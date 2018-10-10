Почему Пентагон не отказывается от фосфорных боеприпасов
В начале сентября 2018 года Министерство обороны России распространило заявление о том, что самолеты ВВС США 8 сентября нанесли бомбовый удар по населенному пункту Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Сообщалось, что в налете участвовали два истребителя-бомбардировщика F-15, которые использовали боеприпасы с белым фосфором. Стоит отметить, что боеприпасы с белым фосфором, также известные как Willie Pete (акроним от white phosphorus), запрещены дополнительным протоколом 1977 года к Женевской конвенции 1949 года – их запрещено применять в тех случаях, когда в опасность может быть поставлено мирное население. По данным Минобороны России, применение подобных боеприпасов привело к сильным пожарам.
Минобороны США опровергло данное заявление своих российских коллег. Представитель Пентагона Шон Робертсон отметил, что у воинских подразделений в этом районе нет подобных боеприпасов. Однако, как показывает опыт нескольких последних десятилетий, вооруженные силы США и их союзников с завидной регулярностью применяют фосфорные боеприпасы в военных конфликтах. Ранее в июне коалиция распространяла заявление, в котором свои военные действия, возглавляемые США, назывались «оправданными», и что фосфорные боеприпасы используются лишь для маскировки, установки дымовых завес и установки меток.
Стоит отметить, что США и Израиль в 1977 году не подписали Дополнительные протоколы к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года. Вот и в XXI веке сильнейшая армия мира не торопится расставаться с подобным оружием. В Пентагоне настаивают на том, что белый фосфор относится к классу обыкновенных вооружений, а не к химическому оружию. И это действительно так, данное вещество не подпадает под конвенцию о запрете химического оружия и в США не собираются отказываться от проверенного средства, с более чем вековой историей применениях в последних войнах. Отказавшись подписывать Дополнительные соглашения к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года, США, вероятно, предугадали специфику вооруженных конфликтов будущего, в которых очень часто трудно будет отличить военные объекты от мирных. Во время того же конфликта в Сирии террористы очень часто прикрываются населением как живым щитом, размещая наблюдательные и командные пункты, огневые позиции непосредственно в жилой застройке, в жилых многоэтажках.
Фосфорные боеприпасы – это тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором или зажигательными веществами на его основе в смеси с другими веществами, относящимися к группе самовоспламеняющихся зажигательных веществ, горящих с использованием кислорода, содержащегося в воздухе. Существуют различные типы фосфорных боеприпасов, среди которых наиболее распространенными являются артиллерийские снаряды, минометные мины, авиационные бомбы, а также ракеты и реактивные снаряды и даже ручные гранаты. Также достаточно часто белый фосфор использовался для создания самодельных минно-взрывных устройств.
Применение белого фосфора в военных целях имеет более чем вековую историю. Впервые его использовали еще в XIX веке борцы за ирландскую независимость против английских войск. Но по-настоящему массовым применение таких боеприпасов стало лишь в годы Первой мировой войны, когда стороны конфликта использовали ручные гранаты, снаряды и авиабомбы, снаряженные фосфором. Также активно использовались зажигательные пули, снаряженные белым фосфором. В основном их применяли для ведения огня по воздушным целям. А в 1916 году британские военные получили в свое распоряжение зажигательные гранаты, снаряженные белым фосфором.
Новое оружие, которое появилось на поле боя в достаточных количествах, эффективно поражало пехоту, расположенную не только на открытой местности, но и укрывшуюся в траншеях, бетонных укреплениях, блиндажах, буквально дотла выжигая не только фортификационные сооружения противника, но и целые населенные пункты. На фоне уже существовавших зажигательных веществ того времени белый фосфор выгодно выделялся не только своей особой разрушительной мощью, но и тем, что его использование производило сильный деморализующий эффект на противника – многие солдаты не знали, что это такие и как ему можно противодействовать.
Температура горения зажигательных боеприпасов с зарядом из белого фосфора и горючего вещества составляет 800-900 градусов Цельсия. Процесс горения сопровождается обильным выделением едкого и густого белого дыма, продолжаясь до тех пор, пока не будет перекрыт доступ кислорода или не выгорит весь фосфор. Подобные боеприпасы хорошо поражают открыто расположенную живую силу и технику, а также приводят к возникновению многочисленных пожаров и отдельных очагов возгорания, которые отвлекают силы и средства на тушение и наносят противнику дополнительный материальный ущерб, ограничивают видимость на поле боя и затрудняют перемещения. Дополнительным поражающим фактором становятся образующиеся в очагах пожара белого фосфора ядовитые и удушливые газы. Тушить белый фосфор невероятно сложно – пламя очень хорошо сопротивляется воде, в состоянии гореть даже под водой.
При попадании на кожу фосфор вызывает тяжелейшие ожоги, вплоть до прожигания тканей до кости, такие ранения очень мучительны для человека и часто могут привести к летальному исходу. При вдыхании горящей смеси может произойти выжигание легких. Для лечения таких ран необходим хорошо подготовленный медицинский персонал, который при работе с пострадавшими сам может получить фосфорные раны. Применение фосфорных боеприпасов производит на противника деморализующее и психологическое воздействие.
Во время Второй мировой войны использование белого фосфора продолжилось. Так в боекомплект американских средних танков «Шерман» входили дымовые снаряды, содержащие данное вещество. Универсальность применения данных боеприпасов наглядно демонстрируется в художественном фильме «Ярость». Также белый фосфор активно применялся в качестве одного из вариантов начинки зажигательных авиабомб. Так на вооружении Люфтваффе находилась 185-кг авиационная бомба Brand С 250А, снаряженная 65 кг белого фосфора.
В дальнейшем боеприпасы с белым фосфором использовались американцами во время войны в Корее, во Вьетнаме, в ходе войны в Ираке. К примеру, в 2004 году ВВС США активно использовало бомбы с белым фосфором для того, чтобы сломить сопротивление непокорного иракского города Фаллуджа. Тогда видеокадры характерных молочно-белых взрывов в жилой городской застройке и фотографии страшных ожогов, полученных местными жителями, попали в средства массовой информации. В конечном итоге пресс-секретарю Пентагона подполковнику Барри Винэблу пришлось признать применение подобных боеприпасов. По его словам, белый фосфор использоваться в качестве оружия зажигательного действия, но исключительно против боевиков.
При этом в некоторых случаях боеприпасы с белым фосфором используются американскими военными и как средство устрашения и психологического воздействия, для того чтобы выкурить противников из укрытий. Барри Винэблу пояснил, что совокупный эффект от взрывов огня и дыма оказывает на солдат противника устрашающее воздействие, заставляя их в панике покидать свои укрытия, оказываясь в зоне поражения различного оружия. Схожим образом американцы действовали и в Сирии, к примеру, во время массированных бомбардировок города Ракка в 2017 году, который был практически полностью разрушен в ходе авиаударов. Тогда факт использования фосфорных боеприпасов подтверждали специалисты организации Human Rights Watch, отмечая неправомерные действия американских военных. Но США, впрочем, явно не собираются отказываться от подобного оружия.
«Во-первых, необходимо понимать, что зажигательное оружие чрезвычайно эффективно, универсально и позволяет бороться практически со всеми типами наземных целей, – рассказал журналистам РИА «Новости» Сергей Судаков профессор Академии военных наук. – А американцы крайне неохотно отказываются от эффективного оружия. Во-вторых, утилизировать старые боеприпасы с белым фосфором с истекшим сроком хранения очень дорого и сложно – проще «утилизировать» их на какой-либо город в пустыне. В-третьих, США продолжают работать над созданием зажигательного оружия для войн будущего. Применение ими фосфорных бомб – это, по сути, лишь полевые испытания. Американские военные смотрят, как использовать такие боеприпасы, как их модифицировать и усилить, насколько они эффективны. Демонстрируют сугубо практичный подход: можно вкладывать сотни миллиардов долларов в новые и перспективные военные технологии, а можно вложить миллион в то оружие, которое уже хорошо проверено и отработано на практике, существенно повысив его поражающую мощь».
Сергей Судаков напомнил, что США не спешат утилизировать свои арсеналы боевых отравляющих веществ. США планируют закончить утилизацию химического оружия только к 2023 году, в то время как России закончила утилизацию арсеналов химического оружия, доставшихся по наследству от СССР, еще в сентябре 2017 года. Между тем в США остаются неутилизированными порядка 10 процентов имевшегося химического оружия. По мнению Судакова, американцы могут формировать базу запрещенных боеприпасов – своеобразный резерв, который можно будет задействовать в «большой войне» для получения преимущества над противником, отказавшимся от подобного оружия. Одновременно американцы подают плохой пример и союзникам, которые также используют запрещенные образцы вооружений. В разные годы боеприпасы с белым фосфором на Ближнем Востоке применяли Израиль и Великобритания.
Источники информации:
https://ria.ru/defense_safety/20180910/1528225165.html
https://www.izh.kp.ru/daily/26243.3/3124150
https://lenta.ru/articles/2005/11/16/white
Материалы из открытых источников
Минобороны США опровергло данное заявление своих российских коллег. Представитель Пентагона Шон Робертсон отметил, что у воинских подразделений в этом районе нет подобных боеприпасов. Однако, как показывает опыт нескольких последних десятилетий, вооруженные силы США и их союзников с завидной регулярностью применяют фосфорные боеприпасы в военных конфликтах. Ранее в июне коалиция распространяла заявление, в котором свои военные действия, возглавляемые США, назывались «оправданными», и что фосфорные боеприпасы используются лишь для маскировки, установки дымовых завес и установки меток.
Стоит отметить, что США и Израиль в 1977 году не подписали Дополнительные протоколы к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года. Вот и в XXI веке сильнейшая армия мира не торопится расставаться с подобным оружием. В Пентагоне настаивают на том, что белый фосфор относится к классу обыкновенных вооружений, а не к химическому оружию. И это действительно так, данное вещество не подпадает под конвенцию о запрете химического оружия и в США не собираются отказываться от проверенного средства, с более чем вековой историей применениях в последних войнах. Отказавшись подписывать Дополнительные соглашения к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года, США, вероятно, предугадали специфику вооруженных конфликтов будущего, в которых очень часто трудно будет отличить военные объекты от мирных. Во время того же конфликта в Сирии террористы очень часто прикрываются населением как живым щитом, размещая наблюдательные и командные пункты, огневые позиции непосредственно в жилой застройке, в жилых многоэтажках.
Фосфорные боеприпасы – это тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором или зажигательными веществами на его основе в смеси с другими веществами, относящимися к группе самовоспламеняющихся зажигательных веществ, горящих с использованием кислорода, содержащегося в воздухе. Существуют различные типы фосфорных боеприпасов, среди которых наиболее распространенными являются артиллерийские снаряды, минометные мины, авиационные бомбы, а также ракеты и реактивные снаряды и даже ручные гранаты. Также достаточно часто белый фосфор использовался для создания самодельных минно-взрывных устройств.
Применение белого фосфора в военных целях имеет более чем вековую историю. Впервые его использовали еще в XIX веке борцы за ирландскую независимость против английских войск. Но по-настоящему массовым применение таких боеприпасов стало лишь в годы Первой мировой войны, когда стороны конфликта использовали ручные гранаты, снаряды и авиабомбы, снаряженные фосфором. Также активно использовались зажигательные пули, снаряженные белым фосфором. В основном их применяли для ведения огня по воздушным целям. А в 1916 году британские военные получили в свое распоряжение зажигательные гранаты, снаряженные белым фосфором.
Новое оружие, которое появилось на поле боя в достаточных количествах, эффективно поражало пехоту, расположенную не только на открытой местности, но и укрывшуюся в траншеях, бетонных укреплениях, блиндажах, буквально дотла выжигая не только фортификационные сооружения противника, но и целые населенные пункты. На фоне уже существовавших зажигательных веществ того времени белый фосфор выгодно выделялся не только своей особой разрушительной мощью, но и тем, что его использование производило сильный деморализующий эффект на противника – многие солдаты не знали, что это такие и как ему можно противодействовать.
Температура горения зажигательных боеприпасов с зарядом из белого фосфора и горючего вещества составляет 800-900 градусов Цельсия. Процесс горения сопровождается обильным выделением едкого и густого белого дыма, продолжаясь до тех пор, пока не будет перекрыт доступ кислорода или не выгорит весь фосфор. Подобные боеприпасы хорошо поражают открыто расположенную живую силу и технику, а также приводят к возникновению многочисленных пожаров и отдельных очагов возгорания, которые отвлекают силы и средства на тушение и наносят противнику дополнительный материальный ущерб, ограничивают видимость на поле боя и затрудняют перемещения. Дополнительным поражающим фактором становятся образующиеся в очагах пожара белого фосфора ядовитые и удушливые газы. Тушить белый фосфор невероятно сложно – пламя очень хорошо сопротивляется воде, в состоянии гореть даже под водой.
Испытательный взрыв фосфорной авиабомбы над кораблём USS Alabama в 1921 году
При попадании на кожу фосфор вызывает тяжелейшие ожоги, вплоть до прожигания тканей до кости, такие ранения очень мучительны для человека и часто могут привести к летальному исходу. При вдыхании горящей смеси может произойти выжигание легких. Для лечения таких ран необходим хорошо подготовленный медицинский персонал, который при работе с пострадавшими сам может получить фосфорные раны. Применение фосфорных боеприпасов производит на противника деморализующее и психологическое воздействие.
Во время Второй мировой войны использование белого фосфора продолжилось. Так в боекомплект американских средних танков «Шерман» входили дымовые снаряды, содержащие данное вещество. Универсальность применения данных боеприпасов наглядно демонстрируется в художественном фильме «Ярость». Также белый фосфор активно применялся в качестве одного из вариантов начинки зажигательных авиабомб. Так на вооружении Люфтваффе находилась 185-кг авиационная бомба Brand С 250А, снаряженная 65 кг белого фосфора.
В дальнейшем боеприпасы с белым фосфором использовались американцами во время войны в Корее, во Вьетнаме, в ходе войны в Ираке. К примеру, в 2004 году ВВС США активно использовало бомбы с белым фосфором для того, чтобы сломить сопротивление непокорного иракского города Фаллуджа. Тогда видеокадры характерных молочно-белых взрывов в жилой городской застройке и фотографии страшных ожогов, полученных местными жителями, попали в средства массовой информации. В конечном итоге пресс-секретарю Пентагона подполковнику Барри Винэблу пришлось признать применение подобных боеприпасов. По его словам, белый фосфор использоваться в качестве оружия зажигательного действия, но исключительно против боевиков.
При этом в некоторых случаях боеприпасы с белым фосфором используются американскими военными и как средство устрашения и психологического воздействия, для того чтобы выкурить противников из укрытий. Барри Винэблу пояснил, что совокупный эффект от взрывов огня и дыма оказывает на солдат противника устрашающее воздействие, заставляя их в панике покидать свои укрытия, оказываясь в зоне поражения различного оружия. Схожим образом американцы действовали и в Сирии, к примеру, во время массированных бомбардировок города Ракка в 2017 году, который был практически полностью разрушен в ходе авиаударов. Тогда факт использования фосфорных боеприпасов подтверждали специалисты организации Human Rights Watch, отмечая неправомерные действия американских военных. Но США, впрочем, явно не собираются отказываться от подобного оружия.
Штурмовик A-1E сбрасывает фосфорную бомбу в ходе войны во Вьетнаме, 1966 год
«Во-первых, необходимо понимать, что зажигательное оружие чрезвычайно эффективно, универсально и позволяет бороться практически со всеми типами наземных целей, – рассказал журналистам РИА «Новости» Сергей Судаков профессор Академии военных наук. – А американцы крайне неохотно отказываются от эффективного оружия. Во-вторых, утилизировать старые боеприпасы с белым фосфором с истекшим сроком хранения очень дорого и сложно – проще «утилизировать» их на какой-либо город в пустыне. В-третьих, США продолжают работать над созданием зажигательного оружия для войн будущего. Применение ими фосфорных бомб – это, по сути, лишь полевые испытания. Американские военные смотрят, как использовать такие боеприпасы, как их модифицировать и усилить, насколько они эффективны. Демонстрируют сугубо практичный подход: можно вкладывать сотни миллиардов долларов в новые и перспективные военные технологии, а можно вложить миллион в то оружие, которое уже хорошо проверено и отработано на практике, существенно повысив его поражающую мощь».
Сергей Судаков напомнил, что США не спешат утилизировать свои арсеналы боевых отравляющих веществ. США планируют закончить утилизацию химического оружия только к 2023 году, в то время как России закончила утилизацию арсеналов химического оружия, доставшихся по наследству от СССР, еще в сентябре 2017 года. Между тем в США остаются неутилизированными порядка 10 процентов имевшегося химического оружия. По мнению Судакова, американцы могут формировать базу запрещенных боеприпасов – своеобразный резерв, который можно будет задействовать в «большой войне» для получения преимущества над противником, отказавшимся от подобного оружия. Одновременно американцы подают плохой пример и союзникам, которые также используют запрещенные образцы вооружений. В разные годы боеприпасы с белым фосфором на Ближнем Востоке применяли Израиль и Великобритания.
Источники информации:
https://ria.ru/defense_safety/20180910/1528225165.html
https://www.izh.kp.ru/daily/26243.3/3124150
https://lenta.ru/articles/2005/11/16/white
Материалы из открытых источников
- Автор:
- Юферев Сергей
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