Размен по-американски: Украина за Сирию
Спецпредставитель США Курт Волкер, главная надежда бандеровских фашистов после покойного Джона Маккейна, выступил с предупреждением: Россия понесёт большие потери, если попытается аннексировать другие территории Украины. Волкер как бы заботится о новой американской колонии, но о вводе миротворцев на Донбасс наш «миротворец» уже не вспоминает.
Бандеровские пропагандисты, которым Украина, особенно её юго-восточные районы, безразлична не менее, чем Курту Волкеру, верноподданнически поддакивают последнему: Россия готовит нападение на Украину и, как только построит СП – 2, уж точно нападёт! В то время как Россия даже масштабных экономических санкций в ответ на какие-то уже запредельные провокации не вводит. О чём всё это говорит?
США и «циничный Бандера» Порошенко планируют военную эскалацию на Донбассе: Вашингтон — по геополитическим причинам, Порошенко — по предвыборным. А потом готовятся возопить: «А нас-то за что?» Их всегда как бы не за что, они всегда белые и пушистые…
То, о чём мечтает вслух Курт Волкер, как бы предупреждая об этом, возможно в случае общей дестабилизации в мире и начала военных действий между США и Россией, в ограниченном масштабе и обычными вооружениями, как выражают надежду многие солидные западные эксперты. Тогда будут сброшены все маски, станет очевидно, что бандеровская Украина – полная колония и плацдарм США, а с военным плацдармом на своих границах не церемонятся…
Такой поворот событий возможен. Россия выиграла у США Сирию, Башар Асад не только устоял, но устанавливает контроль над всей Сирией, а Россия с помощью С-300 устанавливает бесполётную зону над Сирией, с её формальным введением провал США в Сирии станет очевидным. Поэтому возможен и военный инцидент с американским или израильским каким-нибудь летательным аппаратом над территорией Сирии, который отозвался бы эхом на Украине. Курт Волкер отвечает за его украинское продолжение. В Вашингтоне, кажется, есть план взять реванш за Сирию на Украине.
США явно обостряют ситуацию в мире, выдвигают новые претензии к России по РСМД, раскручивают антироссийскую истерию – всё это говорит о подготовке США к началу так называемой ограниченной мировой войны с Россией, но по всему земному шару. Чтобы зажать Россию в своих границах и захватить весь остальной мир, а потом предъявить новый ультиматум. Опять же, мировые витии пророчат новый экономический кризис, и нужно на кого-то его свалить, объяснить, что США, главный мировой должник и генератор пустых долларов, ни в чём не виноваты, а всё дело в агрессии России на Украине и в Сирии.
Проблема такого плана дестабилизации мира в том, что Россия взяла вредную привычку не являться на войну, поэтому неизвестно, как она отреагирует на попытки эскалации в Сирии и на Украине, как реально после этого пойдут события в мире. Волкер как бы предвосхищает военные действия России на Украине, но не уверен, что не ошибается, как это произошло с «миротворцами» на Донбассе.
Другим фактором сдержанности США является военное сближение России и Китая. При отсутствии соответствующих договоров, о чём всегда упоминают западные эксперты, военное сотрудничество России и Китая приняло беспрецедентный характер, манёвры проводятся как у стран НАТО. По западным комментариям, Россия и Китай в отношении США действуют вызывающе: Россия – в Сирии с поддержкой Асада и поставкой С-300, Китай – в Южно-Китайском море бесцеремонно гоняет американские эсминцы. Как будто между Россией и Китаем есть негласный (тайный!) военный договор на случай военной конфронтации любой из стран с США.
Во всяком случае, масштабные совместные военные манёвры России и Китая, поставки новейшего российского оружия в Китай, политическая координация стран по вопросам войны и мира – всё это уже есть, и говорит о возможности тайного военного договора между Россией и Китаем, направленного против США.
Вашингтон задумывается об этом. Президент Трамп недвусмысленно объясняет своё желание «поладить с Россией» намерением одновременно вбить клин между Россией и Китаем. Если вбить клин не удастся – значит, он наткнулся на серьёзное препятствие, возможно, в виде негласного военного договора. Вице-президент США Майк Пенс обнаружил вдруг, что вмешательство России в дела американской «демократии» ничтожно по сравнению с вмешательством Китая. Это и прощупывание отношений между Россией и Китаем.
«Вашингтон пост», американские глобалисты и демагоги, с управляющим бандеровской Украиной Куртом Волкером, уверены, что США могут расправиться и с Россией, и с Китаем, поэтому клеймят «соглашателя с Россией» Трампа и «диктатора Путина». Их глобальный мир рушится, им терять как бы нечего. Есть ли что терять остальным, мы увидим по итогам выборов в Конгресс США 6 ноября.
Бандеровские пропагандисты, которым Украина, особенно её юго-восточные районы, безразлична не менее, чем Курту Волкеру, верноподданнически поддакивают последнему: Россия готовит нападение на Украину и, как только построит СП – 2, уж точно нападёт! В то время как Россия даже масштабных экономических санкций в ответ на какие-то уже запредельные провокации не вводит. О чём всё это говорит?
США и «циничный Бандера» Порошенко планируют военную эскалацию на Донбассе: Вашингтон — по геополитическим причинам, Порошенко — по предвыборным. А потом готовятся возопить: «А нас-то за что?» Их всегда как бы не за что, они всегда белые и пушистые…
То, о чём мечтает вслух Курт Волкер, как бы предупреждая об этом, возможно в случае общей дестабилизации в мире и начала военных действий между США и Россией, в ограниченном масштабе и обычными вооружениями, как выражают надежду многие солидные западные эксперты. Тогда будут сброшены все маски, станет очевидно, что бандеровская Украина – полная колония и плацдарм США, а с военным плацдармом на своих границах не церемонятся…
Такой поворот событий возможен. Россия выиграла у США Сирию, Башар Асад не только устоял, но устанавливает контроль над всей Сирией, а Россия с помощью С-300 устанавливает бесполётную зону над Сирией, с её формальным введением провал США в Сирии станет очевидным. Поэтому возможен и военный инцидент с американским или израильским каким-нибудь летательным аппаратом над территорией Сирии, который отозвался бы эхом на Украине. Курт Волкер отвечает за его украинское продолжение. В Вашингтоне, кажется, есть план взять реванш за Сирию на Украине.
США явно обостряют ситуацию в мире, выдвигают новые претензии к России по РСМД, раскручивают антироссийскую истерию – всё это говорит о подготовке США к началу так называемой ограниченной мировой войны с Россией, но по всему земному шару. Чтобы зажать Россию в своих границах и захватить весь остальной мир, а потом предъявить новый ультиматум. Опять же, мировые витии пророчат новый экономический кризис, и нужно на кого-то его свалить, объяснить, что США, главный мировой должник и генератор пустых долларов, ни в чём не виноваты, а всё дело в агрессии России на Украине и в Сирии.
Проблема такого плана дестабилизации мира в том, что Россия взяла вредную привычку не являться на войну, поэтому неизвестно, как она отреагирует на попытки эскалации в Сирии и на Украине, как реально после этого пойдут события в мире. Волкер как бы предвосхищает военные действия России на Украине, но не уверен, что не ошибается, как это произошло с «миротворцами» на Донбассе.
Другим фактором сдержанности США является военное сближение России и Китая. При отсутствии соответствующих договоров, о чём всегда упоминают западные эксперты, военное сотрудничество России и Китая приняло беспрецедентный характер, манёвры проводятся как у стран НАТО. По западным комментариям, Россия и Китай в отношении США действуют вызывающе: Россия – в Сирии с поддержкой Асада и поставкой С-300, Китай – в Южно-Китайском море бесцеремонно гоняет американские эсминцы. Как будто между Россией и Китаем есть негласный (тайный!) военный договор на случай военной конфронтации любой из стран с США.
Во всяком случае, масштабные совместные военные манёвры России и Китая, поставки новейшего российского оружия в Китай, политическая координация стран по вопросам войны и мира – всё это уже есть, и говорит о возможности тайного военного договора между Россией и Китаем, направленного против США.
Вашингтон задумывается об этом. Президент Трамп недвусмысленно объясняет своё желание «поладить с Россией» намерением одновременно вбить клин между Россией и Китаем. Если вбить клин не удастся – значит, он наткнулся на серьёзное препятствие, возможно, в виде негласного военного договора. Вице-президент США Майк Пенс обнаружил вдруг, что вмешательство России в дела американской «демократии» ничтожно по сравнению с вмешательством Китая. Это и прощупывание отношений между Россией и Китаем.
«Вашингтон пост», американские глобалисты и демагоги, с управляющим бандеровской Украиной Куртом Волкером, уверены, что США могут расправиться и с Россией, и с Китаем, поэтому клеймят «соглашателя с Россией» Трампа и «диктатора Путина». Их глобальный мир рушится, им терять как бы нечего. Есть ли что терять остальным, мы увидим по итогам выборов в Конгресс США 6 ноября.
- Автор:
- Виктор Каменев
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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