Нетаньяху анонсировал 1-ю встречу с Путиным после трагедии Ил-20
Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху сообщил, что договорился о новой встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Лидеры государств впервые встретятся лично после того, как российский разведчик Ил-20 «был сбит над Сирией сирийскими силами, обстреливавшими израильские самолеты в прошлом месяце», пишет газета Haaretz.
Дата и место встречи пока не называются.
По словам Нетаньяху, целью переговоров станет согласование дальнейших действий двух стран в области безопасности.
При этом Израиль продолжит проведение своих мероприятий, направленных на то, чтобы не дать Ирану возможности закрепиться в Сирии, а также на пресечение поставок смертоносного оружия Хезболле, заявил премьер.
Неделю назад газета сообщала, что Кремль отклонил попытки израильских властей перевести диалог об урегулирования кризиса вокруг сбитого Ил-20 на политико-дипломатический уровень. В частности было отвергнуто предложение Израиля о посещении Москвы министром обороны Либерманом и премьером Нетаньяху. Российское руководство, по данным газеты, потребовало оставить переговоры в сфере представителей военных ведомств. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже опроверг эту информацию.
Новая встреча лидеров двух стран станет десятой с момента начала Россией (сентябрь 2015-го) военной операции в САР. Две предыдущие встречи прошли в Москве 9 мая и 12 июля.
Напомним, Ил-20 был сбит над Средиземным морем 17 сентября сирийской зенитной ракетой С-200. Минобороны РФ возложило вину за крушение самолета на ВВС Израиля, которые фактически подставили российскую машину под удар ПВО армии ВС Сирии.
Лидеры государств впервые встретятся лично после того, как российский разведчик Ил-20 «был сбит над Сирией сирийскими силами, обстреливавшими израильские самолеты в прошлом месяце», пишет газета Haaretz.
Дата и место встречи пока не называются.
По словам Нетаньяху, целью переговоров станет согласование дальнейших действий двух стран в области безопасности.
При этом Израиль продолжит проведение своих мероприятий, направленных на то, чтобы не дать Ирану возможности закрепиться в Сирии, а также на пресечение поставок смертоносного оружия Хезболле, заявил премьер.
Неделю назад газета сообщала, что Кремль отклонил попытки израильских властей перевести диалог об урегулирования кризиса вокруг сбитого Ил-20 на политико-дипломатический уровень. В частности было отвергнуто предложение Израиля о посещении Москвы министром обороны Либерманом и премьером Нетаньяху. Российское руководство, по данным газеты, потребовало оставить переговоры в сфере представителей военных ведомств. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже опроверг эту информацию.
Новая встреча лидеров двух стран станет десятой с момента начала Россией (сентябрь 2015-го) военной операции в САР. Две предыдущие встречи прошли в Москве 9 мая и 12 июля.
Напомним, Ил-20 был сбит над Средиземным морем 17 сентября сирийской зенитной ракетой С-200. Минобороны РФ возложило вину за крушение самолета на ВВС Израиля, которые фактически подставили российскую машину под удар ПВО армии ВС Сирии.
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