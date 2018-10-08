Рубикон перешли. Конфликт США и Китая неизбежен?
Кажется, все идет по плану. Американскому. Вице-президент США Майк Пенс, выступая в Гудзоновском институте стратегических исследований, сделал важный ход в грядущем противостоянии с Китаем: он попытался перевести конфликт с экономического на более серьезный, политический уровень.
Фактически в своем выступлении Пенс обвинил Пекин в попытках вмешательства во внутриполитическую ситуацию в США. Причем он не особо стеснялся в выражениях – по его словам, усилия Китая превосходят по масштабам так называемое «российское вмешательство».
И ещё:
В своем выступлении он привел некоторые примеры китайского вмешательства в грядущие выборы в Конгресс. В частности, он упомянул о «группах влияния», которые активизировались в некоторых штатах; о тарифной политике Китая, которая направлена, в первую очередь, против тех штатов, которые принципиально важны с точки зрения грядущих (и судьбоносных для Трампа) выборов; о шантаже китайцами руководства некоторых американских компаний, которые хотели бы сохранить свое присутствие на китайском рынке.
Но этим дело не ограничилось. От внутриамериканской повестки Пенс перешел к международной, и там тоже нашлось, что предъявить злокозненному китайскому руководству. Это прежде всего «долговая дипломатия», когда Китай якобы намеренно кредитует развивающиеся страны по всему миру, надеясь заручиться их лояльностью. Припомнил он Китаю и некие «военные инструменты», с помощью которых тот пытается укрепить свои позиции в Юго-Восточной Азии.
В общем, вся речь американского вице-президента была посвящена Китаю. И место, где она была произнесена, выбрано не случайно – все-таки «институт стратегических исследований» — это вам не партийный междусобойчик.
Фактически Пенс обозначил Китай как главную угрозу Америке. А заодно и обозначился сам как важная теневая фигура, представляющая круги, которые на самом деле управляют Америкой, и уполномоченная провозглашать крестовые походы от лица этих самых кругов.
В своей недавней статье я уже писал о том, почему Китай так опасен для США, равно как и о том, почему схватка между ними совершенно неизбежна. Поэтому не буду повторяться, а просто приглашу вас прочесть тот текст. Однако при всей неизбежности схватки открытым оставался вопрос о дате её начала. Что ж, теперь благодаря Майку Пенсу у нас появляется некоторая определенность.
Важное отличие экономического спора, даже очень острого, от политического, заключается в том, что политический гораздо сложнее урегулировать. Особенно если одна из сторон в таком урегулировании не заинтересована. Просто представим себе на минутку: Китай признал американские экономические требования справедливыми и пошел на уступки по всем пунктам. В таком случае предмет спора можно считать исчерпанным, а Китай, пусть и с изрядными издержками, получает ещё несколько лет для подготовки к грядущему противостоянию.
С политическими обвинениями все гораздо сложнее, как мы можем убедиться на примере тех же обвинений против России во вмешательстве в американские выборы. Под ними вообще может не быть никакой реальной основы, но при этом они будут жить хоть месяцы, хоть годы – ровно столько, сколько этого хочет сторона, объявившая себя «пострадавшей» от чужого вмешательства.
Именно это имеет принципиальное значение. Выступление Майка Пенса – Рубикон, переступив через который, американцы сделали двусторонний конфликт не поддающимся урегулированию. Оставаясь в каком-то смысле хозяевами положения, они теперь по своему усмотрению могут добавлять или уменьшать интенсивность конфликта, в зависимости от каких-то своих локальных тактических задач, но полностью его урегулировать у Китая, скорее всего, не получится в принципе.
Ещё одним интересным моментом в выступлении американского вице-президента стала давно, казалось бы, подзабытая песня об отсутствии свободы в Китае, и о том, что Америка ошиблась, ожидая, что свобода, победно шествующая по всему миру, сама пробьет себе дорогу и в Китае. Мы с вами хорошо знаем, к чему американцы поют такие песни. И горе тому, для кого они поются – это подтвердят и жители Югославии, Ирака, Ливии, если нам вдруг не хватит собственной памяти.
Неслучайно именно сейчас в американских СМИ появились достаточно странные вбросы, так или иначе связанные с войной против Китая. Так, например, исследовательский институт «Heritage Foundation» в Вашингтоне опубликовал недавно исследование, посвященное такой интересной проблеме, как одновременная война США против России и Китая. Да, к нашей радости, результаты исследования не очень утешительны для Америки – угрозы для национальных интересов США признаны слишком большими.
Откровенно говоря, вряд ли американцы действительно подумывают о полноценной войне с двумя ядерными державами. Но это вполне может быть целенаправленным вбросом, цель которого – демонстрация решимости пойти до конца.
Реально же стратегия Вашингтона наверняка базируется на том, чтобы политическими методами дестабилизировать и расчленить Россию, после чего задушить Китай санкциями.
Но с первым пунктом как-то пока не получается. А второй без первого будет крайне сложно реализовать.
Но когда англосаксов сдерживали сложности?
А значит, жребий брошен, Рубикон перейден, и интересные новости с американо-китайского фронта скоро начнут приходить гораздо чаще. Ждем…
Фактически в своем выступлении Пенс обвинил Пекин в попытках вмешательства во внутриполитическую ситуацию в США. Причем он не особо стеснялся в выражениях – по его словам, усилия Китая превосходят по масштабам так называемое «российское вмешательство».
То, что делает Россия, бледнеет по сравнению с тем, что делает Китай по всей нашей стране.
И ещё:
Самое ужасное заключается в том, что Китай предпринимает беспрецедентные попытки повлиять на мнение американского общества, на выборы в 2018 году, на обстановку — то, что приведет к президентским выборам в 2020 году. Прямо говоря, лидерство президента Трампа приносит свои плоды, а Китай хочет другого американского президента.
В своем выступлении он привел некоторые примеры китайского вмешательства в грядущие выборы в Конгресс. В частности, он упомянул о «группах влияния», которые активизировались в некоторых штатах; о тарифной политике Китая, которая направлена, в первую очередь, против тех штатов, которые принципиально важны с точки зрения грядущих (и судьбоносных для Трампа) выборов; о шантаже китайцами руководства некоторых американских компаний, которые хотели бы сохранить свое присутствие на китайском рынке.
Но этим дело не ограничилось. От внутриамериканской повестки Пенс перешел к международной, и там тоже нашлось, что предъявить злокозненному китайскому руководству. Это прежде всего «долговая дипломатия», когда Китай якобы намеренно кредитует развивающиеся страны по всему миру, надеясь заручиться их лояльностью. Припомнил он Китаю и некие «военные инструменты», с помощью которых тот пытается укрепить свои позиции в Юго-Восточной Азии.
В общем, вся речь американского вице-президента была посвящена Китаю. И место, где она была произнесена, выбрано не случайно – все-таки «институт стратегических исследований» — это вам не партийный междусобойчик.
Фактически Пенс обозначил Китай как главную угрозу Америке. А заодно и обозначился сам как важная теневая фигура, представляющая круги, которые на самом деле управляют Америкой, и уполномоченная провозглашать крестовые походы от лица этих самых кругов.
В своей недавней статье я уже писал о том, почему Китай так опасен для США, равно как и о том, почему схватка между ними совершенно неизбежна. Поэтому не буду повторяться, а просто приглашу вас прочесть тот текст. Однако при всей неизбежности схватки открытым оставался вопрос о дате её начала. Что ж, теперь благодаря Майку Пенсу у нас появляется некоторая определенность.
Важное отличие экономического спора, даже очень острого, от политического, заключается в том, что политический гораздо сложнее урегулировать. Особенно если одна из сторон в таком урегулировании не заинтересована. Просто представим себе на минутку: Китай признал американские экономические требования справедливыми и пошел на уступки по всем пунктам. В таком случае предмет спора можно считать исчерпанным, а Китай, пусть и с изрядными издержками, получает ещё несколько лет для подготовки к грядущему противостоянию.
С политическими обвинениями все гораздо сложнее, как мы можем убедиться на примере тех же обвинений против России во вмешательстве в американские выборы. Под ними вообще может не быть никакой реальной основы, но при этом они будут жить хоть месяцы, хоть годы – ровно столько, сколько этого хочет сторона, объявившая себя «пострадавшей» от чужого вмешательства.
Именно это имеет принципиальное значение. Выступление Майка Пенса – Рубикон, переступив через который, американцы сделали двусторонний конфликт не поддающимся урегулированию. Оставаясь в каком-то смысле хозяевами положения, они теперь по своему усмотрению могут добавлять или уменьшать интенсивность конфликта, в зависимости от каких-то своих локальных тактических задач, но полностью его урегулировать у Китая, скорее всего, не получится в принципе.
Ещё одним интересным моментом в выступлении американского вице-президента стала давно, казалось бы, подзабытая песня об отсутствии свободы в Китае, и о том, что Америка ошиблась, ожидая, что свобода, победно шествующая по всему миру, сама пробьет себе дорогу и в Китае. Мы с вами хорошо знаем, к чему американцы поют такие песни. И горе тому, для кого они поются – это подтвердят и жители Югославии, Ирака, Ливии, если нам вдруг не хватит собственной памяти.
Неслучайно именно сейчас в американских СМИ появились достаточно странные вбросы, так или иначе связанные с войной против Китая. Так, например, исследовательский институт «Heritage Foundation» в Вашингтоне опубликовал недавно исследование, посвященное такой интересной проблеме, как одновременная война США против России и Китая. Да, к нашей радости, результаты исследования не очень утешительны для Америки – угрозы для национальных интересов США признаны слишком большими.
Откровенно говоря, вряд ли американцы действительно подумывают о полноценной войне с двумя ядерными державами. Но это вполне может быть целенаправленным вбросом, цель которого – демонстрация решимости пойти до конца.
Реально же стратегия Вашингтона наверняка базируется на том, чтобы политическими методами дестабилизировать и расчленить Россию, после чего задушить Китай санкциями.
Но с первым пунктом как-то пока не получается. А второй без первого будет крайне сложно реализовать.
Но когда англосаксов сдерживали сложности?
А значит, жребий брошен, Рубикон перейден, и интересные новости с американо-китайского фронта скоро начнут приходить гораздо чаще. Ждем…
- Автор:
- Виктор Кузовков
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