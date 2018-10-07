Выборы в Латвии. Победа выступающих за равные права латышей и русских

национализма с обеих сторон. Избиратели первое место отдали именно нашей партии. Президент Латвии не может не предоставить возможность Вячеславу Домбровскому создать новый кабинет министров. Кстати, Домбровский также лично получил самое большое количество “плюсов” среди кандидатов от всех партий. Учитывая раздробленность нового Сейма, создание какой-либо работоспособной коалиции без голосов “Согласия” и наших избирателей будет невозможно в целом. Правительство из 5-6 партий с диаметрально отличными ценностями не сможет нормально функционировать по определению и не сможет принести стране никаких перемен. В свою очередь, социально-ответственный подход и идеи согласия между латышами и нелатышами должны стать стабилизирующей основой для любого правительства.

Победу на выборах в латвийский парламент, на основании данных Центризбиркома страны, празднует социал-демократическая партия Латвии «Согласие». У «Согласия» около 20% голосов латвийских избирателей. При этом отмечено, что наибольшей поддержки эта партия удостоилась в тех районах страны, где проживает существенный процент русскоязычного населения страны.Это третий подряд успех партии «Согласия», лидером которого является Нил Ушаков, на латвийских парламентских выборах. Три раза подряд социалисты занимают первое место. Однако при этом следует отметить, что уровень поддержки у «Согласия» снижается. На эти выборы "Согласие" шло ещё с одним лидером - Вячеславом Домбровским. Ещё один популярный среди русскоязычных граждан Латвии политик.Так, в сентябре 2011 года за партию Ушакова проголосовали 28,37%, в 2014 году – 23%. На выборах 2018 года, как уже было, отмечено, «Согласие» поддержали около 20% латвийского электората.Партия «Согласие» позиционирует себя как политическую силу, которая выступает за социальные гарантии в отношении каждого жителя Латвии вне зависимости от его этнической принадлежности. Это лозунг пользуется успехом среди латвийских русскоязычных. Также партии скептически относится к инициативам Брюсселя о "ввозе" беженцев из Африки и Азии по квотам ЕС.На втором месте по итогам выборов в 13-й Сейм Латвии – партия KPV LV, аббревиатура которой означает фразу «Кому принадлежит государство?» Эта партия была основана в 2016 году, и на выборах 2018 года набрала около 14% голосов. Примечательно, что и эта партия выступает за равенство всех проживающих в стране, несмотря на их национальность и принадлежность к той или иной языковой группе. При этом лидеры KPV LV говорят о необходимости «зачистить» политическое поле Латвии от «коррумпированных советских элит».Третье место у Новой консервативной партии. Её результат – 13,6% голосов.В общей сложности в латвийский Сейм прошли 7 партий, включая реформированное «Единство» (теперь «Новое единство»), которое заняло последнее место из преодолевших 5%-ный барьер. Это либеральные консерваторы, выступающие исключительно за европейский и евроатлантический курс Латвии.Показатели партий говорят о том, что Сейм будет раздроблен. Об этом говорит и лидер "Согласия" Нил Ушаков. Из его публикации в Фейсбуке:На выборах победило “Согласие”! Мы шли с очень чёткой программой - перемены, социал-демократические ценности и борьба против