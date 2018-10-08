Столтенберг взялся объяснить сербам, почему их бомбило НАТО

Многие и сегодня неодобрительно отзываются о тех обстрелах, но всё это делалось, чтобы защитить мирное население, прекратить существование режима Милошевича. Но главное: мы должны смотреть в будущее.

Натовской говорящей голове Йенсу Столтенбергу пришлось предпринимать попытки разъяснить «непонятливым» сербам, почему натовские самолёты поливали их города бомбами и ракетами, нанося огромный ущерб инфраструктуре и убивая сотни гражданских лиц. Своё «разъяснение» Столтенберг сделал в ходе встречи с белградскими студентами. Заявление генерального секретаря Североатлантического военного блока приводит телеканал RTS.По словам Столтенберга, всё это делалось «для защиты мирного населения».Генсек НАТО:Для справки: в ходе натовской операции 1999 года, которую сложно не отнести к разряду военных преступлений, было осуществлено более 38 тысяч боевых вылетов. В результате ударов, нанесение которых продолжалось около 2,5 месяцев, погибли около 3,7 тыс. сербов, включая почти 400 детей. Ещё около 10 с лишним тысяч человек получили ранения.В этой связи заявления, которые сделал Столтенберг, - о «защите мирного населения», выглядят лицемерием и кощунством. Видимо, у НАТО нет иных способов «защиты» одного мирного населения, кроме как бомбардировки другого мирного населения.Важно отметить, что в результате недавнего соцопроса в Сербии, 84% граждан страны высказались против вступления в НАТО. Около 62% сербов заявили, что никогда не примут извинения функционеров военного блока за бомбардировки сербских городов в 1999 году.