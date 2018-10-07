В Литве погиб немецкий военнослужащий: бронемашина влетела в дерево

Несчастный случай произошёл на полигоне, где бронемашина, которой управлял немецкий военнослужащий, столкнулась с деревом. Министерство обороны Литвы выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Натовский военный контингент понёс потери в ходе учений на территории Прибалтики. Речь идёт об инциденте на литовском полигоне Пабраде. Пресс-служба министерства обороны Литвы сообщает о том, что в ходе учебно-боевых маневров на полигоне погиб военнослужащий немецкого бундесвера.Трагический инцидент с немецким военнослужащим произошёл во время учений сводного батальона сил НАТО.Из публикации пресс-службы Литвы:Известно, что инцидент произошёл в Литве накануне. В эту прибалтийскую республику уже прибыли представители специально сформированной немецкой следственной группы, в которую входят военнослужащие и представители правоохранительных органов. Ведётся разбирательство по поводу того, почему было допущено столкновение бронемашины с деревом. По последним данным, бронемашина съехала с дороги в направлении лесопосадки.Для справки: батальоном вооружённых сил НАТО в Литве командуют немецкие офицеры. Они уже подключились к работе следственной группы. В общей сложности на литовской территории размещены около 1200 натовских военнослужащих, которые фактически на постоянной основе отрабатывают проведение боевых операций с использованием имеющейся военной техники.