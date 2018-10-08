72 часа после ядерной катастрофы
Часть первая, традиционная (вводная)
Прочитав опубликованные ранее на «ВО» тематические статьи («Ядерные страхи, мнимые и настоящие», «Бесполезная гражданская оборона», «Личное выживание в ядерной войне»), автор пришел к выводу, что эти публикации не содержат подробностей о том, как уберечь себя от ионизирующего излучения.
В порыве укрепления гражданской безопасности попытаюсь возместить указанный пробел, сильно не напрягая читателя узкоспециализированной терминологией. Знание — сила, помогающая в борьбе с фобиями и вероятным противником.
Предлагаю исходить из предположения, что в случае ядерной катастрофы (не важно, локальной или глобальной, мирного атома или военного), спасатели и военные будут заниматься кем угодно, но только не вами. Просто сравните, сколько вас (гражданских) и сколько их. Спасение утопающих известно чье дело.
С точки зрения автора более вероятна не ядерная война, а глобальный молниеносный удар обычными крылатыми ракетами, в том числе по объектам генерации электрической энергии, включая атомные электростанции. С другой стороны, авария на АЭС возможна «в порядке текущей эксплуатации» и может быть вызвана широким спектром причин — от низкой квалификации персонала до изношенности инфраструктуры. В пользу последнего следует вспомнить, что «аварийные» блоки Фукусимской АЭС эксплуатировались с 70-х годов и либо уже исчерпали свой ресурс к моменту землетрясения, либо были близки к этому в силу «усталости» конструкций. Недавно продление сроков эксплуатации ряда энергоблоков АЭС состоялось и в нашей стране, концерном РЭА получены соответствующие экспертные заключения — естественно, после тщательной экспертизы, но это уже отдельная история.
Часть вторая, скучная, но необходимая (матчасть)
Подрыв ядерного боеприпаса (тем более — упавшего на АЭС) сопровождается мощным всплеском ионизирующего (способного разрушить биологические ткани и нормальное состояние их составных элементов) излучения, пик которого приходится на сам момент взрыва.
Разные виды ионизирующего излучения имеют разную проникающую способность. Например, альфа-излучение неспособно проникнуть в кожу глубже, чем на миллиметр, поэтому при длительном контакте с альфа-излучателем возможен только радиационный ожог. Гамма-излучение проходит сквозь человека «навылет» и может повредить структуру ДНК.
Спустя сутки после взрыва радиоактивность в его месте снизится почти в миллион раз за счет быстрого распада короткоживущих продуктов ядерной реакции. Уровень излучения определяется дозиметром в строгом соответствии с руководством по эксплуатации.
Атмосферный перенос радиоактивности ветром приводит к заметным радиоактивным выпадениям на удалении в несколько сотен километров, но основные (первичные) выпадения при этом наблюдаются в основном в 10-километровой зоне от места взрыва.
Конкретные радионуклиды имеют тенденцию к накоплению в конкретных органах, химически ведя себя как их природные не радиоактивные «аналоги». Радиоактивный йод накапливается в щитовидной железе, цезий — в почках, плутоний — в половых органах, стронций — в костях и т. п. Этим свойством радионуклидов можно воспользоваться для заместительной медикаментозной терапии.
Облучение может быть внешним (источник — вне тела) и внутренним (источник — внутри тела). Внутреннее облучение гораздо более опасно, так как действует на организм постоянно и от него, как от внешнего облучения, нельзя убежать и спрятаться. К примеру, период естественного полувыведения из организма оружейного плутония составляет 200 лет.
Внутрь организма радиация попадает перорально (с водой и пищей), ингаляционно посредством дыхания и контактно, «просачиваясь» сквозь поры кожи и открытые раны.
Отсюда следуют основные принципы радиационной защиты:
— защита временем (чем меньше находишься близи источника радиации, тем лучше);
— защита расстоянием (чем дальше от источника — тем лучше);
— защита экраном (чем толще стена/одежда, за которой находишься — тем лучше).
Часть третья, содержательная (полезная гражданская оборона)
Итак, представим себе, что в час Ч ядерный боеприпас подорван, огненный шар остыл, ударная волна пронеслась мимо. Догорают пожары в промзоне и деревянные постройки. Электричество отсутствует, интернет, телевидение и радио молчат. В городе паника и транспортный коллапс. Вход в убежище завален. Вы находитесь дома не очень далеко от эпицентра, остекление чудом уцелело. Куда бежать и что делать, как спастись?
Ч+24
Бежать никуда не нужно хотя бы потому, что на улицах паника, а разумный, но неадекватный человек гораздо опаснее, чем последствия ядерного взрыва. В первые сутки нужно закрыться дома и загерметизировать (не наглухо, а с помощью фильтрующих средств — например газет) окна, двери, вентсистему. Если водопровод поврежден, не спешите смывать воду в туалете: в сливном бачке она гарантированно чистая от радионуклидов. Изготовьте (а хоть бы и из носовых платков) простейшие средства защиты органов дыхания, заодно профилактика ОРЗ будет. Если нет радиозащитных препаратов, принимайте внутрь обычный йод (20-40 капель на стакан воды 3 раза в сутки), это убережет вас от радиоактивного йода, просочившегося внутрь помещения. Проведите ревизию медицинских препаратов. Не мелькайте в оконных проемах — лишнее внимание к вам не нужно. Экономьте чистую воду и еду.
Ч+48
Наденьте противогаз и плотную одежду. Если нет противогаза, одежда должна быть с капюшоном и нужно одеть любые очки (защита кожи и глаз от альфа и бета-излучения). Покиньте зону видимых разрушений (она же зона наибольшего радиоактивного загрязнения) в направлении, перпендикулярном преимущественному направлению ветра. Старайтесь не поднимать пыль — выбирайте по возможности асфальтированные дорого. Пойдете в противоположном направлении — рискуете попасть в эпицентр взрыва. Захватите с собой комплект сменной одежды и обуви, документы, ценности, деньги, оружие, спички, шпагат, нож, остатки воды, консервы. Карту возможных путей эвакуации можно составить заранее, пользуясь розой ветров в вашем населенном пункте. Оставьте родственникам и спасателям записку с сообщением, куда вы ушли. Загляните в ближайшую аптеку — аптеки будут разграблены мародерами в первую очередь, а вам срочно нужны антибиотики, обезболивающие и противоожоговые средства, а также препараты, ускоряющие естественное выведение из организма радиоактивных веществ. Выбор наименее загрязненных маршрутов осуществляйте с помощью дозиметра. Как показывает практика и расчеты в сертифицированных программах, достаточным будет удаление на 30 км от эпицентра взрыва, необходимым — на 10 километров. Стоянки для отдыха по возможности делайте внутри зданий и сооружений, без нужды ничего не трогайте руками. Если на пути эвакуации встретите спасателей, следуйте за ними до укрытия. Не спорьте со спасателями и не требуйте к себе индивидуального подхода — у них мало времени и много работы. Берегите детей — клетки их растущих организмов делятся быстрее ваших, и радиационные последствия будут тяжелее (именно поэтому первым 300 ликвидаторам аварии на Фукусиме было 50 и более лет, в отличие от молоденьких солдат на ЧАЭС в 1986-м).
Ч+72
Обустройтесь в вашем новом временном жилище (ваша дача, сельский дом родственников), ждите помощи и дальнейших указаний правительства. Используйте подручные средства защиты органов дыхания, постоянно меняйте их и мойте руки. Уличную одежду и обувь оставляйте в смежном с домом помещении. Помните, что радиоактивная пыль скапливается там же, где и обычная — на волосах, воротнике, манжетах, выпирающих частях (колени, локти, плечи, животы). Отстирывайте эти места тщательнее. Не покидайте жилище без нужды, только в поисках помощи и восполнения запасов воды/еды. Пейте только бутилированную или артезианскую воду. Если в наличии только дождевая — после многократного кипячения и отстоявшуюся, не более 2/3 от объема емкости, оставшуюся воду сливайте. Для получения воды из снега не пользуйтесь его верхним слоем и избегайте отбирать снег из складок между наносами. Зелень и овощи с открытых грядок запрещены, разрешены из закрытых теплиц после тщательной мойки. Грибы строго запрещены. Организуйте круглосуточное дежурство — опасайтесь появления мародеров. Двухголовых собак не опасайтесь: во-первых, такая мутация делает новорожденное животное нежизнеспособным, во-вторых, мутации крайне редки и могут проявиться лишь через поколения.
Ориентировочная стоимость «набора выживальщика» в расчете на 1 чел. (после ядерной бомбардировки вряд ли сможете купить сразу, бренды не называю сознательно, цена ближе к минимуму):
1) противогаз гражданский фильтрующий (взрослый) — 2500 руб.;
2) аптечка противорадиационная (взрослая) — 2800 руб.;
3) костюм противопыльный одноразовый с капюшоном — 600 руб.;
4) закрытый комплект модульного типа просвинцованный (вдали от эпицентра бесполезен и даже вреден ввиду его массы) — 44000 руб.
5) комплект антибиотиков, противоожоговых и обезболивающих, дезактивирующих (спирт) средств — 1500 руб.;
6) дозиметр бытовой (индикатор радиации) — 6000 руб.;
7) консервы — 1000 руб.;
8) наличные деньги мелкими купюрами — не менее 5000 рублей.
Итого от 20 до 60 тыс. руб. на одного взрослого человека, но безопасность не может стоить дешево, такова цена его фобий.
Если эту статью читает военный медик, попрошу оставить в комментариях наименования препаратов (доступных в ближайшей аптеке), позволяющих ускорить естественное выведение из организма радионуклидов — думаю, будет полезно.
И последнее.
Как гражданин с повышенной социальной ответственностью, хочу заявить: гоните, гоните прочь от себя мысли о том, чтобы медленно (дабы не вызвать панику в это суровое время) ползти в сторону кладбища: еще не все налоги уплачены, и кто-то (кто, если не вы?) должен поквитаться с агрессором.
С верой в жизнеспособность системы «Периметр» («Мертвая рука» по классификации НАТО) и уважением к читателю.
Прочитав опубликованные ранее на «ВО» тематические статьи («Ядерные страхи, мнимые и настоящие», «Бесполезная гражданская оборона», «Личное выживание в ядерной войне»), автор пришел к выводу, что эти публикации не содержат подробностей о том, как уберечь себя от ионизирующего излучения.
В порыве укрепления гражданской безопасности попытаюсь возместить указанный пробел, сильно не напрягая читателя узкоспециализированной терминологией. Знание — сила, помогающая в борьбе с фобиями и вероятным противником.
Предлагаю исходить из предположения, что в случае ядерной катастрофы (не важно, локальной или глобальной, мирного атома или военного), спасатели и военные будут заниматься кем угодно, но только не вами. Просто сравните, сколько вас (гражданских) и сколько их. Спасение утопающих известно чье дело.
С точки зрения автора более вероятна не ядерная война, а глобальный молниеносный удар обычными крылатыми ракетами, в том числе по объектам генерации электрической энергии, включая атомные электростанции. С другой стороны, авария на АЭС возможна «в порядке текущей эксплуатации» и может быть вызвана широким спектром причин — от низкой квалификации персонала до изношенности инфраструктуры. В пользу последнего следует вспомнить, что «аварийные» блоки Фукусимской АЭС эксплуатировались с 70-х годов и либо уже исчерпали свой ресурс к моменту землетрясения, либо были близки к этому в силу «усталости» конструкций. Недавно продление сроков эксплуатации ряда энергоблоков АЭС состоялось и в нашей стране, концерном РЭА получены соответствующие экспертные заключения — естественно, после тщательной экспертизы, но это уже отдельная история.
Часть вторая, скучная, но необходимая (матчасть)
Подрыв ядерного боеприпаса (тем более — упавшего на АЭС) сопровождается мощным всплеском ионизирующего (способного разрушить биологические ткани и нормальное состояние их составных элементов) излучения, пик которого приходится на сам момент взрыва.
Разные виды ионизирующего излучения имеют разную проникающую способность. Например, альфа-излучение неспособно проникнуть в кожу глубже, чем на миллиметр, поэтому при длительном контакте с альфа-излучателем возможен только радиационный ожог. Гамма-излучение проходит сквозь человека «навылет» и может повредить структуру ДНК.
Спустя сутки после взрыва радиоактивность в его месте снизится почти в миллион раз за счет быстрого распада короткоживущих продуктов ядерной реакции. Уровень излучения определяется дозиметром в строгом соответствии с руководством по эксплуатации.
Атмосферный перенос радиоактивности ветром приводит к заметным радиоактивным выпадениям на удалении в несколько сотен километров, но основные (первичные) выпадения при этом наблюдаются в основном в 10-километровой зоне от места взрыва.
Конкретные радионуклиды имеют тенденцию к накоплению в конкретных органах, химически ведя себя как их природные не радиоактивные «аналоги». Радиоактивный йод накапливается в щитовидной железе, цезий — в почках, плутоний — в половых органах, стронций — в костях и т. п. Этим свойством радионуклидов можно воспользоваться для заместительной медикаментозной терапии.
Облучение может быть внешним (источник — вне тела) и внутренним (источник — внутри тела). Внутреннее облучение гораздо более опасно, так как действует на организм постоянно и от него, как от внешнего облучения, нельзя убежать и спрятаться. К примеру, период естественного полувыведения из организма оружейного плутония составляет 200 лет.
Внутрь организма радиация попадает перорально (с водой и пищей), ингаляционно посредством дыхания и контактно, «просачиваясь» сквозь поры кожи и открытые раны.
Отсюда следуют основные принципы радиационной защиты:
— защита временем (чем меньше находишься близи источника радиации, тем лучше);
— защита расстоянием (чем дальше от источника — тем лучше);
— защита экраном (чем толще стена/одежда, за которой находишься — тем лучше).
Часть третья, содержательная (полезная гражданская оборона)
Итак, представим себе, что в час Ч ядерный боеприпас подорван, огненный шар остыл, ударная волна пронеслась мимо. Догорают пожары в промзоне и деревянные постройки. Электричество отсутствует, интернет, телевидение и радио молчат. В городе паника и транспортный коллапс. Вход в убежище завален. Вы находитесь дома не очень далеко от эпицентра, остекление чудом уцелело. Куда бежать и что делать, как спастись?
Ч+24
Бежать никуда не нужно хотя бы потому, что на улицах паника, а разумный, но неадекватный человек гораздо опаснее, чем последствия ядерного взрыва. В первые сутки нужно закрыться дома и загерметизировать (не наглухо, а с помощью фильтрующих средств — например газет) окна, двери, вентсистему. Если водопровод поврежден, не спешите смывать воду в туалете: в сливном бачке она гарантированно чистая от радионуклидов. Изготовьте (а хоть бы и из носовых платков) простейшие средства защиты органов дыхания, заодно профилактика ОРЗ будет. Если нет радиозащитных препаратов, принимайте внутрь обычный йод (20-40 капель на стакан воды 3 раза в сутки), это убережет вас от радиоактивного йода, просочившегося внутрь помещения. Проведите ревизию медицинских препаратов. Не мелькайте в оконных проемах — лишнее внимание к вам не нужно. Экономьте чистую воду и еду.
Ч+48
Наденьте противогаз и плотную одежду. Если нет противогаза, одежда должна быть с капюшоном и нужно одеть любые очки (защита кожи и глаз от альфа и бета-излучения). Покиньте зону видимых разрушений (она же зона наибольшего радиоактивного загрязнения) в направлении, перпендикулярном преимущественному направлению ветра. Старайтесь не поднимать пыль — выбирайте по возможности асфальтированные дорого. Пойдете в противоположном направлении — рискуете попасть в эпицентр взрыва. Захватите с собой комплект сменной одежды и обуви, документы, ценности, деньги, оружие, спички, шпагат, нож, остатки воды, консервы. Карту возможных путей эвакуации можно составить заранее, пользуясь розой ветров в вашем населенном пункте. Оставьте родственникам и спасателям записку с сообщением, куда вы ушли. Загляните в ближайшую аптеку — аптеки будут разграблены мародерами в первую очередь, а вам срочно нужны антибиотики, обезболивающие и противоожоговые средства, а также препараты, ускоряющие естественное выведение из организма радиоактивных веществ. Выбор наименее загрязненных маршрутов осуществляйте с помощью дозиметра. Как показывает практика и расчеты в сертифицированных программах, достаточным будет удаление на 30 км от эпицентра взрыва, необходимым — на 10 километров. Стоянки для отдыха по возможности делайте внутри зданий и сооружений, без нужды ничего не трогайте руками. Если на пути эвакуации встретите спасателей, следуйте за ними до укрытия. Не спорьте со спасателями и не требуйте к себе индивидуального подхода — у них мало времени и много работы. Берегите детей — клетки их растущих организмов делятся быстрее ваших, и радиационные последствия будут тяжелее (именно поэтому первым 300 ликвидаторам аварии на Фукусиме было 50 и более лет, в отличие от молоденьких солдат на ЧАЭС в 1986-м).
Ч+72
Обустройтесь в вашем новом временном жилище (ваша дача, сельский дом родственников), ждите помощи и дальнейших указаний правительства. Используйте подручные средства защиты органов дыхания, постоянно меняйте их и мойте руки. Уличную одежду и обувь оставляйте в смежном с домом помещении. Помните, что радиоактивная пыль скапливается там же, где и обычная — на волосах, воротнике, манжетах, выпирающих частях (колени, локти, плечи, животы). Отстирывайте эти места тщательнее. Не покидайте жилище без нужды, только в поисках помощи и восполнения запасов воды/еды. Пейте только бутилированную или артезианскую воду. Если в наличии только дождевая — после многократного кипячения и отстоявшуюся, не более 2/3 от объема емкости, оставшуюся воду сливайте. Для получения воды из снега не пользуйтесь его верхним слоем и избегайте отбирать снег из складок между наносами. Зелень и овощи с открытых грядок запрещены, разрешены из закрытых теплиц после тщательной мойки. Грибы строго запрещены. Организуйте круглосуточное дежурство — опасайтесь появления мародеров. Двухголовых собак не опасайтесь: во-первых, такая мутация делает новорожденное животное нежизнеспособным, во-вторых, мутации крайне редки и могут проявиться лишь через поколения.
Ориентировочная стоимость «набора выживальщика» в расчете на 1 чел. (после ядерной бомбардировки вряд ли сможете купить сразу, бренды не называю сознательно, цена ближе к минимуму):
1) противогаз гражданский фильтрующий (взрослый) — 2500 руб.;
2) аптечка противорадиационная (взрослая) — 2800 руб.;
3) костюм противопыльный одноразовый с капюшоном — 600 руб.;
4) закрытый комплект модульного типа просвинцованный (вдали от эпицентра бесполезен и даже вреден ввиду его массы) — 44000 руб.
5) комплект антибиотиков, противоожоговых и обезболивающих, дезактивирующих (спирт) средств — 1500 руб.;
6) дозиметр бытовой (индикатор радиации) — 6000 руб.;
7) консервы — 1000 руб.;
8) наличные деньги мелкими купюрами — не менее 5000 рублей.
Итого от 20 до 60 тыс. руб. на одного взрослого человека, но безопасность не может стоить дешево, такова цена его фобий.
Если эту статью читает военный медик, попрошу оставить в комментариях наименования препаратов (доступных в ближайшей аптеке), позволяющих ускорить естественное выведение из организма радионуклидов — думаю, будет полезно.
И последнее.
Как гражданин с повышенной социальной ответственностью, хочу заявить: гоните, гоните прочь от себя мысли о том, чтобы медленно (дабы не вызвать панику в это суровое время) ползти в сторону кладбища: еще не все налоги уплачены, и кто-то (кто, если не вы?) должен поквитаться с агрессором.
С верой в жизнеспособность системы «Периметр» («Мертвая рука» по классификации НАТО) и уважением к читателю.
- Автор:
- Евгений Долганов
- Использованы фотографии:
- http://pravdapfo.ru
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