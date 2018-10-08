Рубикон перешли. Конфликт США и Китая неизбежен?

То, что делает Россия, бледнеет по сравнению с тем, что делает Китай по всей нашей стране.

Самое ужасное заключается в том, что Китай предпринимает беспрецедентные попытки повлиять на мнение американского общества, на выборы в 2018 году, на обстановку — то, что приведет к президентским выборам в 2020 году. Прямо говоря, лидерство президента Трампа приносит свои плоды, а Китай хочет другого американского президента.