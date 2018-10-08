Провокация СБУ возымела обратный эффект. Опубликованы имена героев-добровольцев ЧВК Вагнера

СБУ опубликовала список имен российских добровольцев ЧВК Вагнера, которые, как утверждается Киевом, воевали против украинских карателей на Донбассе и против международного терроризма в Сирии.Украинские спецагенты, как обычно, сильны только в сливах персональных данных россиян, хотели навредить, но просчитались. Благодаря их диверсии мы теперь знаем соотечественников, защитивших мирное население Донбасса от уничтожения и спасших мир от уродливого гибридно-террористического чудища ИГИЛ (запрещено в РФ). Наконец-то мы узнали имена настоящих героев, защищавших дальние рубежи нашей Родины.Как известно из многочисленных публикаций в СМИ, в ряды ЧВК Вагнера проходит самый жёсткий отбор. Шансы стать вагнеровцем есть только у ветеранов боевых действий: у лучших из лучших.Эти мужики понимают, что, если они не защитят Родину на дальних подступах, воевать придётся уже в России. В 2014-2015 годах вагнеровцы прекратили бесчинства украинских терр.батов в Луганской области и помогли состояться государственности в ЛНР.В Сирии наши герои принимали самое активное участие в освобождении Алеппо, в двух пальмирских операциях, формировании и уничтожении акербатского котла. Военные эксперты поражались стремительному прорыву вагнеровцев к Дейр-эз-Зору и блестящей операции по форсированию Евфрата.Помимо блестящей тактической выучки, успехам ЧВК Вагнера также способствовало самое современное вооружение: автоматическое вооружение, приборы ночного видения, ракетные комплексы и даже десяток танков Т-72.Благодарные сирийцы воздвигли памятник российским героям, освободившим республику от проамериканских террористов. Наконец-то на памятнике можно выгравировать имена.СБУ, как обычно, хотела напакостить россиянам, но их провокация будет иметь обратный эффект. Герои нашего времени спасли мир от глобальной войны.Спасибо, вам мужики, за мирное небо над головой! Мелким пакостникам из СБУ никогда не достигнуть вашего уровня.