Этруски в погребениях
Начнем несколько издали. Каждый информационный сайт, в том числе и «ВО», привлекает, естественно, свою аудиторию, и это хорошо. Чем больше людей прочитает нечто позитивное, тем это больше разовьет его мозги, плюс к этому некая информация, которая может доставить ему удовольствие (удовлетворение страсти познания нового!), а то даже и чем-то помочь реально (например, сделать сыну или дочери реферат по истории!). Плохо, когда человек мало что знает («в школе имел по истории твердую четверку!»), но стремится тут же ниспровергать основы.
Вид на некрополь этрусков с воздуха. Хорошо видно, что у них были гробницы двух видов – купольные (тулумосы), с ложным сводом, собиравшимся из плит, сдвигавшихся относительно друг друга так, что получался свод из обратных ступенек, и вырубленные в каменистом грунте с заглублением. Чтобы свод купольной гробницы не рухнул вниз под собственным весом, его сверху засыпали землей.
Нередко эти гробницы строились вперемежку и образовывали настоящие «города мертвых».
Одна из «улиц» в таком некрополе. Такие гробницы по возрасту были моложе купольных.
Интересно было бы среди них просто прогуляться, не так ли?
А уж забраться в такое погребение мне, например, ну просто очень хочется…
Просто удивительно, как некоторым людям приходит такое в голову? Например, вот это – «мечи попадали в могилы потому, что были людям не нужны, нужную вещь в могилу не положат». И это после того, как и этнографами самых разных стран, и историками на… потрясающем множестве примеров доказано – вера людей в загробное воскрешение была в прошлом настолько сильной, что «на тот свет» отдавали все самое лучшее и нужное, потому что… «там это усопшему будет нужнее». Был как-то давно на ВО мой материал «Этруски против русских», и это еще одна «больная тема» на ВО. Ну хочется некоторым иметь… великих предков, которые самим римлянам дали начало.
Сегодня этрусские древности (понятно, что сами этруски так себя никогда не называли!) украшают самые известные музеи планеты – Лувр и Григорианский Этрусский музей в Ватикане. Много различных этрусских древностей хранится и в небольших музеях в городах Тосканы.
Фигура «Марса из Тоди», V век до н. э. Изображает этрусского воина в характерных доспехах. (Григорианский Этрусский музей в Ватикане)
Ну нет ничего общего в культуре этрусков и славян, в особенности ничего общего в погребальных обрядах. Погребальные обряды, кстати, стали для многих народов тем самым главным источником информации, по которому мы вообще можем о них судить. Вот и с этрусками то же самое. Впрочем, нелепость некоторых суждений вполне искупает неосведомленность их авторов (ну твердая четверка в школе в натуре, чего уж больше!). Поэтому сегодня мы постараемся по возможности подробнее рассказать именно о погребальной культуре этрусков, потому что никакой другой до нас, собственно, и не дошло.
Этруски славились своим мастерством бронзового литья. Вот, например, им ничего не стоило отлить вот такой котел из бронзы. (Григорианский Этрусский музей в Ватикане)
Есть разные точки зрения откуда они взялись, но основная на сегодня, что они являются пришельцами из Малой Азии, причем сначала они обосновались на Сардинии, а уж затем переправились на Аппенинский полуостров. Так это или не так, какие у них были гаплогруппы, мы сейчас выяснять не будем. Постараемся рассмотреть именно их погребальную культуру, то есть посмотреть, как они хоронили своих усопших и что им клали «в дорогу». К счастью, римляне, хотя и ассимилировали этрусков и перестроили их города, не тронули их погребений. В результате в руки историков попали не десятки, не сотни, а МНОГИЕ ТЫСЯЧИ (!!!) погребений, в которых были найдены различные предметы их погребального культа, искусства и культуры в целом.
Но котел – котлом, а вот эта химера из Ареццо сделана с гораздо большим искусством. И ничего подобного этому никогда, нигде и ни разу не находили в погребениях славян! Бронзовая скульптура V в. до н. э. (Археологический музей, Флоренция)
Вот, например, этрусские некрополи в Черветери – погребения этрусков возле итальянского города Черветере. Здесь были обнаружены тысячи захоронений в форме насыпей либо каменных гробниц, сооруженных примерно в 500 – 600 гг. до н. э.) О количестве погребений говорит хотя бы тот факт, что площадь этих некрополей равна более 400 гектарам. На сегодня здесь для посетителей открыта лишь малая часть, и естественно, и то, что открыто – пустует. Потому, что находки из этих гробниц находятся в собрании Аугусто Кастеллани в национальном музее вилла Джулия в Риме, а также украшают музеи Ватикана и Лувр.
Этрусский «Саркофаг супругов» из некрополя Бандитачча в Черветери. Полихромная керамика, VI век до н. э. (Музей Виллы Джулиа, Рим). Высота — 114 см, длина — 190 см. В древности был расписан. Датируется второй половиной VI века до н. э.
Еще один саркофаг со скульптурой усопшего на крышке. (Григорианский Этрусский музей в Ватикане)
Позы усопших могли различаться…
Причем довольно сильно… (Григорианский Этрусский музей в Ватикане)
Саркофаг 200-150 гг. до н.э. (Григорианский Этрусский музей в Ватикане)
Что входит в археологическую зону Черветери, то есть что там можно сегодня посетить? Это следующие объекты: «древний город», некрополь Бандитачча (названный так, поскольку в недалеком прошлом здесь в пустующих гробницах обитали бандиты, о чем еще и великий Дюма писал), некрополь Монте Абатоне и некрополь Сорбо.
Военные находки в гробницах в Черветери. То есть не жалко этого всего было для усопших. (Григорианский Этрусский музей в Ватикане)
Раскопки некрополя Бандитачча ведутся с 1911 года, в результате чего здесь были раскопаны гробницы, которые даже получили собственные имена. Это: «Гробница Касетта», «Гробница Олив», «Гробница Пилястров», «Гробница Саркофагов», «Гробница Триклиния», «Курган с гробницей Кораблей», «Курган с гробницей цветных животных», «Гробница Капителей». Откуда столь прихотливые названия? Так ведь письменность этрусков до сих пор не расшифрована, так как хотя надписей на их языке и много, но все они короткие и посвящены теме похорон. Поэтому назвали их по наиболее характерным и бросающимся в глаза деталям интерьера.
Роспись центрального простенка «Гробницы Быков».
Например, «Курган с Гробницей щитов и кресел» (первая половина VI в. до н.э.) назвали так потому, что в ней находилось множество каменных щитов воинов, а еще опять-таки каменных кресел и лож для усопших.
Еще одна роспись центрального простенка «Гробницы Быков». Ахиллес в засаде поджидает Париса.
«Гробницу нарисованных львов» (около 620 г. до н.э.) – тоже понятно, почему так назвали, так же, как и «Гробницу рельефов» (около 300 г. до н. э.) и «Гробницу морских волн» (IV—III вв. до н.э.) – они в ней просто были нарисованы.
Фрагмент фрески из «Гробницы Триклиния». Около 470 г. до н. э.
Причем так же, как и в древнем Египте, подавляющее большинство гробниц было разграблено очень давно, но вот в некрополе Сорбо (южнее Черветери) еще в 1836 году удалось найти совершенно нетронутое погребение, получившее название «Гробница Реголини-Галасси» (относится к середине VII в. до н.э.), в честь нашедших его священника Реголини и генерала Галасси. Выглядит она как узкий, прорубленный в камне коридор, по обеим сторонам которого идут ходы в погребальные камеры. Здесь нашли ценнейшие с художественной точки зрения золотые украшения, а также сосуды из бронзы и серебра.
Золотые украшения из погребения в Вульчи. (Григорианский Этрусский музей в Ватикане)
В этрусском некрополе в Вейях нашли также две гробницы с очень интересными настенными росписями. Первую, которую назвали гробницей Кампана, нашли еще в 1842 году. Ее содержимое было зарисовано, благодаря чему мы сегодня точно знаем, что и как в ней находилось. Гробница была расположена в склоне холма, а ее вход охраняли две скульптуры сфинксов из камня. В одной из камер на лежанке у стены нашли скелет воина, в окружении принадлежавших ему вещей. Причем в его шлеме зияет дыра явно от удара, который, вполне возможно, и привел этого воина к гибели.
Набросок гробницы Кампана (Вейи), сделанный археологом Каниной после ее обнаружения.
Золотой «Венок из Вульчи» крупным планом. Большие мастера и эстеты были этруски, что и говорить. (Григорианский Этрусский музей в Ватикане)
Еще один венок из гробницы в Вульчи. Датируется 350 г. до н.э.
Очень интересна и «Гробница Рельефов» в Черветери, которую относят к III веку до н. э. Она высечена в скале, а в стенах ее камеры вырублены еще и ниши подобные ложам, на которых располагались тела умерших. Многие предметы сделаны так, словно они свисают с гвоздей в стенах, но они лишь символизируют реальные вещи. То есть мы видим принцип – «Бери Боже, что нам негоже!»? Очевидно, что было и такое, и не в одной гробнице. Но тем не менее в других погребениях этрусков мы находим множество ценных предметов, доспехов и оружия, то есть вкусы у них были разные, только и всего!
Этрусский перстень-печатка. (Художественный музей Уолтерса, Балтимор, США)
Например, на пилястре вверху есть изображение кувшина и черной чаши. На пилястре справа – яркие разноцветные венки, которыми украшали головы пирующих. На фризе над стенной нишей мы видим военное снаряжение мужчин этой семьи: мечи, щиты, шлемы, наголенники, а над дверным проемом пару больших труб. На центральных колоннах расположилась настоящая выставка предметов домашнего обихода, из которых некоторые непонятного назначения, поскольку их артефакты не сохранились. На левой колонне слева виден большой нож, а еще топор, кувшин, моток веревки и, может быть, праща. Справа на этой же колонне мы видим кожаный мешок с ремнем, чашу для питья и множество других предметов. Здесь и кухонный черпак, и щипцы, и большой поднос, висящий на крючке.
«Гробница Рельефов» в Черветери. Вот она — доска для игр справа на стене, а на ней висит мешочек!
Причем вполне возможно, что на самом деле это… доска для настольной игры, так как на его поверхности различимы параллельные линии, а рядом находится маленький мешочек, в котором могли храниться кости или фишки. На панели справа опять же явно видна праща, а рядом или корзина, или круглая головка сыра. Здесь же присутствуют вертела, подставка с двумя ножами, чаша на треножнике, и птицы и животные, заполняющие свободное пространство. То есть перед нами настоящая бытовая энциклопедия жизни этрусков.
Чернофигурная амфора. 540-530 гг. до н.э. (Лувр)
Но как уже отмечалось, подлинные предметы, включая массу украшений из золота и серебра, а также прекрасную керамику, в гробницах этрусков тоже находят. То есть ценностей для умерших они не жалели. Не жалко им было возводить и целые погребальные города. Интересно, что этруски знали способ кремации и иногда кремировали своих усопших и тогда помещали их прах в погребальные урны, иногда просто укладывали их на «смертное ложе», а иногда помещали в керамические урны или саркофаги. И вот как раз эти саркофаги и считаются самыми оригинальными образцами этрусской скульптуры. Крышка на них сделана обычно в виде ложа для симпосия (пира), и на ней изображалась полулежащая фигура усопшего, часто вместе с супругой. Лица явно имеют портретное сходство. Причем это сходство со временем становится все более натуралистичным и даже откровенно нескромным. Физические недостатки, черты болезни или старости — все это подчеркивается и изображаются безо всяких прикрас. Так что римским скульпторам было у кого учиться…
В любом случае, мы видим, насколько далека погребальная культура этрусков от погребальной культуры славян, так что об их «взаимном происхождении» стоит забыть раз и навсегда!
Вид на некрополь этрусков с воздуха. Хорошо видно, что у них были гробницы двух видов – купольные (тулумосы), с ложным сводом, собиравшимся из плит, сдвигавшихся относительно друг друга так, что получался свод из обратных ступенек, и вырубленные в каменистом грунте с заглублением. Чтобы свод купольной гробницы не рухнул вниз под собственным весом, его сверху засыпали землей.
Нередко эти гробницы строились вперемежку и образовывали настоящие «города мертвых».
Одна из «улиц» в таком некрополе. Такие гробницы по возрасту были моложе купольных.
Интересно было бы среди них просто прогуляться, не так ли?
А уж забраться в такое погребение мне, например, ну просто очень хочется…
Просто удивительно, как некоторым людям приходит такое в голову? Например, вот это – «мечи попадали в могилы потому, что были людям не нужны, нужную вещь в могилу не положат». И это после того, как и этнографами самых разных стран, и историками на… потрясающем множестве примеров доказано – вера людей в загробное воскрешение была в прошлом настолько сильной, что «на тот свет» отдавали все самое лучшее и нужное, потому что… «там это усопшему будет нужнее». Был как-то давно на ВО мой материал «Этруски против русских», и это еще одна «больная тема» на ВО. Ну хочется некоторым иметь… великих предков, которые самим римлянам дали начало.
Сегодня этрусские древности (понятно, что сами этруски так себя никогда не называли!) украшают самые известные музеи планеты – Лувр и Григорианский Этрусский музей в Ватикане. Много различных этрусских древностей хранится и в небольших музеях в городах Тосканы.
Фигура «Марса из Тоди», V век до н. э. Изображает этрусского воина в характерных доспехах. (Григорианский Этрусский музей в Ватикане)
Ну нет ничего общего в культуре этрусков и славян, в особенности ничего общего в погребальных обрядах. Погребальные обряды, кстати, стали для многих народов тем самым главным источником информации, по которому мы вообще можем о них судить. Вот и с этрусками то же самое. Впрочем, нелепость некоторых суждений вполне искупает неосведомленность их авторов (ну твердая четверка в школе в натуре, чего уж больше!). Поэтому сегодня мы постараемся по возможности подробнее рассказать именно о погребальной культуре этрусков, потому что никакой другой до нас, собственно, и не дошло.
Этруски славились своим мастерством бронзового литья. Вот, например, им ничего не стоило отлить вот такой котел из бронзы. (Григорианский Этрусский музей в Ватикане)
Есть разные точки зрения откуда они взялись, но основная на сегодня, что они являются пришельцами из Малой Азии, причем сначала они обосновались на Сардинии, а уж затем переправились на Аппенинский полуостров. Так это или не так, какие у них были гаплогруппы, мы сейчас выяснять не будем. Постараемся рассмотреть именно их погребальную культуру, то есть посмотреть, как они хоронили своих усопших и что им клали «в дорогу». К счастью, римляне, хотя и ассимилировали этрусков и перестроили их города, не тронули их погребений. В результате в руки историков попали не десятки, не сотни, а МНОГИЕ ТЫСЯЧИ (!!!) погребений, в которых были найдены различные предметы их погребального культа, искусства и культуры в целом.
Но котел – котлом, а вот эта химера из Ареццо сделана с гораздо большим искусством. И ничего подобного этому никогда, нигде и ни разу не находили в погребениях славян! Бронзовая скульптура V в. до н. э. (Археологический музей, Флоренция)
Вот, например, этрусские некрополи в Черветери – погребения этрусков возле итальянского города Черветере. Здесь были обнаружены тысячи захоронений в форме насыпей либо каменных гробниц, сооруженных примерно в 500 – 600 гг. до н. э.) О количестве погребений говорит хотя бы тот факт, что площадь этих некрополей равна более 400 гектарам. На сегодня здесь для посетителей открыта лишь малая часть, и естественно, и то, что открыто – пустует. Потому, что находки из этих гробниц находятся в собрании Аугусто Кастеллани в национальном музее вилла Джулия в Риме, а также украшают музеи Ватикана и Лувр.
Этрусский «Саркофаг супругов» из некрополя Бандитачча в Черветери. Полихромная керамика, VI век до н. э. (Музей Виллы Джулиа, Рим). Высота — 114 см, длина — 190 см. В древности был расписан. Датируется второй половиной VI века до н. э.
Еще один саркофаг со скульптурой усопшего на крышке. (Григорианский Этрусский музей в Ватикане)
Позы усопших могли различаться…
Причем довольно сильно… (Григорианский Этрусский музей в Ватикане)
Саркофаг 200-150 гг. до н.э. (Григорианский Этрусский музей в Ватикане)
Что входит в археологическую зону Черветери, то есть что там можно сегодня посетить? Это следующие объекты: «древний город», некрополь Бандитачча (названный так, поскольку в недалеком прошлом здесь в пустующих гробницах обитали бандиты, о чем еще и великий Дюма писал), некрополь Монте Абатоне и некрополь Сорбо.
Военные находки в гробницах в Черветери. То есть не жалко этого всего было для усопших. (Григорианский Этрусский музей в Ватикане)
Раскопки некрополя Бандитачча ведутся с 1911 года, в результате чего здесь были раскопаны гробницы, которые даже получили собственные имена. Это: «Гробница Касетта», «Гробница Олив», «Гробница Пилястров», «Гробница Саркофагов», «Гробница Триклиния», «Курган с гробницей Кораблей», «Курган с гробницей цветных животных», «Гробница Капителей». Откуда столь прихотливые названия? Так ведь письменность этрусков до сих пор не расшифрована, так как хотя надписей на их языке и много, но все они короткие и посвящены теме похорон. Поэтому назвали их по наиболее характерным и бросающимся в глаза деталям интерьера.
Роспись центрального простенка «Гробницы Быков».
Например, «Курган с Гробницей щитов и кресел» (первая половина VI в. до н.э.) назвали так потому, что в ней находилось множество каменных щитов воинов, а еще опять-таки каменных кресел и лож для усопших.
Еще одна роспись центрального простенка «Гробницы Быков». Ахиллес в засаде поджидает Париса.
«Гробницу нарисованных львов» (около 620 г. до н.э.) – тоже понятно, почему так назвали, так же, как и «Гробницу рельефов» (около 300 г. до н. э.) и «Гробницу морских волн» (IV—III вв. до н.э.) – они в ней просто были нарисованы.
Фрагмент фрески из «Гробницы Триклиния». Около 470 г. до н. э.
Причем так же, как и в древнем Египте, подавляющее большинство гробниц было разграблено очень давно, но вот в некрополе Сорбо (южнее Черветери) еще в 1836 году удалось найти совершенно нетронутое погребение, получившее название «Гробница Реголини-Галасси» (относится к середине VII в. до н.э.), в честь нашедших его священника Реголини и генерала Галасси. Выглядит она как узкий, прорубленный в камне коридор, по обеим сторонам которого идут ходы в погребальные камеры. Здесь нашли ценнейшие с художественной точки зрения золотые украшения, а также сосуды из бронзы и серебра.
Золотые украшения из погребения в Вульчи. (Григорианский Этрусский музей в Ватикане)
В этрусском некрополе в Вейях нашли также две гробницы с очень интересными настенными росписями. Первую, которую назвали гробницей Кампана, нашли еще в 1842 году. Ее содержимое было зарисовано, благодаря чему мы сегодня точно знаем, что и как в ней находилось. Гробница была расположена в склоне холма, а ее вход охраняли две скульптуры сфинксов из камня. В одной из камер на лежанке у стены нашли скелет воина, в окружении принадлежавших ему вещей. Причем в его шлеме зияет дыра явно от удара, который, вполне возможно, и привел этого воина к гибели.
Набросок гробницы Кампана (Вейи), сделанный археологом Каниной после ее обнаружения.
Золотой «Венок из Вульчи» крупным планом. Большие мастера и эстеты были этруски, что и говорить. (Григорианский Этрусский музей в Ватикане)
Еще один венок из гробницы в Вульчи. Датируется 350 г. до н.э.
Очень интересна и «Гробница Рельефов» в Черветери, которую относят к III веку до н. э. Она высечена в скале, а в стенах ее камеры вырублены еще и ниши подобные ложам, на которых располагались тела умерших. Многие предметы сделаны так, словно они свисают с гвоздей в стенах, но они лишь символизируют реальные вещи. То есть мы видим принцип – «Бери Боже, что нам негоже!»? Очевидно, что было и такое, и не в одной гробнице. Но тем не менее в других погребениях этрусков мы находим множество ценных предметов, доспехов и оружия, то есть вкусы у них были разные, только и всего!
Этрусский перстень-печатка. (Художественный музей Уолтерса, Балтимор, США)
Например, на пилястре вверху есть изображение кувшина и черной чаши. На пилястре справа – яркие разноцветные венки, которыми украшали головы пирующих. На фризе над стенной нишей мы видим военное снаряжение мужчин этой семьи: мечи, щиты, шлемы, наголенники, а над дверным проемом пару больших труб. На центральных колоннах расположилась настоящая выставка предметов домашнего обихода, из которых некоторые непонятного назначения, поскольку их артефакты не сохранились. На левой колонне слева виден большой нож, а еще топор, кувшин, моток веревки и, может быть, праща. Справа на этой же колонне мы видим кожаный мешок с ремнем, чашу для питья и множество других предметов. Здесь и кухонный черпак, и щипцы, и большой поднос, висящий на крючке.
«Гробница Рельефов» в Черветери. Вот она — доска для игр справа на стене, а на ней висит мешочек!
Причем вполне возможно, что на самом деле это… доска для настольной игры, так как на его поверхности различимы параллельные линии, а рядом находится маленький мешочек, в котором могли храниться кости или фишки. На панели справа опять же явно видна праща, а рядом или корзина, или круглая головка сыра. Здесь же присутствуют вертела, подставка с двумя ножами, чаша на треножнике, и птицы и животные, заполняющие свободное пространство. То есть перед нами настоящая бытовая энциклопедия жизни этрусков.
Чернофигурная амфора. 540-530 гг. до н.э. (Лувр)
Но как уже отмечалось, подлинные предметы, включая массу украшений из золота и серебра, а также прекрасную керамику, в гробницах этрусков тоже находят. То есть ценностей для умерших они не жалели. Не жалко им было возводить и целые погребальные города. Интересно, что этруски знали способ кремации и иногда кремировали своих усопших и тогда помещали их прах в погребальные урны, иногда просто укладывали их на «смертное ложе», а иногда помещали в керамические урны или саркофаги. И вот как раз эти саркофаги и считаются самыми оригинальными образцами этрусской скульптуры. Крышка на них сделана обычно в виде ложа для симпосия (пира), и на ней изображалась полулежащая фигура усопшего, часто вместе с супругой. Лица явно имеют портретное сходство. Причем это сходство со временем становится все более натуралистичным и даже откровенно нескромным. Физические недостатки, черты болезни или старости — все это подчеркивается и изображаются безо всяких прикрас. Так что римским скульпторам было у кого учиться…
В любом случае, мы видим, насколько далека погребальная культура этрусков от погребальной культуры славян, так что об их «взаимном происхождении» стоит забыть раз и навсегда!
- Автор:
- В.Шпаковский
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