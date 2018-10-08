Экспорт «Армат» в Индию? За полцены?

В преддверии подписания крупного оборонного контракта на поставку Индии российских комплексов С-400 на сумму более чем 5 миллиардов долларов индийское информационное издание «The Economic Times» сообщило, что Дели рассматривает возможность покупки танков нового поколения Т-14 «Армата».СМИ пояснило, что российская новинка рассматривается в качестве замены устаревшим модификациям Т-72 в рамках программы «Multipurpose future ready combat vehicles». Ориентировочный объем – 1770 танков, причем ранее подписанное соглашение на поставку Т-90С якобы останется в силе.Насколько реальна информация об экспорте «Арматы» в Индию?С одной стороны, приняв во внимание плотные связи сторон в области военно-технического сотрудничества, в частности, соглашения на 272 Су-30МКИ, 1657 танков Т-90С, 6 фрегатов проекта 1135, 5 полков С-400, можно сделать вывод: возможность заключения новой мощной сделки действительно есть. Для России крупный экспортный контракт может стать отличной возможностью выявить все недостатки техники и вылечить «детские болезни», что выглядит актуально на фоне временной заморозки старта серии Т-14.В то же время сумма соглашения в 4,5 миллиарда, которую озвучило The Economic Times, говорит о том, что информация об экспорте «Арматы» вряд ли соответствует действительности. 4,5 миллиарда не многим превышает сумму контракта на поставку Т-90С, при этом Т-14 гораздо более сложный в техническом плане продукт. Следуя из информации индийских СМИ, за один танк Дели заплатит чуть больше 2,5 миллионов долларов, тогда как даже на внутреннем рынке цена на «Армату» превышает 3,5 миллиона. То есть продвигать Т-14 на экспорт меньше чем за 5-6 миллионов долларов экономически нецелесообразно.Добавим сюда возникшие разногласия в части российско-индийского проекта создания истребителя пятого поколения — экспортного варианта Су-57, что пошатнуло доверие к индийской стороне, а также заявления в структурах МО о блоке экспорта «Арматы». Стоит полагать, что в данный момент возможности такого контракта на повестке дня не стоят. И даже если вопрос будет обсуждаться на официальном уровне, то оценка всевозможных рисков и торги займёт не месяцы, а годы.