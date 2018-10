NYT: Генерал армии США предлагал сделать из Вьетнама ядерную пустыню

Американская газета The New York Times публикует статью, в которой представлены данные о планах Соединённых Штатов Америки на получение стратегического перевеса во время войны во Вьетнаме. Американское военное командование искало возможности добиться быстрой победы над социалистическим Севером и полагало, что для этого все средства хороши.Одним из таких средств виделось ядерное оружие The New York Times пишет, что в 1968 году командовавший на тот момент американским военным контингентом в южном Вьетнаме генерал Уильям Чайлдз Уэстморленд выступил с предложением о переброске во Вьетнам ядерного оружия с целью дальнейшего его применения против «северян». Уэстморленд отмечал, что применение ядерного оружия против сил Cеверного Вьетнама обезопасит военный контингент США и одновременно поможет предотвратить победу «коммунистического Севера».Примерно за три года до этого предложения американский военачальник журналом «Time» был признан Человеком года.Генерал Уэстморленд известен ещё и тем, что предлагал американскому военному командованию поддержать инициативу по военному вторжению в Лаос. Своё предложение этот человек объяснял необходимостью перекрытия «тропы Хо Ши Мина».Операцию по размещению ядерного оружия во Вьетнаме с последующим применением ЯО генерал Уэстморленд предложил назвать Fracture Jaw («Перелом челюсти»).В статье NYT говорится, что Пентагон уже начал приготовления к переброске ядерных авиабомб во Вьетнам, но тогдашний американский президент Линдон Джонсон категорически отверг идею такой операции.А летом 1968 году генерала Уэстморленда отозвали с поста командующего американскими войсками во Вьетнаме.Война во Вьетнаме стала самым кровопролитным конфликтом второй половины XX века. И сегодня нет точных данных об общем числе погибших. Большинство историков представляют такие цифры: не менее 1,2 млн погибших с обеих сторон, причём большинство из них с вьетнамской стороны – мирные жители, ставшие жертвами военных преступлений американской армии. И за эти преступления ни один из американских военачальников так и не понёс заслуженного наказания.