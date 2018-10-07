В датском парламенте призвали начать наступление на Россию
Новоиспечённый глава комитета по обороне датского парламента Насер Хадер заявил о том, что «действия российской разведки, предпринимающей хакерские атаки по всему миру», нельзя оставлять без ответа. По словам Хадера, необходимо действовать, и Дания могла бы взять на себя бремя страны, которая этот «ответный удар» нанесёт.
Хадера цитируют датские СМИ:
По словам парламентария, необходимо привлечь лучших датских специалистов в сфере кибербезопасности, которые помогли бы «перейти в нападение». Насер Хадер заявил, что нападение необходимо осуществлять в киберпространстве, но при этом «действовать с умом, так как это может оказаться небезопасно».
Хадер:
Стоит напомнить, что с призывом о кибератаках в адрес России выступает не какой-то рядовой человек с улицы, а руководитель одного из наиболее влиятельных комитетов в парламенте Дании. Таким образом, заявление Хадера можно расценивать как фактический призыв к развязыванию кибервойны против Российской Федерации.
Для справки: Насер Хадер представляет Либеральный альянс в датском парламенте. Ему 55 лет. Является выходцем из Сирии. До 2007 года Хадер возглавлял Радикальную социалистическую партию Датского королевства.
Тем временем в британском издании Sunday Times вышел материал, в котором говорится о подготовке Британией кибератак в отношении Российской Федерации. Из материала:
Хадера цитируют датские СМИ:
Есть группировка «Fancy Bear». Она связана с российской разведкой. Это они вмешивались в выборы в США. Значит, нужно осуществить взлом их базы данных. Да, русские заявляют, что это частная группа, что власти к ним не имеют отношения. Но ведь все знают, что они курируются военной разведкой. Хватит уже это терпеть!
По словам парламентария, необходимо привлечь лучших датских специалистов в сфере кибербезопасности, которые помогли бы «перейти в нападение». Насер Хадер заявил, что нападение необходимо осуществлять в киберпространстве, но при этом «действовать с умом, так как это может оказаться небезопасно».
Хадер:
У Дании для этого есть все средства, но пока нет политического решения. Не пора ли его принять?
Стоит напомнить, что с призывом о кибератаках в адрес России выступает не какой-то рядовой человек с улицы, а руководитель одного из наиболее влиятельных комитетов в парламенте Дании. Таким образом, заявление Хадера можно расценивать как фактический призыв к развязыванию кибервойны против Российской Федерации.
Для справки: Насер Хадер представляет Либеральный альянс в датском парламенте. Ему 55 лет. Является выходцем из Сирии. До 2007 года Хадер возглавлял Радикальную социалистическую партию Датского королевства.
Тем временем в британском издании Sunday Times вышел материал, в котором говорится о подготовке Британией кибератак в отношении Российской Федерации. Из материала:
Это даст больше возможностей, если Россия всё же решит захватить острова Эстонии на Балтике, вторгнется в Ливию, чтобы установить там контроль над нефтяными запасами, или спровоцирует посредством этого новый миграционный кризис в Европе.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/naserkhaderdk
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