Кондолиза Райс: РФ перешла все возможные «красные линии»
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс обвинила Москву в переходе всех мыслимых «красных линий» и предложила развивать военные варианты сдерживания РФ.
На вопрос журналиста украинского издания Новое время о том, как долго России будут позволять «тестировать границы дозволенного», Райс ответила, что все эти границы уже пересечены, учитывая отравление в Британии Скрипалей и «агрессию» против Украины.
Все «красные линии» уже пройдены. К счастью США сумели договориться со своими европейскими союзниками о совместных антироссийских санкциях. Думаю, что эту работу следует продолжать, сказала политик.
В частности, по ее словам, следует найти способ отказаться от «российского газа и "Северного потока"».
Кроме того, следует развивать военную компоненту сдерживания, заявила Райс.
Она поддержала размещение в Восточной Европе «отлично вооруженных» многонациональных батальонов НАТО» и «вооружение украинских военных», поскольку российское правительство «заслуживает адекватного ответа».
Напомним, Кондолиза Райс занимала пост госсекретаря с 2005-го по 2008 год во время президентства Джорджа Буша-младшего. До этого она серьезно занималась вопросами СССР и Восточной Европы, занимая должность советника по национальной безопасности. Советский Союз с неофициальным визитом она посетила еще в 1979 году.
Позднее она вспоминала, как Владимир Путин в 2004 году представил ей на подмосковной даче будущего президента Украины Виктора Януковича, дав понять, что это «наш человек» (следует отметить, что ее первый официальный визит в Москву состоялся в 2005 году).
Предполагалось, что с приходом Райс на пост главы Госдепа политика в отношении РФ станет более вдумчивой с учетом ее опыта и знания этой страны. В реальности же назначение привело к ужесточению политики Вашингтона. В настоящее время Райс является профессором политологии в Стэнфорде и старшим научным сотрудником в Институте Гувера.
На вопрос журналиста украинского издания Новое время о том, как долго России будут позволять «тестировать границы дозволенного», Райс ответила, что все эти границы уже пересечены, учитывая отравление в Британии Скрипалей и «агрессию» против Украины.
Все «красные линии» уже пройдены. К счастью США сумели договориться со своими европейскими союзниками о совместных антироссийских санкциях. Думаю, что эту работу следует продолжать, сказала политик.
В частности, по ее словам, следует найти способ отказаться от «российского газа и "Северного потока"».
Кроме того, следует развивать военную компоненту сдерживания, заявила Райс.
Она поддержала размещение в Восточной Европе «отлично вооруженных» многонациональных батальонов НАТО» и «вооружение украинских военных», поскольку российское правительство «заслуживает адекватного ответа».
Напомним, Кондолиза Райс занимала пост госсекретаря с 2005-го по 2008 год во время президентства Джорджа Буша-младшего. До этого она серьезно занималась вопросами СССР и Восточной Европы, занимая должность советника по национальной безопасности. Советский Союз с неофициальным визитом она посетила еще в 1979 году.
Позднее она вспоминала, как Владимир Путин в 2004 году представил ей на подмосковной даче будущего президента Украины Виктора Януковича, дав понять, что это «наш человек» (следует отметить, что ее первый официальный визит в Москву состоялся в 2005 году).
Предполагалось, что с приходом Райс на пост главы Госдепа политика в отношении РФ станет более вдумчивой с учетом ее опыта и знания этой страны. В реальности же назначение привело к ужесточению политики Вашингтона. В настоящее время Райс является профессором политологии в Стэнфорде и старшим научным сотрудником в Институте Гувера.
- Использованы фотографии:
- https://ru.depositphotos.com
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter