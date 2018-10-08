Русские солдаты в Индокитае: от Иностранного легиона до вьетнамского сопротивления

Долгое время Индокитай лежал вне сферы интересов Российской империи. В этом не было ничего странного, поскольку слишком велико было между ними расстояние. Лишь в конце XIX века достаточно тесные отношения завязались у России с Сиамом. Далекое королевство было заинтересовано в таком покровителе из числа европейских держав, кто не имел бы собственных планов на превращение страны в колонию. Ведь Сиам граничил с Британской Бирмой и Французским Индокитаем, оставаясь единственным независимым государством в регионе. До конца второго десятилетия ХХ века в Индокитае бывали считанные единицы русских людей – путешественники, дипломаты, офицеры, которые выполняли определенные политические миссии. Ситуация резко изменилась после того, как в России произошла Октябрьская революция и началась Гражданская война.Бурные политические события в нашей стране двояко отразились на связях с далеким Индокитаем. Отношения с Сиамом (переименованным затем в Таиланд) были испорчены на долгие десятилетия. Королевская семья Сиама, имевшая тесные связи с русской императорской фамилией, очень болезненно восприняла революцию, а расстрел Николая Романова с его женой, детьми и домочадцами очень сильно потряс монарший род далекого государства. Во время Второй мировой войны Таиланд был союзником Японии, затем переориентировался на США и в годы Холодной войны был одним из ключевых военно-политических партнеров Вашингтона в Юго-Восточной Азии.Что касается Французского Индокитая, куда ко времени описываемых событий входили территории современных Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, то здесь после революционных событий появилось довольно внушительное для столь отдаленного от России региона количество выходцев из Российской империи. Это были эмигранты, преимущественно бывшие офицеры царской армии, участники Белого движения, а также просто представители имущих слоев населения, решившие покинуть родную Россию от греха подальше. Одним из главных центров русской эмиграции стала Франция. Это было ожидаемо, поскольку, во-первых, Франция была союзником Российской империи по Антанте, а во-вторых русские дворяне в большинстве своем владели французским языком, имели представление об укладе жизни в этой стране. Далеко не все эмигранты стали официантами и таксистами. Очень многие русские офицеры поступили на службу во Французский Иностранный легион. Ведь война и служба были для них привычным занятием, а легион давал и заработок, и возможность рассчитывать впоследствии на пенсию и жизнь во Франции или ее колониях.Именно служившие в составе Иностранного легиона выходцы из России и стали наиболее многочисленной группой русских, появившихся во Французском Индокитае. В то время, как и сегодня, Иностранный легион использовался и квартировал преимущественно за пределами собственно Франции – в ее многочисленных африканских и азиатских владениях. В Индокитае наиболее мощные силы французских колониальных войск были сосредоточены во Вьетнаме, который тогда был разделен на Тонкин, Аннам и Кохинхину. В 1921 г. на территории Французского Индокитая несли службу 107 русских легионеров, в том числе 83 из них находились на территории Тонкина (Северный Вьетнам).О том, как проходила в 1920-е годы служба русских легионеров во французских частях во Вьетнаме, писал в 1926-1928 гг. в своих письмах прапорщик Михаил Павлович Корякин – выходец из Архангельской губернии, крестьянин, дослужившийся до офицерского чина. Его путь был вполне стандартен – бегство из России в 1920 году в Константинополь, затем вербовка в 1922 г. в легион. В Тонкине прапорщик Корякин пытался как то консолидировать немногочисленных русских легионеров. В конечном итоге ему удалось создать в Тонкине целое местное отделение «Союза русских людей государевых имени её Императорского высочества Великой княжны Киры Кирилловны» - одной из многих русских эмигрантских организаций монархического толка. В этом отделении состояло как минимум 53 человека разного происхождения. Все они в прошлом служили в русской армии, а теперь были легионерами 1-го пехотного полка, дислоцировавшегося к северу от Ханоя.Что касается гражданских лиц из числа бывших подданных Российской империи, то их было в Индокитае еще меньше, чем военных. В основном они попадали в Индокитай тем же путем – через Францию. Только если военнослужащие ехали по линии Иностранного легиона, гражданские прибывали как специалисты – инженеры, техники от различных французских компаний. По данным исследователей, общая численность гражданской части русского населения Индокитая в период с 1920 года и по Вторую мировую войну не превышала 200 человек. Это были служащие французских компаний и члены их семей. Кроме того, во Французском Индокитае проживали и русские женщины – эмигрантки, которые уже после отъезда из России вышли во Франции замуж за французов и вместе с ними приехали к месту новой службы или работы своих мужей.В 1939 году Франция вступила во Вторую мировую войну. Для многих выходцев из России это событие стало дополнительным стимулом для поступления на военную службу, тем более, что набор в Иностранный легион был расширен. Французское правительство издало специальное постановление, предусматривавшее для всех офицеров армий союзных стран по Первой мировой войне, на период боевых действий поступить на службу в Иностранный легион и в колониальные войска с понижением на несколько званий. Подпоручики русской армии зачислялись на сержантские должности, поручики становились су-лейтенантами (младшими лейтенантами), капитаны – лейтенантами. Для полковников и генералов русской армии предусматривалось присвоение капитанских званий. Разумеется, от всех офицеров требовалось сдать экзамен по французскому языку.Так оказался в составе Иностранного легиона русский офицер Федор Иванович Елисеев. К этому времени он был уже немолодым человеком 47 лет от роду. Федор Елисеев родился в 1892 году в станице Кавказской в семье казачьего офицера, закончил Оренбургское казачье училище в 1913 году и был распределен хорунжим в 1-й Кавказский наместника Екатеринославского генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Таврического полк Кубанского казачьего войска. В составе полка Елисеев прошел почти всю Первую мировую войну, сражаясь на Кавказском фронте, добрался, командуя разъездом до самой южной точки, куда дошли русские войска – до истока Тигра. После революции Елисеев вернулся на Кубань, где вступил в Добровольческую армию и дослужился до чина полковника. Он командовал Кубанским Корниловским конным полком, в марте 1920 г. попал в плен к красноармейцам. Однако Елисееву удалось совершить грандиозный побег и добраться из Екатеринбурга, куда он был направлен по этапу, в Карелию и дальше – в Финляндию.В 1924 г. полковник приехал во Францию, где работал на химическом заводе простым рабочим, затем выступал в цирке как руководитель группы казаков-наездников. К 1930 году, собрав немного денег, он открыл небольшой ресторанчик в Париже. Но спустя два года Елисеев продал заведение и вернулся к прежнему занятию, которое удавалось ему куда лучше – к цирковой джигитовке. С труппой казаков-наездников он ездил не только по Европе – по всему миру, и перед началом войны оказался в Голландской Ост-Индии (Индонезии).В марте 1940 года Елисеев приехал с острова Суматра в Сайгон и там подал заявление о приеме на службу во Французский Иностранный легион. Несмотря на то, что полковнику было уже 48 лет, его, находящегося в отличной физической форме и обладавшего колоссальным боевым опытом, разумеется, зачислили на военную службу. Но Елисеев был несколько разочарован – во-первых, в Индокитае не было кавалерийских частей и его, прославленного кавалериста, зачислили в 5-й пехотный полк легиона, а во-вторых, из-за недостаточного знания французского языка в присвоении звания капитана Елисееву отказали и зачислили его лейтенантом – на ступень ниже, чем полагалось для бывшего полковника царской армии. Впрочем, впоследствии он сам вспоминал, что поскольку не имел опыта командования пехотными подразделениями, зачисление его на должность лейтенанта было правильным – командовать пехотной ротой, не имея должного опыта, он не считал для себя возможным.О своей службе в Иностранном легионе Федор Елисеев оставил воспоминания - «В Индокитае — против японцев и в плену у них» или «В Иностранном легионе французской армии». Эта книжка была опубликована в 1966 году в Нью-Йорке. Самым тяжелым выдался 1945 год. После того, как гитлеровская Германия потерпела поражение в войне, французские колониальные власти в Индокитае спешно порвали отношения с японцами и перешли на сторону союзников.Однако прекрасно подготовленные японские войска молниеносными ударами нейтрализовали практически все французские части в Индокитае. Исключением стал как раз 5-й пехотный полк легиона, в котором служил Елисеев. Полк стал пробиваться из окружения в сторону китайской границы с целью присоединиться к войскам Чан Кай-ши на территории Китая. Однако отступление было очень тяжелым. Легионеры в большинстве своем были люди немолодого возраста – по 40-50 лет, ослабленные долгой и тяжелой службой в джунглях и ведшие не совсем здоровый образ жизни. Естественно, что бои с японскими войсками стали для них тяжелейшим испытанием. Елисеев командовал взводом 2-го батальона, прикрывавшим отступление, был тяжело ранен и попал в плен к японцам. Шесть месяцев провел он в Ханое в японском плену. Освободился он лишь в сентябре 1945 года, а осенью 1946 года вернулся во Францию и лишь весной 1947 года был демобилизован.Вспоминая японский плен, Елисеев отмечал, что японцы отнеслись к нему куда лучше, чем к другим пленным, когда узнали, что перед ними – бывший русский полковник, воевавший в Белой армии в годы Гражданской войны. Столь же позитивное отношение встречал Елисеев и со стороны китайских офицеров из армии Чан Кай-ши. В 1949 году Елисеев перебрался из Франции в США, некоторое время еще выступал в цирковых труппах, а затем написал и опубликовал свои воспоминания, разделенные на множество брошюр. В одних он описывал события Гражданской войны в России, в других – свою службу во Французском Иностранном легионе. Прожил Федор Иванович очень долгую жизнь – несмотря на все тяготы, с которыми он сталкивался во время службы, принимав участие в Первой мировой и Второй мировой войнах, в Гражданской войне, полковник русской армии и лейтенант Иностранного легиона дожил до 95 лет и скончался в 1987 году.Некоторые русские легионеры и после окончания Второй мировой войны продолжили службу в частях легиона, дислоцировавшихся во Французском Индокитае. Им предстояло новое испытание – участие в кровопролитной Индокитайской войне, которую Франция развязала против коммунистического правительства Северного Вьетнама. Например, 31 сентября 1952 года в Ханое скончался от ран граф Александр Воронцов-Дашков. Он родился уже в эмиграции, в семье бывшего флигель-адъютанта, и поступил на службу в Иностранный легион, прослужив там 7 лет в звании лейтенанта и должности командира взвода.Но, помимо бывших белых эмигрантов и выходцев из белоэмигрантских семей, служили в подразделениях Иностранного легиона и другие русские люди с не менее удивительными судьбами. Платон Александрович Скржинский служил в РККА, участвовал в Великой Отечественной войне и попал в нацистский плен. Пройдя через лагеря для военнопленных, он оказался во Франции, где и завербовался в 1946 году в Иностранный легион – а что еще ему оставалось делать в такой ситуации? Оказавшись в Индокитае, бывший советский военнослужащий и нынешний легионер принял единственно верное с его точки зрения решение – он дезертировал из легиона и перешел на сторону коммунистического Вьетнама.В 307-м батальоне Вьетнамской народной армии Платон Скржинский получил вьетнамское имя Хай Тхань. В 1948 г. он женился на вьетнамской партизанке по имени Май, а спустя год у них родилась дочь. После того, как в 1955 году завершилась Первая Индокитайская война, Платона Скржинского с дочерью пригласили в резиденцию Хо Ши Мина.«Дядюшка Хо», впечатленный общением с русским партизаном, незамедлительно связался с Политбюро ЦК КПСС и настоял на том, чтобы герою вьетнамского сопротивления разрешили вернуться на родину. Платон Скржинский, прибыв с дочерью в СССР, устроился диктором и переводчиком вьетнамской редакции московского радио. Ему тоже посчастливилось прожить большую и интересную жизнь, из которой он ушел 26 марта 2003 года.Вернулся на родину и Федор Бессмертный – еще один удивительный человек. В 1942 году немцы угнали его, 15-летнего подростка, на работы в Европу. Разгром нацистов он встретил во Франции в лагере для перемещенных лиц, вступил в Иностранный легион. Там он вместе с двумя сослуживцами-поляками дезертировал и перешел на сторону коммунистов. Служил Федор Бессмертный, которого вьетнамцы звали «Ань» («Брат») в том же 307-м батальоне - подрывником и инструктором. Как и Платон Скржинский, он женился на партизанке Нгуен Тхи Винь. У них родился сын - Николай Вьет Бессмертный. В 1958 году Федор вернулся в Советский Союз. К сожалению, он прожил после возвращения недолго и умер от туберкулеза.Удивительны биографии русских людей, которых судьба занесла в далекий Индокитай. Кто бы они ни были – «белые» или «красные», на чьей бы стороне не воевали, но демонстрировали удивительное мужество, переносили самые тяжелые испытания.