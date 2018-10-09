Старички ещё в деле. Стальные ветераны ЧФ России. Часть 1

Как человеку, выросшему у моря и ходившему под парусом и на моторе, мне грустно смотреть, как на распил отправляются заслуженные корабли-ветераны. То ли это некое советское воспитание даёт о себе знать, когда не было крысиных забегов по торговым центрам, то ли просто некое романтическое одушевление стальных бойцов морского простора… Увы, сейчас подобная привязанность встречается всё реже — современность даёт о себе знать. Особенно это видно по морякам торгового флота, которые привязаны к своим судам не более, чем пассажиры к лифту, в котором поднимаются наверх. У военморов всё обстоит иначе, но и их боевые товарищи со временем идут на слом.Так что взглянем на старичков, которые вопреки превратностям судьбы и каким-то чудом до сих пор числятся в составе Черноморского флота. На первом месте, безусловно, будет спасательный корабль-катамаран «Коммуна», проект которого был разработан в невыносимо далёком 1911 году. Весьма отдалённым прототипом будущей «Коммуны» был немецкий спасатель подводных лодок «Вулкан», кстати, вскоре затонувший в 1919 году при буксировке в Англию.30 декабря 1911 года Путиловский завод, представивший лучший проект корабля, получил заказ на постройку от Главного управления кораблестроения, а уже в 1912 году началась сборка корпуса на стапеле. 17 ноября следующего года спасательный корабль, получивший изначально имя «Волхов», был спущен на воду, а 14 июля 1915 года «Волхов» вошёл в состав Балтийского флота, точнее, в состав дивизиона подводных лодок в качестве плавбазы.Катамаран имел водоизмещение 3100 тонн. Длина – 96 метров, ширина – 18,57 м, осадка достигала 3,65 м. Два корпуса корабля соединялись между собой четырьмя 18-метровыми арочными фермами, расположенными на равном расстоянии друг от друга и соединенными продольными балками. Таким образом, поднятая из воды подлодка оказывалась между двумя корпусами, помещённая на 12 поворотных поперечных бимсах.Два дизеля рижского завода «Фельзер» мощностью по 600 л.с. позволяли развивать скорость до 9 узлов. Позже их заменили на двигатели Коломенского завода, близкие по характеристикам. Дальность плавания составляла 4000 миль с запасом топлива на борту. Численность экипажа доходила до сотни моряков, не считая подводников, для временного размещения которых имелись дополнительные помещения.История славной службы «Коммуны», которой она стала по решению собрания всего экипажа в 1922 году, заслуживает отдельной книги, и не одной. Спасатель поднял сотни военных кораблей и гражданских судов, субмарин и даже самолётов, начиная с 17-го года, когда «Коммуна» прошла «боевое крещение», подняв подлодку АГ-15.Но самой главной загадкой «Коммуны», как ни странно, является её поразительная стойкость и сохранность. Точнее сохранность его стального тела. Более того в 2015 году учёные научно-исследовательской и производственной организации ракетно-космической промышленности по созданию и использованию материалов «Композит» исследовали путиловскую сталь «Коммуны». Несмотря на то, что учёные были поражены отсутствием и следа коррозии на корпусе корабля, они долго не могли дать ответ. В итоге выяснилось, что коррозия отсутствует ввиду наличия на поверхности металла труднорастворимой плотной оксидной пленки, препятствующей агрессивной среде. Однако, на вопрос, каким образом и с помощью какой технологии «путиловцам» удалось проделать столь тонкую и наукоёмкую работу, ответа пока нет.Однако легендарная «Коммуна», находящаяся и ныне в составе флота и принимающая активное участие в спасательной работе, не так одинока в своём пенсионном возрасте. Конечно, славы катамарана-спасателя суда-ровесники не сыскали, но служили нашему флоту верой и правдой, часто совсем незаметные.Одно из самых эксплуатируемых вспомогательных судов ЧФ России – малый морской танкер «Истра», которому в этом году стукнуло ни много ни мало 77 лет. Договор на строительство судна был заключён между судоверфью и… ВМФ Германии. Да! «Истра» — это трофейное судно. В 1941 году со стапелей завода D.W. Kremer Sohn в Эльмсхорне сошёл танкер под именем «Else».Водоизмещение составляло 1200 тонн. Длина – 61 метр, ширина – 9 м, осадка – 2,75 м. Два дизельных четырёхтактных двигателя позволяли идти полным ходом 12 узлов. Дальность плавания составляла 1200 миль. Естественно, исходя из задач военного времени, танкер вооружили. Он нёс на своём борту два 20-мм зенитных орудия, являющихся корабельной модификацией 2 cm FlaK 30, а также два пулемёта. Экипаж состоял из 6 офицеров и 20 матросов.С 1941 года танкер «Эльза» базировался в Свинемюнде, совершая рейсы с топливом в Осло, Копенгаген, Тронхейм, Нарвик и т.д. В 1945 году британские войска захватили танкер как раз в Норвегии в Тронхейме и сразу включили его в состав ВМС Британии под именем «Empire Tigina». Однако позже согласно условиям репараций были вынуждены передать его в качестве трофея СССР. Сразу же после получения танкера в 1946 году с Балтики его перевели на Черноморский флот в Севастополь. Некоторое время судно перевозило нефтепродукты под зубодробительным названием НТ-3. Только в 1948 году по приказу главнокомандующего ВМС танкер получил своё имя – «Истра».Этот скромный трудяга за свою карьеру прошёл верно не одну сотню, а то и миллионы, морских миль. Танкер перевозил и бензин, и техническое масло, и даже авиационный керосин, когда в состав флота ввели авианесущие корабли. За время службы «Истра» совершала походы в Чёрном, Азовском и Средиземном морях с заходом в порты Александрия, Сплит, Варна, Дуррес и прочие. А с 57 по 58 годы судно обеспечивало функционирование наших кораблей и подлодок в албанском Дурресе в период оказания интернациональной помощи НРА. В 1992 году «Истра» участвовала в эвакуации беженцев из зоны грузино-абхазского конфликта.Несмотря на свой более чем почтенный возраст – 77 лет – «Истра» по прежнему в строю и активно эксплуатируется, каждый день перевозя топливо и масло для военных кораблей ЧФ. Загадкой его живучести и долголетия в том, что танки судна эмалированы и практически не подвержены ржавчине. В данный момент «Истра» входит в состав 205-го отряда судов обеспечения Черноморского флота России.А теперь познакомимся с одним из самых старых судов ЧФ, который уступает разве что «Коммуне». Это морской буксир «СП-10», а ныне «ОТ-463». Буксир был заложен на Севастопольском морском заводе имени Серго Орджоникидзе в 1939 году, а в следующем году не только был спущен на воду, но и вступил в строй в составе судов обеспечения Черноморского флота. Водоизмещение составляло 680 тонн. Длина – 39 метров, ширина – 8,2 м, осадка – 3,5 м. Силовая установка в 800 л.с. обеспечивала скорость хода в 12 узлов. Дальность плавания доходила до 2600 миль. Экипаж – 31 человек.Во время обороны Севастополя в 1941-42 годах буксир был вооружён двумя пулемётами и одним 45-мм орудием и обеспечивал боевую деятельность флота, а также совершал боевые рейды. В 1942 году вслед за ЧФ был переведён на Кавказ, а в 43-м получил бортовой номер ЧФ-4. 19 октября 1944 года карьера буксира могла оборваться. Судно во время буксировки водоналивной баржи по вроде бы протраленному Инкерманскому створу при подходе к боновым воротам чуть было не наскочил на мину. Буквально в ста метрах от буксира взорвался немецкий морской сюрприз. Судно получило незначительные повреждения и скоро снова вернулось в строй.С 1949 года буксир получил бортовой номер «МБ-40» и продолжил свою службу в Севастополе. В 1978 году судно, которое уже тогда выглядело архаичным, было исключено из состава флота. Однако, вместо печальной судьбы пойти на металлолом, буксир переквалифицировали в отопительную станцию под именем «ОТ-463». Судно покорно стало у пирса и своевременно обеспечивало паром помещения завода и некоторые корабли в зимнее время. В 2008 году даже прошло доковый ремонт и вернулось на своё законное место – пирс на территории ремонтно-артиллерийского завода в Севастополе. Правда, необходимо отметить, что заслуженного трудягу в 90-е хотели пустить на иголки, но экипаж отстоял ветерана флота. Для людей неравнодушных к стальным долгожителям Чёрного моря автор рекомендует отыскать в сети видеоматериал Независимого Телевидения Севастополя под названием «Плавучая котельная», посвящённый «ОТ-463».Особая судьба постигла и рейдовый баркас «РБК-76». Баркас представляет собой немецкий трофейный рейдовый катер, спущенный на воду в далёком 1942 году. В 1944 году катер захватили наши войска, и буквально месяц спустя он вошёл в состав Черноморского флота. Судно ещё долго служило в своей непосредственной роли. На данный момент старичок входит в состав 280-й щитовой станции ЧФ, в которой состоят плавучие щиты-мишени для учебных стрельб. Базируется баркас на Стрелецкую бухту Севастополя.Продолжение следует…