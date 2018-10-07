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Нетаньяху анонсировал 1-ю встречу с Путиным после трагедии Ил-20

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Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху сообщил, что договорился о новой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.




Лидеры государств впервые встретятся лично после того, как российский разведчик Ил-20 «был сбит над Сирией сирийскими силами, обстреливавшими израильские самолеты в прошлом месяце», пишет газета Haaretz.

Дата и место встречи пока не называются.

По словам Нетаньяху, целью переговоров станет согласование дальнейших действий двух стран в области безопасности.

При этом Израиль продолжит проведение своих мероприятий, направленных на то, чтобы не дать Ирану возможности закрепиться в Сирии, а также на пресечение поставок смертоносного оружия Хезболле, заявил премьер.

Неделю назад газета сообщала, что Кремль отклонил попытки израильских властей перевести диалог об урегулирования кризиса вокруг сбитого Ил-20 на политико-дипломатический уровень. В частности было отвергнуто предложение Израиля о посещении Москвы министром обороны Либерманом и премьером Нетаньяху. Российское руководство, по данным газеты, потребовало оставить переговоры в сфере представителей военных ведомств. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже опроверг эту информацию.

Новая встреча лидеров двух стран станет десятой с момента начала Россией (сентябрь 2015-го) военной операции в САР. Две предыдущие встречи прошли в Москве 9 мая и 12 июля.

Напомним, Ил-20 был сбит над Средиземным морем 17 сентября сирийской зенитной ракетой С-200. Минобороны РФ возложило вину за крушение самолета на ВВС Израиля, которые фактически подставили российскую машину под удар ПВО армии ВС Сирии.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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