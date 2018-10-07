Идлибский тупик. Боевики "Хайат Тахрир аш-Шам" отказались покинуть буферную зону

Из Сирии поступают сообщения о том, что одна из наиболее крупных группировок боевиков начала вывод военной техники из создаваемой буферной зоны в провинции Идлиб. По последним данным, речь идёт о так называемом Фронте национального освобождения (NLF), численность которого в Идлибе оценивается в несколько тысяч человек.Известно, что NLF – группировка, которая поддерживается Анкарой, и именно Турция провела переговоры с её главарями, убедив тех вывести военную технику вглубь провинции Идлиб для организации той самой буферной зоны на границах провинции. Напомним, что на такой шаг представители Анкары пошли после трёхсторонних переговоров с Россией и Ираном, которые прошли в Тегеране. Со своей стороны Россия отговорила командование САА начать полномасштабное наступление в Идлибе.Однако нужно учитывать, что вывод из буферной зоны вооружений так называемого Фронта национального освобождения всё равно не приведёт к полной очистке этой зоны от боевиков. Так, представители террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (*запрещена в РФ), аффилированной с «Аль-Каидой»*, уже отказались выходить и осуществлять вывод тяжёлой техники и других вооружений. В Турции дают понять, что у неё нет влияния на эту группировку.В этой связи повышается вероятность проведения военной операции против террористов, которые не захотели покинуть буферную зону. В частности, ранее рассматривался вариант, при котором зачистку буферной зоны в случае отказа отдельных групп боевиков её покинуть, будут проводить представители именно турецкого военного контингента.Тем временем в районе Голанских высот прошла акция местных друзов, которые выступили в поддержку Башара Асада. Акция была проведена в районе забора, отделяющего контролируемую Дамаском часть Голан от сопредельной их части, которую Израиль считает своей. Друзы вышли к границе с портретами президента Сирии.А накануне вечером очередной эпизод боевой активности продемонстрировали террористы группировки ИГИЛ*. Так, отряд террористов атаковал поддерживаемые США силы так называемого Демократического союза Сирии на востоке провинции Дейр-эз-Зор.Также в сирийских источниках сообщается, что в городе Абу-Кемаль на востоке Сирии развёрнуто танковое подразделение, а также «проиранские силы». Официального подтверждения этого заявления на данный момент нет. Напомним, что в Израиле заявляли о готовности к продолжению нанесения ударов по тем объектам в САР, где будет выявлено иранское военное присутствие или присутствие поддерживаемых Тегераном группировок, включая «Хизбаллу».