В Болгарии зверски убита рассказавшая о коррупции во власти тележурналистка

В Болгарии убита известная в стране журналистка - 30-летняя Виктория Маринова. Она работала на болгарском телевидении и с сентября вела ток-шоу «Детектор», которое набирало всё большую популярность. Ток-шоу было посвящено журналистским расследованиям в различных сферах. Выпуски болгарского «Детектора» Виктории Мариновой были посвящены расследованию коррупционных преступлений, к которым могут быть причастны высшие должностные лица государства.В программе прошло обсуждение насущной для Болгарии темы о том, что далеко не все выделяемые из консолидированной евросоюзной казны средства действительно идут на реализацию программ развития Болгарии. Существенная часть поступлений попросту разворовывалась при участии крупного бизнеса Болгарии и представителей властей. Об этом пишет британская The Telegraph.Ранее в болгарских СМИ поднималась тема о том, что и на отказ от строительства газопровода «Южный поток» официальная София пошла в связи с «единой политикой в рамках ЕС, не задумываясь», иначе пришлось бы объяснять, куда ушли перечисленные Болгарии средства на «энергетическую независимость».В ОБСЕ назвали убийство Виктории Мариновой ужасным преступлением и попыткой оказать давление на свободу слова в стране Европейского союза. Отмечено, что ОБСЕ требует от болгарских властей максимально полного и открытого расследования этого преступления.Журналист болгарского телевидения была убита в одном из парков у Дуная. Её тело обнаружили в кустах неподалёку от пирса. Полиция на теле Виктории Мариновой обнаружила следы удушения, многочисленные следы ударов по голове.По словам болгарского премьер-министра Бойко Борисова, "раскрытие этого убийства – дело ближайшего времени, так как оставлено большое количество материала ДНК". А в МВД Болгарии уже заявили, что Маринова могла стать «жертвой грабителя и насильника», так как у неё пропал мобильный телефон, ключи от автомобиля, очки и верхняя одежда. Женщина, как заявлено, подверглась сексуальному насилию. В МВД добавили, что "не припомнят столь жестокого убийства за последние годы".Сиротой осталась 7-летняя дочь Виктории. Тщательного расследования потребовала организация "Репортёры без границ".