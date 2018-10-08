Первая ступень Falcon 9 впервые вернулась на космодром в Калифорнии. Маск в восторге
Впервые осуществлено успешное возвращение первой ступени американской ракеты «Falcon 9» на калифорнийский космодром "Ванденберг". Известно, что ракета выводила на орбиту аргентинский спутник SAOCOM 1A, который относится к разряду радиолокационных. Посадка на космодроме первой ступени состоялась в 5:30 по Москве (22:30 по местному времени).
Трансляция приземления велась на сайте SpaceFlight Now.
70 метровая ракета была установлена на стартовой площадке SLC-4E в "Ванденберге". Основная её задача - коммерческий вывод названного аргентинского спутника на орбиту со средней высотой около 620 км. Ещё никогда в Калифорнии не осуществлялся возврат 1-й ступени этой ракеты.
Ранее успешное приземление первой ступени осуществлялось на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. Также ранее 1-я ступень приземлялась (а точнее - приводнялась) на управляемые платформы, расположенные на поверхности океана.
В Калифорнии используется модификация «Falcon 9» Block 5, первая ступень которой может быть подготовлена к повторному старту за менее продолжительный промежуток времени, нежели у ракет того же семейства, но других модификаций.
Ракета «Falcon 9» произведена компанией «SpaceX», ключевой фигурой в которой является Илон Маск.
Для справки: сухая масса первой ступени составляет 22,2 тонны. На ней эксплуатируется 9 маршевых двигателей "Merlin 1D+". В качестве горючего применяется авиационный керосин, в качестве окислителя - сжиженный кислород. Время работы составляет 162 секунды. В калифорнийском случае эта ступень вернулась на стартовую площадку примерно через 9 минут после старта.
Трансляция приземления велась на сайте SpaceFlight Now.
70 метровая ракета была установлена на стартовой площадке SLC-4E в "Ванденберге". Основная её задача - коммерческий вывод названного аргентинского спутника на орбиту со средней высотой около 620 км. Ещё никогда в Калифорнии не осуществлялся возврат 1-й ступени этой ракеты.
Ранее успешное приземление первой ступени осуществлялось на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида. Также ранее 1-я ступень приземлялась (а точнее - приводнялась) на управляемые платформы, расположенные на поверхности океана.
В Калифорнии используется модификация «Falcon 9» Block 5, первая ступень которой может быть подготовлена к повторному старту за менее продолжительный промежуток времени, нежели у ракет того же семейства, но других модификаций.
Ракета «Falcon 9» произведена компанией «SpaceX», ключевой фигурой в которой является Илон Маск.
Для справки: сухая масса первой ступени составляет 22,2 тонны. На ней эксплуатируется 9 маршевых двигателей "Merlin 1D+". В качестве горючего применяется авиационный керосин, в качестве окислителя - сжиженный кислород. Время работы составляет 162 секунды. В калифорнийском случае эта ступень вернулась на стартовую площадку примерно через 9 минут после старта.
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- SpaceX
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