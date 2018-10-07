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Возможно ли примирение двух «братских» народов? В Киеве знают

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Замминистра по вопросам «временно оккупированных» территорий Георгий Тука не исключил возможного примирения украинцев и россиян при наличии «обоюдного желания», сообщает УНИАН.

Возможно ли примирение двух «братских» народов? В Киеве знают



При этом Тука подчеркнул, что никогда не считал российский народ братским. Для него вообще чуждо понятие «братские народы».

Если наши народы – братья, тогда кто из нас Каин, а кто – Авель? Я думаю, это риторический вопрос,
сказал чиновник.

По его словам, восстановление отношений возможно лишь на партнерской основе. И как быстро это произойдет, зависит от России. Российское общество не так однородно, как пытается представить Кремль – далеко не все россияне поддерживают внешнюю политику своего президента, отметил Тука.

Что касается украинцев, то даже у той части общества, которая именует себя «элитой», не существует предвзятого отношения к русскому народу, сказал Тука.

Поэтому процесс восстановления партнерских отношений возможен, добавил он.

Отвечая на вопрос, о возможном присоединении Крыма к Турции, замминистра заявил, что такой сценарий выглядит неправдоподобным.

Он пояснил, что Турция – страна НАТО, и пока не существует таких механизмов, которые спровоцировали бы ее на аннексию полуострова.

С трудом представляю себе реакцию западных союзников Украины, если вдруг Анкара заявит о каких-то своих фантазиях и претензиях на Крым,
заключил Тука.
Использованы фотографии:
https://www.unian.net
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