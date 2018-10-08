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Столтенберг взялся объяснить сербам, почему их бомбило НАТО

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Натовской говорящей голове Йенсу Столтенбергу пришлось предпринимать попытки разъяснить «непонятливым» сербам, почему натовские самолёты поливали их города бомбами и ракетами, нанося огромный ущерб инфраструктуре и убивая сотни гражданских лиц. Своё «разъяснение» Столтенберг сделал в ходе встречи с белградскими студентами. Заявление генерального секретаря Североатлантического военного блока приводит телеканал RTS.

Столтенберг взялся объяснить сербам, почему их бомбило НАТО



По словам Столтенберга, всё это делалось «для защиты мирного населения».

Генсек НАТО:
Многие и сегодня неодобрительно отзываются о тех обстрелах, но всё это делалось, чтобы защитить мирное население, прекратить существование режима Милошевича. Но главное: мы должны смотреть в будущее.


Для справки: в ходе натовской операции 1999 года, которую сложно не отнести к разряду военных преступлений, было осуществлено более 38 тысяч боевых вылетов. В результате ударов, нанесение которых продолжалось около 2,5 месяцев, погибли около 3,7 тыс. сербов, включая почти 400 детей. Ещё около 10 с лишним тысяч человек получили ранения.

В этой связи заявления, которые сделал Столтенберг, - о «защите мирного населения», выглядят лицемерием и кощунством. Видимо, у НАТО нет иных способов «защиты» одного мирного населения, кроме как бомбардировки другого мирного населения.

Важно отметить, что в результате недавнего соцопроса в Сербии, 84% граждан страны высказались против вступления в НАТО. Около 62% сербов заявили, что никогда не примут извинения функционеров военного блока за бомбардировки сербских городов в 1999 году.
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