением Южной Сибири как части КНР, и с Байкалом как внутрикитайским озером никто не отменял), однако, с другой стороны, этот факт вызывает немало вопросов в плане обеспечения информационной кибербезопасности в нашем Отечестве.
Шпионские микрочипы были обнаружены встроенными в микросхемы серверов, произведённых китайской компанией Super Micro Computer. По данным группы исследователей, передавших свои материалы расследования прессе, активизация микрочипов происходила в момент, когда серверы были смонтированы и начинали свою плановую работу. Особо необычным оказалось то, что китайская внешняя разведка, по видимому, могла через некоторые из установленных чипов даже изменять параметры устройств, на которых они использовались.
Как теперь стало известно, уже достаточно давно сотрудники корпорации Amazon нашли (случайно) чипы непонятного предназначения в полученных из Китая микросхемах, причём конструктивно данные чипы не несли никакого смысла. В ходе тестирований выяснилось, что при необходимости такой микрочип связывается с контролллером и позволяет получить доступ к памяти компьютера.
Вывод американских специалистов был однозначен: создатель и заказчик этих устройств явно шпионского предназначения – спецслужбы Китая, так как абсолютное большинство микросхем с этими чипами были импортированы из этой страны.
Таким образом, американскими системными инженерами были обнаружены следы колоссального хакерского проникновения в процессинговые центры десятков американских компаний, причём это был не взлом «софта», но хакерам удалось интегрироваться без взлома прямо на уровне «железа».
Добавим, что несколько последних десятилетий западные корпорации были уверены, что поставки комплектующих для IT-индустрии, а то и целых устройств из стран «третьего мира» вполне безопасны, так как считалось, что создание и внедрение микрочипов слежения – это очень сложная и очень дорогая разработка. Кроме того, в случае обнаружения попытки внедрения таких чипов очень серьёзно испортили бы репутацию страны-экспортёра, откуда в государства Запада импортировались микросхемы, и потери экономики этой страны были бы гораздо весомее призрачных выгод от шпионской деятельности. Однако реальность оказалась иной…
Официально китайская корпорация Super Micro заявила, что ей ничего неизвестно о произошедшим и на её предприятиях никогда не занимались ничем подобным. Однако в её пресс-релизе есть также одна, достаточно любопытная фраза, допускающая весьма различные трактовки: «Ни один из наших клиентов не отказался пользоваться нашей продукцией из-за опасения китайских хакерских атак».
На днях Центр правительственной связи Великобритании подтвердил в общих чертах достоверность выводов специалистов американских корпораций. После публикации в США данных о расследовании акции китайской компании Super Micro упали до половины своей стоимости на международных торговых площадках; акции компании Lenovo сбавили до 15% своей цены, а ценные бумаги ряда китайских поставщиков IT-комплектующих подешевели от 10% до 30%.
Ориентируясь на озвученную информацию, бизнес-аналитики прогнозируют серьёзное падение спроса на смартфоны, планшеты и компьютеры, произведённые в Китае.
И хотя официально Вашингтон пока не представил публичных доказательств наличия хакерских закладок в китайских устройствах и не предъявил никаких претензий, но Пекин уже достаточно решительно опроверг обвинения со стороны американских частных корпораций и спецслужб.
Судя по такой реакции, нам стоит вспомнить старую русскую пословицу: дыма без огня не бывает!
С одной стороны, это, конечно, неплохо, когда два геостратегических противника нашей страны сошлись на хакерском поле (да-да, Китай союзник для России достаточно условный, их карты с изображением Южной Сибири как части КНР, и с Байкалом как внутрикитайским озером никто не отменял), однако, с другой стороны, этот факт вызывает немало вопросов в плане обеспечения информационной кибербезопасности в нашем Отечестве.
Шпионские микрочипы были обнаружены встроенными в микросхемы серверов, произведённых китайской компанией Super Micro Computer. По данным группы исследователей, передавших свои материалы расследования прессе, активизация микрочипов происходила в момент, когда серверы были смонтированы и начинали свою плановую работу. Особо необычным оказалось то, что китайская внешняя разведка, по видимому, могла через некоторые из установленных чипов даже изменять параметры устройств, на которых они использовались.
Как теперь стало известно, уже достаточно давно сотрудники корпорации Amazon нашли (случайно) чипы непонятного предназначения в полученных из Китая микросхемах, причём конструктивно данные чипы не несли никакого смысла. В ходе тестирований выяснилось, что при необходимости такой микрочип связывается с контролллером и позволяет получить доступ к памяти компьютера.
Вывод американских специалистов был однозначен: создатель и заказчик этих устройств явно шпионского предназначения – спецслужбы Китая, так как абсолютное большинство микросхем с этими чипами были импортированы из этой страны.
Таким образом, американскими системными инженерами были обнаружены следы колоссального хакерского проникновения в процессинговые центры десятков американских компаний, причём это был не взлом «софта», но хакерам удалось интегрироваться без взлома прямо на уровне «железа».
Добавим, что несколько последних десятилетий западные корпорации были уверены, что поставки комплектующих для IT-индустрии, а то и целых устройств из стран «третьего мира» вполне безопасны, так как считалось, что создание и внедрение микрочипов слежения – это очень сложная и очень дорогая разработка. Кроме того, в случае обнаружения попытки внедрения таких чипов очень серьёзно испортили бы репутацию страны-экспортёра, откуда в государства Запада импортировались микросхемы, и потери экономики этой страны были бы гораздо весомее призрачных выгод от шпионской деятельности. Однако реальность оказалась иной…
Официально китайская корпорация Super Micro заявила, что ей ничего неизвестно о произошедшим и на её предприятиях никогда не занимались ничем подобным. Однако в её пресс-релизе есть также одна, достаточно любопытная фраза, допускающая весьма различные трактовки: «Ни один из наших клиентов не отказался пользоваться нашей продукцией из-за опасения китайских хакерских атак».
На днях Центр правительственной связи Великобритании подтвердил в общих чертах достоверность выводов специалистов американских корпораций. После публикации в США данных о расследовании акции китайской компании Super Micro упали до половины своей стоимости на международных торговых площадках; акции компании Lenovo сбавили до 15% своей цены, а ценные бумаги ряда китайских поставщиков IT-комплектующих подешевели от 10% до 30%.
Ориентируясь на озвученную информацию, бизнес-аналитики прогнозируют серьёзное падение спроса на смартфоны, планшеты и компьютеры, произведённые в Китае.
И хотя официально Вашингтон пока не представил публичных доказательств наличия хакерских закладок в китайских устройствах и не предъявил никаких претензий, но Пекин уже достаточно решительно опроверг обвинения со стороны американских частных корпораций и спецслужб.
Судя по такой реакции, нам стоит вспомнить старую русскую пословицу: дыма без огня не бывает!
- Автор:
- Михаил Сириец
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