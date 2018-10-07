На Украину перебросили самолёты ВВС США. Киев ждёт F-35

Самолёты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли на Украину для участия в военных международных учениях «Clear Sky 2018», целью проведения которых является укрепление мира и безопасности.

На территории Украины много заброшенных аэродромов. Некоторые из них сгодились бы для размещения F-15.

С понедельника (8 октября) на Украине стартуют международные военные учения «Чистое небо-2018» с участием авиации стран НАТО. Для участия в маневрах на Украину прибыли и американские самолёты. Речь идёт о всепогодном истребителей F-15C Eagles и военно-транспортном самолёте C-130J Super Hercules.О прибытии американской военной авиации на Украину сообщило посольство США на Украине. Из публикации, сделанной сотрудниками американского посольства в Фейсбуке:Учения «Чистое небо-2018» продлятся до 19 октября. С украинской стороны в них примут участие около 350 военнослужащих лётных подразделений ВВС страны, включая военнослужащих 5-ти подразделений тактической авиации.Отдельные украинские пользователи уже прокомментировали публикацию на Фейсбук-странице американского посольства с большим воодушевлением. Некоторые предлагают командованию ВВС США не выводить американскую авиацию с территории Украины после окончания учений. Также высказана просьба о "выделении Украине кредита на закупку партии истребителей пятого поколения F-35".Один из комментариев (перевод с английского):