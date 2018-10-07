Американцы эвакуировали очередную группу террористов из Дейр-эз-Зора
Вертолеты западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, вывезли из сирийской провинции Дейр-эз-Зор группу боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ), сообщило агентство САНА в воскресенье.
По словам местных источников, несколько вертолетов коалиции накануне совершили посадку близ населенного пункта Аш-Шаафа, расположенного на юго-востоке региона. Позднее на борт вертолетов поднялась группа террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) различных национальностей. Машины поднялись в воздух и улетели в неизвестном направлении.
Источники подчеркнули, что это не было операцией западных военных по захвату боевиков – те расселись по вертолетам добровольно, никем не конвоируемые.
В конце сентября агентство сообщало об аналогичной эвакуации террористов близ поселения аль-Мурашиды в той же провинции. Тогда, по словам собеседников издания, были вывезены в неизвестном направлении «чиновники» террористической организации.
В штабе западной коалиции данную информацию опровергли, заявив, что никаких эвакуационных мероприятий в указанном районе не проводили.
Напомним, США и их союзники проводят операцию в Сирии против ИГ с 2014 года. Причем делают это без согласия официального Дамаска. Пресса не раз писала о лояльном отношении американского командования к радикальным исламистам, снабжении их оружием и военной техникой.
По словам местных источников, несколько вертолетов коалиции накануне совершили посадку близ населенного пункта Аш-Шаафа, расположенного на юго-востоке региона. Позднее на борт вертолетов поднялась группа террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) различных национальностей. Машины поднялись в воздух и улетели в неизвестном направлении.
Источники подчеркнули, что это не было операцией западных военных по захвату боевиков – те расселись по вертолетам добровольно, никем не конвоируемые.
В конце сентября агентство сообщало об аналогичной эвакуации террористов близ поселения аль-Мурашиды в той же провинции. Тогда, по словам собеседников издания, были вывезены в неизвестном направлении «чиновники» террористической организации.
В штабе западной коалиции данную информацию опровергли, заявив, что никаких эвакуационных мероприятий в указанном районе не проводили.
Напомним, США и их союзники проводят операцию в Сирии против ИГ с 2014 года. Причем делают это без согласия официального Дамаска. Пресса не раз писала о лояльном отношении американского командования к радикальным исламистам, снабжении их оружием и военной техникой.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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