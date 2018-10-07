Для чего на Землю вернули пылевой фильтр с «Союза»?
Вернувшиеся с МКС на Землю космонавты привезли с собой пылевой фильтр космического корабля «Союз МС-09», в котором ранее было обнаружено отверстие, передает РИА Новости сообщение своего источника в ракетно-космической отрасли.
Как рассказал источник, наибольший интерес среди возвращенных грузов вызывает позиция №111 – «это пылевой фильтр и пробы мазков из отверстия и вокруг него».
По его словам, специалисты попытаются найти среди пыли следы алюминия, из которого изготовлен бортовой отсек. Если такие следы будут обнаружены, то это будет означать, что отверстие высверливалось «в условиях орбитального полета».
Ранее сообщалось, что российским космонавтам на МКС поручено собрать и упаковать все возможные доказательства, имеющие отношение к обнаруженному в обшивке отверстию, в том числе пробы клея, который использовался при наложении на отверстия куска ткани, а также (если повезет) частицы стружки, оставшейся после сверления.
Кроме того, через неделю космонавты выйдут в открытый космос, чтобы вскрыть противометеоритную защиту и осмотреть отверстие снаружи.
Корабль «Союз МС-09» в составе МКС будет находиться до декабря месяца. При возвращении экипажа бытовой отсек отстреливается и сгорает в атмосфере. Сами космонавты приземляются в спускаемой капсуле. Пылевой фильтр на землю вернул экипаж «Союза МС-08».
Напомним, отверстие в обшивке корабля МС-09, пристыковавшегося 8 июня, было обнаружено космонавтами 30 августа.
Как рассказал источник, наибольший интерес среди возвращенных грузов вызывает позиция №111 – «это пылевой фильтр и пробы мазков из отверстия и вокруг него».
По его словам, специалисты попытаются найти среди пыли следы алюминия, из которого изготовлен бортовой отсек. Если такие следы будут обнаружены, то это будет означать, что отверстие высверливалось «в условиях орбитального полета».
Ранее сообщалось, что российским космонавтам на МКС поручено собрать и упаковать все возможные доказательства, имеющие отношение к обнаруженному в обшивке отверстию, в том числе пробы клея, который использовался при наложении на отверстия куска ткани, а также (если повезет) частицы стружки, оставшейся после сверления.
Кроме того, через неделю космонавты выйдут в открытый космос, чтобы вскрыть противометеоритную защиту и осмотреть отверстие снаружи.
Корабль «Союз МС-09» в составе МКС будет находиться до декабря месяца. При возвращении экипажа бытовой отсек отстреливается и сгорает в атмосфере. Сами космонавты приземляются в спускаемой капсуле. Пылевой фильтр на землю вернул экипаж «Союза МС-08».
Напомним, отверстие в обшивке корабля МС-09, пристыковавшегося 8 июня, было обнаружено космонавтами 30 августа.
- Использованы фотографии:
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