МИД РФ: убийство Захарченко вынуждает смотреть на Украину по-новому
Даты новой встречи «нормандской четверки» на высшем уровне пока не определены, сегодня Россия не видит намерений со стороны партнеров по данному формату проводить новые переговоры, сказал в интервью ТАСС замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
По его словам, в последнее время появилось много сложностей, в том числе убийство главы ДНР Александра Захарченко. Теперь необходимо по-новому посмотреть на ситуацию. Этому мешают некоторые другие факторы, среди которых громкие публичные заявления спецпредставителя США Курта Волкера, разъезжающего не только по Украине, но и по всему постсоветскому пространству.
С учетом тех событий, что произошли в ДНР и ЛНР, само по себе напрашивалось проведение какого-то референдума. В данном случае жители республик решили провести выборы, на которых они скажут свое мнение. Москва, конечно же, будет внимательно следить за складывающейся ситуацией, сказал Карасин.
Что касается наращивания сил украинских сил в Азовском море, то и здесь картина не очень ясная: в последнее время из Киева раздается слишком много малосвязанных заявлений, которые зачастую противоречат друг другу – надо понять, что они конкретно собираются делать. Но одно совершенно очевидно – Россия «имеет дело всё с более труднопредсказуемым партнером в лице нынешней майданной власти», отметил он.
Каждое слово киевских властей надо проверять, и только потом на них как-то реагировать, добавил дипломат.
Между тем, военное ведомство ДНР сообщило в воскресенье о 21 случае нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
На Горловском направлении ВСУ подвергли обстрелам районы населенных пунктов Доломитное, Широкая Балка и поселок шахты Гагарина. На Донецком направлении были обстреляны, Ясиноватая, Крутая балка, Спартак, поселок Трудовские города Донецка. На Мариупольском направлении – Ленинское, Саханка, Коминтерново и Новая Таврия.
При обстрелах украинские силовики использовали минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, автоматы и другое стрелковое оружие. Вдоль всей линии соприкосновения активизировали работу группы украинских снайперов.
Один военнослужащий армии ДНР погиб, еще один человек получил ранение.
По его словам, в последнее время появилось много сложностей, в том числе убийство главы ДНР Александра Захарченко. Теперь необходимо по-новому посмотреть на ситуацию. Этому мешают некоторые другие факторы, среди которых громкие публичные заявления спецпредставителя США Курта Волкера, разъезжающего не только по Украине, но и по всему постсоветскому пространству.
С учетом тех событий, что произошли в ДНР и ЛНР, само по себе напрашивалось проведение какого-то референдума. В данном случае жители республик решили провести выборы, на которых они скажут свое мнение. Москва, конечно же, будет внимательно следить за складывающейся ситуацией, сказал Карасин.
Что касается наращивания сил украинских сил в Азовском море, то и здесь картина не очень ясная: в последнее время из Киева раздается слишком много малосвязанных заявлений, которые зачастую противоречат друг другу – надо понять, что они конкретно собираются делать. Но одно совершенно очевидно – Россия «имеет дело всё с более труднопредсказуемым партнером в лице нынешней майданной власти», отметил он.
Каждое слово киевских властей надо проверять, и только потом на них как-то реагировать, добавил дипломат.
Между тем, военное ведомство ДНР сообщило в воскресенье о 21 случае нарушения режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.
На Горловском направлении ВСУ подвергли обстрелам районы населенных пунктов Доломитное, Широкая Балка и поселок шахты Гагарина. На Донецком направлении были обстреляны, Ясиноватая, Крутая балка, Спартак, поселок Трудовские города Донецка. На Мариупольском направлении – Ленинское, Саханка, Коминтерново и Новая Таврия.
При обстрелах украинские силовики использовали минометы калибра 120 и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, автоматы и другое стрелковое оружие. Вдоль всей линии соприкосновения активизировали работу группы украинских снайперов.
Один военнослужащий армии ДНР погиб, еще один человек получил ранение.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org, https://dan-news.info
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