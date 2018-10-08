Кто готовит сакральную жертву для Ингушетии?

Два дня пытались понять, что все-таки происходит в Ингушетии. То ли ХПП Кадырова по отжиму нефтеносной землицы, то ли что еще.Обобщенное личное мнение – Кадыров не при делах. Точнее, не совсем. В сущности, вся эта демаркация выглядит неким необдуманным и неоправданным непонятным шагом.Доводы? Не вопрос. Разве Кадырову в частности и Чечне в целом плохо живется и без каких-то там скважин? Нет, оно понятно, что нефти много не бывает, но есть маленькое «НО». Размером с морскую буровую платформу.Даже если бы Рамзан Ахметович и отжал себе кусочек земли, и нашел там нефть, ну что бы он с ней сделал? В масштабах республики? Зарегистрировал бы ООО «Чеченский бензин Кадырова» и бензовозами по миру бы возил?Трубы, простите, ему вряд ли разрешат свои прокладывать. А проложенные уже принадлежат тем, кто сам неплохо умеет нефть добывать и перегонять куда надо. И эти «кто умеет» — не администрация Чеченской республики.Да, чуть больше денег в бюджет от продажи нефти… Ой, ну не будем смешить уважаемых читателей. Там и так все в полном порядке. Можно даже позавидовать, как живут в самом дотируемом регионе Российской Федерации.Однако есть момент, который реально напрягает своей схожестью.Да, кто о чем, а мы опять об Украине.Но ведь действительно все очень сходится, к нашему обоюдному сожалению!Этот непонятный крик от одного из депутатов, а потом не менее непонятные разборки. Понятно, что когда кричат «Нас предали!», действительно надо разобраться, кто и кого предал. И как.В итоге получается какая-то полнейшая беготня с криками и неразбериха, потому что совершенно непонятно, кто и как голосовал. И за что. Кто-то «за», кто-то «против», кто-то испортил бюллетень… Ничего себе, они в Совете все еще на бумаге голосуют…В общем, полный бардак, все друг друга обвиняют, себя одновременно отмазывают, в итоге никто ничего не понимает, но все не хотят установления границ и передачи золотоносной (точнее, нефтеносной) земли Чечне.Сложно сказать, за каким вообще эта демаркация Кадырову понадобилась, но она стала охапкой заботливо собранного сушняка, который осталось только поджечь.Если кто не помнит, еще года два назад мы рассуждали, что если где и устраивать майдан, то именно на Кавказе.Репетиция идет полным ходом. Или не репетиция…Но давайте посмотрим с высоты котла с украинским майданным борщом.Что сразу бросилось в глаза и так же сразу не понравилось – это как оперативно были развернуты системы снабжения протестующих. В соцсетях, а потом и в СМИ начали бодро рассказывать о том, что протестующим привезли теплую одежду, дождевики, начали кормить.На снимках, простите, не бабушки с пирожками. Вот фото, которое уже до Германии долетело. Мужчина несет совсем не пирожки. А еду, на приготовление которой требуется и время, и довольно изрядный набор продуктов. Крупы-мясо-овощи – это вам не пирожок с картошкой.Палатки, навесы – это мы все проходили. Равно как и котловое питание.Но есть еще один момент. Это массовость акции протеста. Вот снимок с крыши одного из домов.По нашей оценке, на площади 2-3 тысячи человек. Не больше. Но, по данным 2018 года, в столице Ингушетии городе Магасе проживает 8 771 человек. Почти половина вышла протестовать? Сомнительно.А вот в то, что «автобусами дружбы» подвезли – мы с нашим украинским опытом абсолютно не сомневаемся. Или поездами. Да как угодно, это не так важно.Важно то, что людей было чем доставить на площадь, были приготовлены вода, продукты и места готовки пищи, палатки, навесы и так далее.Кто-то все это привез и приготовил.Более того. А давайте вспомним, как дружно и какими количествами в России собирались противники пенсионного грабежа. Видели мы фото из миллионных городов, где собиралось по 4-5 тысяч. То есть менее 1 %. А здесь? А здесь патриотично настроенные ингуши сумели так все организовать?Майданным духом пахнет, ох как пахнет…И, кстати, если верить крикам из соцсетей, народ неслабо так подогрели."Внимание, всем! Нас едет разгонять ОМОН!" Писали об этом. А в итоге нашлись сразу же желающие из числа молодых и неумных вооружиться дубинками, нацепить маски (а как в революции гидности без масок!) и приготовиться отражать натиск ОМОНа.Ну, мы в курсе, чем такие игрища молодецкие заканчиваются…Но ведь схоже, не так ли?Сразу же нарисовались «активисты», которые начали всеми возможными способами собирать деньги на еду для протестующих. Несмотря на то, что писали, как там прекрасно с едой. Ну это, видимо, перестарались желающие подзаработать не совсем честными методами.Постоянно подкидывают дров в огонек с помощью различных (иногда откровенно тупых) слухов. Народ держат в тонусе, так сказать.Еще один нюанс. Итоги голосования депутатов так и не были обнародованы. Мы не берем в счет те заявления, которые делали сами депутаты, им как-то тоже веры нет. Ибо все голосовали против.Однако в обращениях оппозиции в различные федеральные инстанции (именно так, обращений уже накатали не один десяток) пункт о фальсификации появляется не во всех. Что наводит на определенные мысли.В том числе и о самой оппозиции.Здесь просто необходимо озвучить имена тех, кто стоит за этими протестами. Сами понимаете, что у движущей силы есть фамилии и имена. Проверено.В основном для того, чтобы у вас, уважаемые читатели, не возникли вдруг иллюзии о том, что в Магасе перед зданием телекомпании собрались патриоты, не желающие отдавать даже клочок земли ингушской.«Правозащитник», организатор незаконных акций. В кавычках, потому как неоднократно привлекался к суду в Кабардино-Балкарии за разжигание межнациональной розни.В 2015 г. Руслан Султыгов, сын Сараджина был убит в Сирии. Но не террористами ИГИЛ*, как хотелось бы, а бойцами сирийской армии.Забавно, но, пока старший Султыгов боролся за права человека и даже получал за это награды, сынок попирал эти права, убивая людей поз знаменем оголтелых террористов. А Жанну, дочку Султыгова, задержали на границе. Девушка прямо мечтала стать сексуальной сестрой для бойцов ИГ.Султыгова очень любят в «Новой газете». Без комментариев, и так все понятно.Это диссидент со стажем, ибо впервые имел трения еще за антисоветскую пропаганду в либеральном 1963 году. Это как надо было постараться в хрущевскую оттепель?Один сын Кодзоева сидит за убийство пяти милиционеров в составе незаконного вооруженного формирования (банды) и будет сидеть еще очень долго, поскольку получил 24 года строгого режима. Второму повезло меньше, ибо его прибили наши бойцы в Беслане во время ТЕХ событий.Милые семейки, не правда ли?Грантоеды-защитники, на деле – провокаторы. Впрочем, к Яндиеву это относится в меньшей степени, поскольку Мурат Яндиев, был задержан правоохранителями вместе с ячейкой террористической «Хизбут-Тахрир аль Ислами».* И в ближайшее время ему не до протестов.Думаем, достаточно, чтобы сложилось некое впечатление о тех, кто стоит за протестами и выкриками, за летящими из толпы бутылками.Снова обращаем ваше внимание на полное отсутствие пенсионеров, женщин (ладно, проехали), молодежи. В основном крепкие такие мужчины. Украина...Уважаем действия товарища генерал-майора Евкурова. Мог бы быть и иной расклад, но глава Ингушетии разрешил митинговать аж до 15 октября. Когда что-то да станет ясно и понятно.Будет интересно посмотреть, сколько на магасском майдане останется к концу недели.Единственное, что нас реально беспокоит – это то, что по киевскому сценарию далее выход на сцену сакральной жертвы.Просто необходима теперь провокация, в результате которой прольется кровь. Выстрел в затылок непременно от российского снайпера, сотрудника ФСБ или еще кого-то в этом духе.Что будет дальше – мы уже проходили. Но иначе нельзя, чем дальше к холодам, тем меньше патриотизма будет. Значит, надо снова будет подогревать. Лучше крови и провокаций на крови еще ничего не придумали, и вряд ли будут, потому что незачем.И последнее, что мы хотели донести до читателей.Бархатная революция (Чехословакия): 17 ноября 1989 — 29 декабря 1989 г.Революция роз (Грузия): 2 ноября 2003 — 23 ноября 2003 г.Оранжевая революция (Украина): 22 ноября 2004 — 23 января 2005 г.Революция достоинства (Украина): 21 ноября 2013 — 27 февраля 2014 г.Всех к зиме припекает, или совпадение по сценарию?* Запрещенные в РФ группировки.