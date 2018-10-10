Рассказы об оружии. Тяжёлая бронедрезина БДТ-35

БД "Стрела"

История не знает жалости. Особенно история вооружения и военной техники. Наверное, связано это с самой сутью этих образцов человеческой мысли, поскольку войны с развитием техники становятся все более скоротечными. И времени на обкатку, раскачку и работы над ошибками практически нет.Вот это очень точно характеризует все то, что произошло с героем нашего повествования.Речь в этой статье пойдет о бронемашине, которую мало кто видел, да и интереса она особого не вызывает, разве только что у тонких ценителей всего перемещающегося по двум рельсам. Даже в специализированных изданиях об этом изделии написано всего пара-тройка строк. Да и создано их всего пять единиц.Однако не все так однозначно.Итак, бронедрезина тяжелая (БДТ). Большинству любителей и специалистов более известна под названием БДТ-35. Понятно, что цифры в этом варианте означают год принятия на вооружение РККА.В предыдущей статье мы упоминали два направления развития железнодорожной бронетехники, которые возникли из бронепоездной темы. Броневагоны и бронедрезины.И здесь пошли нюансы. Составом.Началось все с того, что фактически исчезла разница в выполняемых задачах и возможностях техники. Согласитесь, что броневагон типа МБВ-2 – это не бронепоезд Первой мировой или Гражданской войн.А если к нему прицепить пару платформ с зенитками и вагон с ремонтным оборудованием? Это уже что, легкий бронепоезд получается? А так поступали.Легкие бронедрезины типа БД "Стрела" тяжелели и получали достаточно мощное вооружение. Скорость, вполне естественно, падала, но усиливалась огневая мощь. И что? На выходе не броневагон, но и уже не бронедрезина.Самое главное – для чего все?Сеть железных дорог требовала создания системы их защиты. Доказано именно Гражданской войной, кто смог контролировать пути доставки и подвоза всего подряд, то и выиграл.Плюс не будем забывать еще две вещи: масштаб страны, даже и с учетом утраченных территорий, и наличие соседей практически по всему периметру советских границ, мечтающих как похоронить молодой Союз, так и просто отжать «исторически исконных» территорий.В итоге все это требовало от командования РККА создания таких условий логистики, при которых переброска войск по железной дороге была бы безопасной не только внутри страны, но и на её границах.Разговоры о бронедрезине, способной сопровождать воинские эшелоны при переброске войск, а также выполнять функции защиты железнодорожных путей, велись достаточно долго. Однако, решение этой задачи тормозилось отсутствием шасси.Такое шасси появилось в 1933 году. Именно в этом году конструкторы Калужского машиностроительного завода запустили в производство самый массовый мотовоз довоенного периода Мз (3339 штук) с 73-сильным двигателем от автомобиля ЗИС-5. Кроме двигателя, конструкторы дали мотовозу новую ходовую часть и кузов.Разработка требований к новой бронированной железнодорожной машине в Управлении механизации и моторизации РККА была закончена в 1934 году. Военные настояли на разработке сразу трех типов бронедрезин. Основной дрезиной были тяжелые хорошо вооруженные БД. Кроме этого, необходимы были дрезины-транспортеры и дрезины-штабные машины.Возникает вопрос о вооружении. Зачем БД пушки?Дело в том, что основной предназначение БД в 30-е годы дополнила ещё одна задача. Охрана мостов и железнодорожных сооружений на удалении от транспортных узлов.В принципе то, чем раньше занимались бронепоезда и броневагоны, но с некоей примесью разведдеятельности. То есть, БД могла весьма оперативно прибыть на место, экипаж оценивал ситуацию и далее действовал по обстановке. То есть, либо пробовал решить проблему самостоятельно (для чего пулеметов обычной дрезины могло не хватить), либо пользуясь довольно высокой скоростью, отступить.Бурное развитие танков в это время и подтолкнуло командование Красной Армии к вооружению БД противотанковыми орудиями. Эти же орудия планировалось использовать против бронедрезин противника. И даже против бронепоездов, используя более высокую скорость дрезины.Последнее слегка сомнительно, но так говорят документы. То есть, планировать можно было все что угодно, вопрос стоял только за применением.Итак, в 1934 году на Московский железнодорожноремонтный завод («Можерез») поступил заказ на производство тяжелых бронедрезин. Конструировать данное изделие должно было заводское КБ «Можереза» под руководством Н. Гуленко. Однако, непосредственно Главным конструктором стал инженер Ф. Трусов, руководитель "военного отделения КБ".Мы неоднократно писали о том, как оперативно выполнялись военные заказы в 30-е годы. Так случилось и с новой бронедрезиной. Уже в конце 1934 года из ворот спеццеха «Можереза» вышла первая БД!Если внимательно посмотреть на эту машину, можно заметить, что выполнена она была в традиционном для того времени стиле "тачанки". Помните первые советские бронеавтомобили Н. И. Дыренкова? Особенно кормовую часть. Машина должна быть подвижной огневой точкой. Своеобразным передвижным дотом.Кроме этого, по нашему мнению, при создании БД конструкторы явно опирались на разработки ещё 1916 года. Имеется ввиду легкая бронедрезина "Стрела". Фактически БД «Можереза» повторяла очертания "Стрелы" в увеличенном виде. За исключением башен.На заводе машина получила традиционное ля этого предприятия название Э (экспериментальная) — 7 (тяжелая). Однако, при передаче в РККА изделию было присвоено новое наименование — БДТ. Бронедрезина тяжелая. В некоторых документах добавлены цифры, как мы писали выше.Испытания БДТ проводились с 30 ноября 1935 года по 26 марта 1936 года в отдельном полку бронепоездов на маршруте Брянск — Смоленск. В целом, испытания признаны успешными.Изменения в конструкции, которые последовали после испытаний, вызваны скорее желанием улучшить конструкцию, чем необходимостью. Всего дрезина прошла 1060 км.Рассмотрим машину внимательнее.Шасси Калужского мотовоза Мз остался фактически без изменений. Удачная конструкция шасси и достаточно мощный двигатель вполне справлялись с бронированным корпусом. Усиливать конструкцию не понадобилось.Корпус БДТ съемный. Крепится к раме болтами. Сварной. Боковые стенки имеют бронирование 16 мм. Крыша обшита листами толщиной 10 мм. Такое же бронирование на стенках, близких к горизонтальным. горизонтальные листы-крыша и низ-толщиной 8 мм.Для посадки и высадки экипажа, которые составлял 9 человек, в корпусе имелись две двери. Двери расположены в обоих бортах, что давало возможность эвакуировать экипаж под огнем противника.Командир БДТ имел возможность вести наблюдение за железнодорожным полотном через верхний люк. Люк находится в правом борту и откидывается вверх.Интересное решение найдено для обзора водителя в боевой обстановке. Конструкторы не стали разрабатывать ничего нового, использовали то, что уже есть в армии. В бою водитель использовал перископ "Разведчик", которого, по мнению создателей, было достаточно для должного контроля за железнодорожным полотном.Вооружение БДТ впечатляет даже сегодня. Машина получилась действительно "зубастая" для такого небольшого экипажа.Башня от танка Т-26 с 45-мм пушкой и спаренным пулеметом ДТ. Башня расположена в средней части дрезины. Бронирование башни 13 мм.По бортам расположены три пулемета "Максим" (два справа и один слева). На корме пулемет ДТ. В задней части корпуса расположена спаренная зенитная установка пулеметов "Максим". Для её использования необходимо было сдвинуть специальные люк.Для такого вооружения имелось и соответствующие количество боеприпасов. Возимые боеприпасы БДТ тоже внушают уважение. 21 тысяча патронов к пулеметам "Максим"! 1536 патронов к пулемету ДТ. 154 снаряда к танковой пушке.Машина была оснащена танковой коротковолновой радиостанцией 71-ТК-1 с поручневой антенной. Связь можно было поддерживать на расстояниях в 10-30 км в движении и 40 км на стоянке.Есть ещё один малоизвестный, но достаточно интересный факт из жизни данной бронемашины. БДТ могла менять пути. Проще говоря, машину можно было перемещать на параллельные пути! Правда делалось это достаточно сложно.Механизм подъема и перехода на параллельный путь выглядел так. Дрезину на механическом подъемнике приподнимали над рельсами и поворачивали на 90 градусов на специальной шаровой опоре подъемника. Поперек пути выкладывались специальные балки, по которым с помощью лебедок БДТ перекатывалась на другой путь. Далее все в обратном порядке.Производством бронедрезин должен был заняться Подольский крекингоэлектровозостроительный завод. Причина такого решения проста. Завод уже имел опыт изготовления броневых корпусов для Т-27 и Т-37. Фактически производство БД было организовано именно под производство корпусов.На самом деле вместо заявленных 10 бронедрезин завод смог выпустить до конца 1936 года всего две. Причины банальны и стары как мир. Подвели смежники. В частности, завод не получил танковые башни. Всего же за время производства тяжелых бронедрезин было выпущено всего 5 машин.Интересно боевое применение БДТ. Почему такие грозные машины фактически не участвовали в разгроме немецко-фашистских полчищ?Все дело в том, что в середине 30-х годов в руководстве РККА сложилось мнение, что основное предназначение БДТ — охрана железнодорожного полотна в Сибири и на Дальнем Востоке. Это мнение возникло не на ровном месте.Инфраструктура Сибири и сегодня мягко говоря, оставляет желать лучшего. А в предвоенные годы... Так что основными путями доставки войск, да и вообще транспортного сообщения оставались железные дороги и реки. Именно их оборона и признана первостепенной задачей частей и соединений на востоке страны.Средняя скорость бронепоезда того времени была в районе 50 км/час. БДТ же разгонялись до 75-ти. Другим преимуществом бронедрезин был запас хода. Он превышал аналогичный показатель БП в 2 с лишним раза. 250 км против 100. Есть ещё третье преимущество. Двигатель!Автомобильный двигатель не требовал такого частого обслуживания, как паровые котлы паровозов бронепоездов. Достаточно ежедневного ТО и проведения регламентных работ после определенного количества пройденных километров.В конечном итоге, 28 мая 1936 года начальник Генерального штаба издал приказ о формировании опытного батальона бронедрезин на базе отдельного полка бронепоездов с задачей в дальнейшем передислоцироваться в восточные районы страны.Батальон должен был стать достаточно серьезной боевой единицей для восточного ТВД. Только БДТ-35 должно быть 10 штук. Плюс, на той же базе дрезина ДШ (штабная). Добавьте сюда 21 БА-3жд, 9 ФАИ-жд и прочие машины. Только офицеров в батальоне было 40 человек. Старшин и сержантов — 86 человек. Рядовых — 134 человека, итого 268 человек личного состава.Батальон был сформирован 15 августа 1936 года. Однако, бронетехника в новое подразделение в полном объеме не поступила. Из БДТ в батальон прибыла только одна машина.В июле 1937 года батальон получил новый штат и новый номер-5-й отдельный батальон бронедрезин (5 оббдр) и в сентябре этого же года переведен в Хабаровский край на станцию Бурея. По новому штату батальону полагалось 5 бронедрезин (4 БДТ и 1 ДШ), 39 бронированных автомобилей с железнодорожным ходом и другая техника.Вот таким образом бронедрезины и оказались на востоке страны, где и находились практически всю войну. Можно ли назвать это участием в войне? Не знаем. Однако, противник, зная о БДТ и других бронемашинах на советской ЖД никаких провокаций с использованием собственной железнодорожной бронетехники не проводил.Но японцев батальон все же бил. 4 года ожидания провокации и... После марша батальон вступил в бой 12 августа 1945 года. Воевал в Маньчжурии. Прикрывал автомобильные дороги. Перевозил генералов по частям и соединениям. И даже сопровождал Военный совет 2-й армии для переговоров о капитуляции в городе Сун-У. Бронедрезины охраняли железную дорогу.2 ноября 1945 года пришел приказ о расформировании батальона и передаче бронетехники на военный склад. Именно этот день и стал официальной датой окончания воинской службы БДТ-35.Оценивать бронедрезину БДТ-35 с позиций сегодняшнего дня глупо. Уже на момент создания это была машина не столько революционная, сколько состоящая из механизмов и вооружения проверенных на других образцах техники.Машина надежная, мощная, хорошо вооруженная и способная вести бой с почти любым противником. Вражеский танк или бронемашина, другая бронедрезина, артиллерия или пехота противника. В принципе, даже для самолета БДТ была не самой простой целью. Скорость плюс пулеметы – это не простой состав.Самое главное, это была машина на своем месте, пусть даже это Сибирь и Дальний Восток. Как известно, место службы не выбирают особо, его получают назначением.