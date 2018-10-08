Лукашенко против Порошенко

«Еще с августа Россия начала ограничивать поставки в Беларусь сжиженного газа, бензина и дизтоплива, то есть тех углеводородов, которые официальный Минск банально перепродавал, прежде всего в Украину. По статистике, белорусские поставки закрывают 45% украинского рынка бензина и 35% дизтоплива, а в общей сложности 40,31% моторного топлива для Украины идет из Беларуси или через Беларусь. …После встречи в Сочи в Украине уже прошла волна подорожания сжиженного газа. Теперь ожидается подорожание всего моторного топлива и его возможный дефицит. Хотя, скорее, это произойдет не раньше октября, а при благоприятном раскладе – не раньше нового года»,

«Украине такой объект у ее северной границы доставит куда больше проблем, чем Польше.

У России сейчас несколько целей разной степени оперативности. Первая – военная база в Беларуси. Вторая – снижение затрат на субсидирование белорусской экономики. Третья – приватизация белорусской госсобственности (это 85% промышленности) крупным российским капиталом. Ну а это уже неизбежно повлечет за собой переход на новый уровень в интеграционных процессах России и Беларуси… Полная интеграция белорусской территории в Россию после этого станет только вопросом времени, со всеми вытекающими последствиями для Украины»,

«По некоторым данным, у белорусских граждан сейчас на руках около двух миллионов "стволов" оружия. Нелегальные поставки идут в основном с украинской территории, поэтому усиление охраны границ — это вопрос внутренней безопасности. Но союзнические отношения Минска и Москвы увеличивают ответственность белорусских пограничников по отслеживанию иностранцев на общей границе»,