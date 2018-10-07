Возможно ли примирение двух «братских» народов? В Киеве знают
Замминистра по вопросам «временно оккупированных» территорий Георгий Тука не исключил возможного примирения украинцев и россиян при наличии «обоюдного желания», сообщает УНИАН.
При этом Тука подчеркнул, что никогда не считал российский народ братским. Для него вообще чуждо понятие «братские народы».
По его словам, восстановление отношений возможно лишь на партнерской основе. И как быстро это произойдет, зависит от России. Российское общество не так однородно, как пытается представить Кремль – далеко не все россияне поддерживают внешнюю политику своего президента, отметил Тука.
Что касается украинцев, то даже у той части общества, которая именует себя «элитой», не существует предвзятого отношения к русскому народу, сказал Тука.
Поэтому процесс восстановления партнерских отношений возможен, добавил он.
Отвечая на вопрос, о возможном присоединении Крыма к Турции, замминистра заявил, что такой сценарий выглядит неправдоподобным.
Он пояснил, что Турция – страна НАТО, и пока не существует таких механизмов, которые спровоцировали бы ее на аннексию полуострова.
При этом Тука подчеркнул, что никогда не считал российский народ братским. Для него вообще чуждо понятие «братские народы».
Если наши народы – братья, тогда кто из нас Каин, а кто – Авель? Я думаю, это риторический вопрос,сказал чиновник.
По его словам, восстановление отношений возможно лишь на партнерской основе. И как быстро это произойдет, зависит от России. Российское общество не так однородно, как пытается представить Кремль – далеко не все россияне поддерживают внешнюю политику своего президента, отметил Тука.
Что касается украинцев, то даже у той части общества, которая именует себя «элитой», не существует предвзятого отношения к русскому народу, сказал Тука.
Поэтому процесс восстановления партнерских отношений возможен, добавил он.
Отвечая на вопрос, о возможном присоединении Крыма к Турции, замминистра заявил, что такой сценарий выглядит неправдоподобным.
Он пояснил, что Турция – страна НАТО, и пока не существует таких механизмов, которые спровоцировали бы ее на аннексию полуострова.
С трудом представляю себе реакцию западных союзников Украины, если вдруг Анкара заявит о каких-то своих фантазиях и претензиях на Крым,заключил Тука.
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