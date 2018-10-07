Возможно ли примирение двух «братских» народов? В Киеве знают

Если наши народы – братья, тогда кто из нас Каин, а кто – Авель? Я думаю, это риторический вопрос,

С трудом представляю себе реакцию западных союзников Украины, если вдруг Анкара заявит о каких-то своих фантазиях и претензиях на Крым,