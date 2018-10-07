В Минобороны РФ назвали количество уклонистов
Число уклонистов от призыва на военную службу в России за 2 последних года сократилось в два раза, сообщил в эфире радио Эхо Москвы начальнике Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС РФ Евгений Бурдинский.
По словам генерала, с 2016 года количество уклонистов сократилось вдвое – сегодня это число составляет 1600 человек.
Бурдинский отметил, что резкое сокращение граждан, уклоняющихся от службы, говорит о кардинальном изменении отношения молодежи к ВС РФ – сегодня 80% россиян уверены в способности вооруженных сил защитить страну. Столько же опрошенных заявили о необходимости службы в армии.
Он также сообщил, что в текущем году задание по призыву было снижено. Этой осенью, согласно разнарядке, на военную службу отправятся 132,5 тыс. человек, весной призвано 128 тысяч, а осенью прошлого года – 134 тыс. человек.
Призывные комиссии работают с 1 октября. Более 28 тыс. молодых людей уже призваны, и для половины из них вынесены решения о прохождении службы. Через неделю начинается отправка призывников к местам службы, рассказал Бурдинский.
Напомним, в конце сентября глава государства подписал указ о начале с 1 октября призывной кампании, которая продлится до 31 декабря.
По словам генерала, с 2016 года количество уклонистов сократилось вдвое – сегодня это число составляет 1600 человек.
Бурдинский отметил, что резкое сокращение граждан, уклоняющихся от службы, говорит о кардинальном изменении отношения молодежи к ВС РФ – сегодня 80% россиян уверены в способности вооруженных сил защитить страну. Столько же опрошенных заявили о необходимости службы в армии.
Он также сообщил, что в текущем году задание по призыву было снижено. Этой осенью, согласно разнарядке, на военную службу отправятся 132,5 тыс. человек, весной призвано 128 тысяч, а осенью прошлого года – 134 тыс. человек.
Призывные комиссии работают с 1 октября. Более 28 тыс. молодых людей уже призваны, и для половины из них вынесены решения о прохождении службы. Через неделю начинается отправка призывников к местам службы, рассказал Бурдинский.
Напомним, в конце сентября глава государства подписал указ о начале с 1 октября призывной кампании, которая продлится до 31 декабря.
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- Минобороны РФ
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