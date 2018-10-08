Лукашенко против Порошенко
«Роман» Александра Лукашенко и киевского режима подходит к концу. На Украине Минск обвиняют в еще одном (наряду с Будапештом) «ударе в спину» и в предательстве.
Одним из проявлений новой (недружественной, с точки зрения Киева) политики стало сокращение объемов топлива, поставляемого из Белоруссии на Украину.
— сообщает украинское издание «Зеркало недели».
Другим проявлением враждебности со стороны Минска, по мнению Киева, являются якобы ведущиеся между Путиным и Лукашенко переговоры о создании в Белоруссии мощной военной базы ВС РФ.
— тревожится украинская газета.
Впрочем, считать это проявлением «коварства» Минска едва ли справедливо. Поскольку проводимая Западом политика просто не оставляет белорусскому лидеру иного выхода. Стремительное нарастание конфронтации, превращение Польши, прибалтийских республик, да и Украины, в плацдарм для агрессии против России. Минск, оказавшись между молотом и наковальней, вынужден корректировать свою «многовекторную» политику, проводимую по принципу «и нашим, и вашим».
Причем его выбор в этой ситуации был вполне предсказуем. Во-первых, ждать от Запада таких же бонусов, как от России, не приходится. Конечно, западные партнеры вполне в состоянии заплатить Лукашенко большую (или не очень) взятку, однако он (в отличие от последних советских руководителей) полагает себя хозяином Белоруссии, и потому подкупить его лично, скорее всего, невозможно. А создавать преференции для всей страны, такие же, как российские, или даже большие, Запад не готов.
А, во-вторых, выбор в пользу НАТО в разгорающемся конфликте белорусский народ не примет ни в каком случае. И игнорировать это Александр Лукашенко не может.
И надо признать, что в ситуации в Восточной Европе, ставящей Лукашенко перед жестким (и вполне предсказуемым) выбором, велика «заслуга» самого Киева. Который все делает для эскалации напряженности в регионе.
Как мы знаем, военно-техническое сотрудничество России и Беларуси не прекращалось и не ослабевало даже во времена «газовых» и иных «торговых» войн и напряжения в политических отношениях.
Напомним, что в украинском кризисе Лукашенко занимал скорее проукраинскую, нежели официально декларируемую нейтральную позицию. Взять хотя бы те же нефтепродукты, которыми Минск обеспечивал Украину по вполне щадящим ценам.
Такая позиция приносила Беларуси не только финансовые, но и политические дивиденды, позволяя Лукашенко выступать в роли миротворца и «примирителя братских народов», демонстрируя некое «моральное превосходство» над российским коллегой.
Оставив в стороне широкий взгляд и свободные трактовки Александром Григорьевичем понятий «союзничество» и «братство», отметим, что первые «удары в спину» в минско-киевском дуэте нанесла именно украинская сторона.
Если раньше «базовым районом» для антиправительственной белорусской оппозиции, включая неонацистские группировки, была Литва и отчасти Польша, то после победы бандеровского мятежа эту функцию на себя взяла Украина. Именно здесь находят поддержку и помощь враги Лукашенко, отсюда экспортируются в Белорусь неонацистские идеи, методики и самое главное – оружие.
Ситуация усугубляется практически прозрачной границей между Украиной и Белоруссией. Ее протяженность превышает тысячу километров, причем около ста километров рубежей тянутся по чернобыльской зоне отчуждения.
Разметка на картах и местности (делимитация и демаркация) выполнена не везде — порой граница проходит по лесам и болотам или старым руслам рек. И до сих пор между странами много неурегулированных пограничных участков. Что создает идеальные условия для трансграничной преступности, в том числе и связанной с контрабандой.
Но наибольшую тревогу руководства страны вызывает именно «экспорт революции» и поставки оружия.
— приводит РИА «Новости» слова белорусского политолога Алексея Дзерманта.
Решение об ужесточении пограничного контроля Александр Лукашенко принял в конце сентября. «Мы видим, сколько оттуда (из Украины) идет сегодня беды для Белоруссии и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», — объяснил президент Беларуси.
Впрочем, и к этому решению, по мнению ряда политологов, Лукашенко подтолкнул сам Киев, замахнувшись на один из его самых любимых проектов — на статус Минска как на главную площадку украинского урегулирования, который позволяет Белоруссии позиционировать себя как нейтральную, стабильную и выполняющую международные обязательства страну. К тому же сам Лукашенко как-то говорил, что хотел бы развернуть минский формат в аналог «Хельсинки-2».
Но Киев в своем бесконечном поиске все новых врагов разрушил украинско-белорусский «роман», пусть и не обещающий быть вечным, но довольно бурный.
Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко обвинил Белоруссию в бойкоте украинских инициатив и также потребовал переноса минского процесса.
Его идея была немедленно поддержана вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко, представляющей Украину в Минске, заявившей, что из-за пророссийской политики Беларусь не может считаться нейтральной, а ее столица не подходит больше в качестве площадки для переговоров.
Конечно, нельзя считать этот выпад главным основанием для пересмотра белорусско-украинских отношений, который становится неизбежным в силу геополитических причин и усиления взаимодействия с Россией. Но он, по крайней мере, подтолкнул Лукашенко к шагу, который он достаточно долго откладывал.
Как бы то ни было, но киевский режим, несомненно, обладает уникальным опытом по разрушению отношений со своими соседями.
Одним из проявлений новой (недружественной, с точки зрения Киева) политики стало сокращение объемов топлива, поставляемого из Белоруссии на Украину.
«Еще с августа Россия начала ограничивать поставки в Беларусь сжиженного газа, бензина и дизтоплива, то есть тех углеводородов, которые официальный Минск банально перепродавал, прежде всего в Украину. По статистике, белорусские поставки закрывают 45% украинского рынка бензина и 35% дизтоплива, а в общей сложности 40,31% моторного топлива для Украины идет из Беларуси или через Беларусь. …После встречи в Сочи в Украине уже прошла волна подорожания сжиженного газа. Теперь ожидается подорожание всего моторного топлива и его возможный дефицит. Хотя, скорее, это произойдет не раньше октября, а при благоприятном раскладе – не раньше нового года»,
— сообщает украинское издание «Зеркало недели».
Другим проявлением враждебности со стороны Минска, по мнению Киева, являются якобы ведущиеся между Путиным и Лукашенко переговоры о создании в Белоруссии мощной военной базы ВС РФ.
«Украине такой объект у ее северной границы доставит куда больше проблем, чем Польше.
У России сейчас несколько целей разной степени оперативности. Первая – военная база в Беларуси. Вторая – снижение затрат на субсидирование белорусской экономики. Третья – приватизация белорусской госсобственности (это 85% промышленности) крупным российским капиталом. Ну а это уже неизбежно повлечет за собой переход на новый уровень в интеграционных процессах России и Беларуси… Полная интеграция белорусской территории в Россию после этого станет только вопросом времени, со всеми вытекающими последствиями для Украины»,
У России сейчас несколько целей разной степени оперативности. Первая – военная база в Беларуси. Вторая – снижение затрат на субсидирование белорусской экономики. Третья – приватизация белорусской госсобственности (это 85% промышленности) крупным российским капиталом. Ну а это уже неизбежно повлечет за собой переход на новый уровень в интеграционных процессах России и Беларуси… Полная интеграция белорусской территории в Россию после этого станет только вопросом времени, со всеми вытекающими последствиями для Украины»,
— тревожится украинская газета.
Впрочем, считать это проявлением «коварства» Минска едва ли справедливо. Поскольку проводимая Западом политика просто не оставляет белорусскому лидеру иного выхода. Стремительное нарастание конфронтации, превращение Польши, прибалтийских республик, да и Украины, в плацдарм для агрессии против России. Минск, оказавшись между молотом и наковальней, вынужден корректировать свою «многовекторную» политику, проводимую по принципу «и нашим, и вашим».
Причем его выбор в этой ситуации был вполне предсказуем. Во-первых, ждать от Запада таких же бонусов, как от России, не приходится. Конечно, западные партнеры вполне в состоянии заплатить Лукашенко большую (или не очень) взятку, однако он (в отличие от последних советских руководителей) полагает себя хозяином Белоруссии, и потому подкупить его лично, скорее всего, невозможно. А создавать преференции для всей страны, такие же, как российские, или даже большие, Запад не готов.
А, во-вторых, выбор в пользу НАТО в разгорающемся конфликте белорусский народ не примет ни в каком случае. И игнорировать это Александр Лукашенко не может.
И надо признать, что в ситуации в Восточной Европе, ставящей Лукашенко перед жестким (и вполне предсказуемым) выбором, велика «заслуга» самого Киева. Который все делает для эскалации напряженности в регионе.
Как мы знаем, военно-техническое сотрудничество России и Беларуси не прекращалось и не ослабевало даже во времена «газовых» и иных «торговых» войн и напряжения в политических отношениях.
Напомним, что в украинском кризисе Лукашенко занимал скорее проукраинскую, нежели официально декларируемую нейтральную позицию. Взять хотя бы те же нефтепродукты, которыми Минск обеспечивал Украину по вполне щадящим ценам.
Такая позиция приносила Беларуси не только финансовые, но и политические дивиденды, позволяя Лукашенко выступать в роли миротворца и «примирителя братских народов», демонстрируя некое «моральное превосходство» над российским коллегой.
Оставив в стороне широкий взгляд и свободные трактовки Александром Григорьевичем понятий «союзничество» и «братство», отметим, что первые «удары в спину» в минско-киевском дуэте нанесла именно украинская сторона.
Если раньше «базовым районом» для антиправительственной белорусской оппозиции, включая неонацистские группировки, была Литва и отчасти Польша, то после победы бандеровского мятежа эту функцию на себя взяла Украина. Именно здесь находят поддержку и помощь враги Лукашенко, отсюда экспортируются в Белорусь неонацистские идеи, методики и самое главное – оружие.
Ситуация усугубляется практически прозрачной границей между Украиной и Белоруссией. Ее протяженность превышает тысячу километров, причем около ста километров рубежей тянутся по чернобыльской зоне отчуждения.
Разметка на картах и местности (делимитация и демаркация) выполнена не везде — порой граница проходит по лесам и болотам или старым руслам рек. И до сих пор между странами много неурегулированных пограничных участков. Что создает идеальные условия для трансграничной преступности, в том числе и связанной с контрабандой.
Но наибольшую тревогу руководства страны вызывает именно «экспорт революции» и поставки оружия.
«По некоторым данным, у белорусских граждан сейчас на руках около двух миллионов "стволов" оружия. Нелегальные поставки идут в основном с украинской территории, поэтому усиление охраны границ — это вопрос внутренней безопасности. Но союзнические отношения Минска и Москвы увеличивают ответственность белорусских пограничников по отслеживанию иностранцев на общей границе»,
— приводит РИА «Новости» слова белорусского политолога Алексея Дзерманта.
Решение об ужесточении пограничного контроля Александр Лукашенко принял в конце сентября. «Мы видим, сколько оттуда (из Украины) идет сегодня беды для Белоруссии и в том числе оружия переправляется. Мы должны закрыть границу. Но не для порядочных людей, а для бандитов, для тех, кто везет оружие», — объяснил президент Беларуси.
Впрочем, и к этому решению, по мнению ряда политологов, Лукашенко подтолкнул сам Киев, замахнувшись на один из его самых любимых проектов — на статус Минска как на главную площадку украинского урегулирования, который позволяет Белоруссии позиционировать себя как нейтральную, стабильную и выполняющую международные обязательства страну. К тому же сам Лукашенко как-то говорил, что хотел бы развернуть минский формат в аналог «Хельсинки-2».
Но Киев в своем бесконечном поиске все новых врагов разрушил украинско-белорусский «роман», пусть и не обещающий быть вечным, но довольно бурный.
Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко обвинил Белоруссию в бойкоте украинских инициатив и также потребовал переноса минского процесса.
Его идея была немедленно поддержана вице-спикером Верховной рады Ириной Геращенко, представляющей Украину в Минске, заявившей, что из-за пророссийской политики Беларусь не может считаться нейтральной, а ее столица не подходит больше в качестве площадки для переговоров.
Конечно, нельзя считать этот выпад главным основанием для пересмотра белорусско-украинских отношений, который становится неизбежным в силу геополитических причин и усиления взаимодействия с Россией. Но он, по крайней мере, подтолкнул Лукашенко к шагу, который он достаточно долго откладывал.
Как бы то ни было, но киевский режим, несомненно, обладает уникальным опытом по разрушению отношений со своими соседями.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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