Конница зимой

Значение специальной подготовки войск к зимним действиям очень велико. Неприспособленные, не натренированные и плохо снабженные к зиме войска будут терпеть поражение.Несмотря на ряд обстоятельств, стесняющих маневр конницы в зимних условиях, она в силах смелым маневром окружить и уничтожить противника или заставить его сдаться в плен.История 20-го века знает много случаев успешно проведенных зимних боев – когда действия конницы привели к окружению или серьезному поражению противника.Для успешного применения конницы зимой нужны некоторые условия: неглубокий снежный покров, отсутствие больших лесов, наличие открытых пространств. Ясно, что в лесистых районах севера конница малоэффективна, но в равнинных районах и зимой действует хорошо.Операция 1-го Конного корпуса С. М. Буденного на Касторную является одной из наиболее поучительных зимних операций. В ноябрьские холода 1919 г. конница С. М. Буденного выполнила одну из труднейших задач, действуя против конницы К. К. Мамонтовa, А. Г. Шкуро и 2-й пехотной дивизии белых.В этот период шел мокрый снег, а заморозки сделали из дорог скользкие ленты. В обстановке гололедицы конница с трудом двигалась вперед.В дни подготовки атаки ст. Касторная бушевал сильный снежный буран (13 - 15 ноября). Только 15 ноября он прекратился, и С. М. Буденный, концентрическим наступлением разбив противника, занял ст. Касторная. Было захвачено до 3000 пленных, 4 бронепоезда, 4 танка, 4 бронемашины, 22 орудия, более 100 пулеметов, большое количество снарядов, патронов, винтовок и более 1000 лошадей.1-я Конная армия прошла весь путь до Ростова, действуя в зимних условиях. 8 января 1920 г. армия захватила Ростов-на-Дону, также осуществив концентрическое наступление севернее города. Было захвачено до 12000 пленных, около 100 орудий, 200 пулеметов и все танки.В феврале 1920 г. 1-я Конная армия перегруппировалась с р. Дон в район ст. Великокняжеская и в районе Егорлыкской пыталась окружить белые войска. В ряде смелых зимних операций армия окончательно разгромила конницу генералов В. В. Крыжановского, В. В. Павлова и Я. Д. Юзефовича.Наступление зимой затруднено, прежде всего, снегом. Маневр не только по фронту, но и из глубины на отдельных направлениях затруднителен - занесенные снегом дороги требуют расчистки, а оттепели, гололедица, бураны превращают движение в мучительный процесс.При наступлении на Ставрополь в начале февраля 1920 г. части 11-й красной армии испытывали огромные лишения. Морозы и снежные бури сменялись оттепелью - когда дороги превращались в непроходимые болота. Несмотря на это, маневр стал одним из условий, обеспечивающих разгром противника.Сближение в зимних условиях, вследствие трудности маскировки, лучше всего производить ночью, а атака должна быть особенно быстрой и решительной - ведь иначе противник уничтожит атакующих, резко вырисовывающихся на снегу.В январе 1920 г. конный корпус в составе 7-й кавдивизии и Таманской кавбригады атаковал части генерала Н. Г. Бабиева у Аксай (на Ставропольском направлении). Кавбригада наступала с фронта, сковывая все силы противника, прикрывавшие отход белых. 7-я кавдивизия в ночь на 12 января получила задачу обходом с юга выйти в тыл белых и разгромить их. Около половины противостоящей группировки было уничтожено. Это происходило в самых неблагоприятных условиях - в гололедицу, в снежные бураны, сменявшиеся оттепелью или сильной стужей, в малонаселенной степи. Войска были измотаны, снабжение плохое, тылы отстали.Особое внимание коннице, действующей в зимних условиях, следовало обращать на устранение следов на снегу - как от наблюдения сверху, так и от наземной разведки противника. Ведь зимние следы были наиболее показательными красноречивыми свидетельствами, давая возможность определить не только направление движения, но и силу конной группировки.Величина переходов в зимних условиях зависела от степени наезженности дорог, состояния погоды и температуры. Необходимость остановки на ночлег обязательно в населенных пунктах также накладывала существенный отпечаток на величину переходов.На зимних дорогах колонны удлинялись – ведь наезженный путь был значительно уже полотна дороги, и части вынуждены двигаться в узких строях. В связи с этим увеличивалось время на вытягивание и развертывание колонн.Зимой движение войск возможно только по узкой наезженной части дороги, а обочины нельзя использовать даже при средней толщине снежного покрова.Передвижение конницы в сильную снежную бурю могло быть затруднено - если заранее не подготовлены пути движения, вехи, маяки и т. д. Но и в этом случае скорость движения падала в несколько раз. Но в некоторых случаях легкая метель, наоборот, могла быть использована для внезапного маневра или перегруппировки сил.Для переправы по льду требовалась следующая толщина льда: для всадников - 16 см; для одиночных людей на дистанции 2 м друг от друга – 4 - 10 см; для двуколок, 76-мм орудий и повозок - 16 см, для 76-мм и 122-мм орудий на передках с дышловыми лошадьми - 16 см и более, для грузовых 3-тонных автомобилей - 30 см. При переправе по льду последний покрывался соломой, хворостом или посыпался песком, землей, опилками, золой - чтобы избегать скольжения. При недостаточной толщине льда он усиливался досками, жердями и поливался водой.Как отмечалось, на ночлег войска зимой должны располагаться под крышей - в населенных пунктах. При отсутствии населенных пунктов войска останавливались в оврагах, лощинах, в лесу - в местах, закрытых от ветра. По возможности устанавливались палатки, шалаши, рылись землянки или ямы на 2-3 человека или углубления в снегу, покрываемые палатками. Иначе войска теряли много людей обмороженными. Так, конная группа генерала В. В. Павлова в начале 1920 г., после попыток овладеть ст. Торговой, была вынуждена ночевать в степи при 20-градусном морозе. В этом районе местность была совершенно открыта, и ветер дул непрерывно. За одну ночь конница В. В. Павлова потеряла замерзшими до 2000 человек.В начале 1920 г. при движении 10-й красной армии к р. Маныч выпал глубокий снег и начались снежные метели - люди сильно зябли и старались укрыться от ветра. Холод и ветер при плохом обмундировании очень отражался на качестве несения службы охранения. Поэтому в ст. Торговую в январе 1920 г. ночью внезапно ворвались конные части генерала П. Х. Попова. Только быстрая тревога и яростные атаки позволили выбить белых из станицы.Ночные действия зимой требовали еще более тщательной подготовки, чем в другое время года. Иначе движение и атаки были неудачны. Так, при ночном налете 2-й бригады 4-й кавдивизии 1-й Конной армии в январе 1920 г. 2 группы должны были выйти в тыл противника. Сильный ветер со снегом не дал возможности выполнить задачу - так как обе группы потеряли ориентировку и не смогли найти противника. Такие случаи были нередки.Оборона зимой очень тяжела и изнурительна. Требовалось сооружение укреплений в мерзлой земле - причем время на работы увеличивалось в три и более раз. Конницу старались не использовать для стационарной обороны, но история знает такие примеры.Во время Второй Праснышской операции в феврале 1915 г. русские использовали конницу как оборонительно, так и для активных действий. Конница принесла колоссальную пользу и позволила нанести немцам большие потери - несмотря на ряд ошибок, допущенных кавалерийскими начальниками. Зимой обороняющемуся легко применять засады – что и продемонстрировали, в частности, русские конники под Праснышем.Изучение особенностей зимних действий позволяло избежать многих ошибок, уменьшало потери, обеспечивало маневренность конницы в самых тяжелых условиях и позволяло смелыми действиями, глубоким маневром окружать и уничтожать противника – действуя в любой обстановке.