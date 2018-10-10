Почему Пентагон не отказывается от фосфорных боеприпасов

Сегодня, 05:04

Испытательный взрыв фосфорной авиабомбы над кораблём USS Alabama в 1921 году

Штурмовик A-1E сбрасывает фосфорную бомбу в ходе войны во Вьетнаме, 1966 год

Источники информации:

https://ria.ru/defense_safety/20180910/1528225165.html

https://www.izh.kp.ru/daily/26243.3/3124150

https://lenta.ru/articles/2005/11/16/white

Материалы из открытых источников