Натовский E-3A AWACS "познакомился" с российской "Красухой-4" в Сирии?

США и НАТО активизировали авиационную радиолокационную разведку в Сирии и в восточной части Средиземного моря. Так, накануне самолёт дальнего радиолокационного обнаружения E-3A Sentry AWACS совершил разведывательный полёт в близи сирийских границ. Сайты, которые занимаются мониторингом авиационной активности, опубликовали данные о перемещениях самолёта-разведчика, который, по последним данным, принадлежит Североатлантическому военному блоку, и который был направлен к Сирии по инициативе Франции, Германии и США.Напомним, что в Сирии находится около 1,1 тыс. французских военнослужащих, наибольшее число которых размещены на территориях пребывания в САР американского военного контингента.Что говорят данные средств объективного контроля?Самолёт с бортовым номером LX-N90446, имеющий позывной NATO07, поднялся в воздух с авиабазы Гайленкирхен (север ФРГ). Над международными водами в районе российской авиабазы «Хмеймим» и у границ Ливана самолёт-разведчик провёл около 3 часов.Этот самолёт способен обнаруживать цели на расстоянии до 400 км (по другим данным – до 500 км). Его крейсерская скорость составляет 750 км/ч.Разведывательная активность в этом районе явно связана с переброской в Сирию российских зенитных ракетных комплексов С-300. Напомним, что также в Сирии разворачиваются современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы. После начала их применения разведывательная деятельность, осуществляемая с помощью тех же E-3A Sentry AWACS, может быть затруднена. Однако если учесть дальность обнаружения цели "Аваксом" (400 км) и заявленную дальность действия комплекса РЭБ "Красуха-4" (до 300 км), то, как видно, определённый запас у самолёта американского производства имеется. Однако тот факт, что борт LX-N90446 в течение более 95% времени развед-операции не приближался к "Хмеймиму" ближе тех самых 300 км может косвенного свидетельствовать о том, что экипаж E-3A Sentry AWACS опасался попасть в зону действия российских систем радиоэлектронной борьбы.