В датском парламенте призвали начать наступление на Россию

Есть группировка «Fancy Bear». Она связана с российской разведкой. Это они вмешивались в выборы в США. Значит, нужно осуществить взлом их базы данных. Да, русские заявляют, что это частная группа, что власти к ним не имеют отношения. Но ведь все знают, что они курируются военной разведкой. Хватит уже это терпеть!

У Дании для этого есть все средства, но пока нет политического решения. Не пора ли его принять?

Это даст больше возможностей, если Россия всё же решит захватить острова Эстонии на Балтике, вторгнется в Ливию, чтобы установить там контроль над нефтяными запасами, или спровоцирует посредством этого новый миграционный кризис в Европе.

Новоиспечённый глава комитета по обороне датского парламента Насер Хадер заявил о том, что «действия российской разведки, предпринимающей хакерские атаки по всему миру», нельзя оставлять без ответа. По словам Хадера, необходимо действовать, и Дания могла бы взять на себя бремя страны, которая этот «ответный удар» нанесёт.Хадера цитируют датские СМИ:По словам парламентария, необходимо привлечь лучших датских специалистов в сфере кибербезопасности, которые помогли бы «перейти в нападение». Насер Хадер заявил, что нападение необходимо осуществлять в киберпространстве, но при этом «действовать с умом, так как это может оказаться небезопасно».Хадер:Стоит напомнить, что с призывом о кибератаках в адрес России выступает не какой-то рядовой человек с улицы, а руководитель одного из наиболее влиятельных комитетов в парламенте Дании. Таким образом, заявление Хадера можно расценивать как фактический призыв к развязыванию кибервойны против Российской Федерации.Насер Хадер представляет Либеральный альянс в датском парламенте. Ему 55 лет. Является выходцем из Сирии. До 2007 года Хадер возглавлял Радикальную социалистическую партию Датского королевства.Тем временем в британском издании Sunday Times вышел материал, в котором говорится о подготовке Британией кибератак в отношении Российской Федерации. Из материала: