Израильская тактика борьбы с терроризмом, которая ранее часто удостаивалась критики от международных правозащитных организаций, явно не даёт того эффекта, о котором изначально говорили власти страны. Речь идёт о тактике, при которой сносу подлежат дома террористов и членов их семей.Напомним, что действующее израильское законодательство предполагает в качестве «ответной» меры на действие террориста снос его жилища. Если речь идёт о квартире в многоквартирном доме, то её в прямом смысле слова замуровывают, выселяя из неё людей, которые там проживали и приходились родными и близкими человека, вставшего на террористический путь.Статистика говорит о том, что эта мера, по сути, не действует. Террористы продолжают осуществлять атаки на израильтян, прекрасно понимая, что их вместе с родственниками ожидает в итоге.Так, Израиль вчера и сегодня прощается с двумя жертвами террористического акта в Баркане. Это 28-летняя Ким Левенгронд-Йехезкель, работавшая секретарём в одной из компаний, и 32-летний Зива Хаджба, работавший бухгалтером.Что известно о теракте и террористе? Преступником является палестинец, который расстрелял людей из пистолета-пулемёта "Карл Густав" в офисном здании неподалёку от Ариэля. Два человека убиты, один ранен (это 54-летняя женщина, которая сейчас находится в клинике).Ни ХАМАС, ни другие палестинские группировки ответственности за теракт на себя не взяли, подчеркнув, что речь идёт не о теракте, а о бытовой ссоре, которая вылилась в стрельбу. По некоторым данным, палестинец работал в одной из компаний, офис которой располагался в том самом административном здании. Заявлено, что у мужчины возникли проблемы с работой: руководство сократило ему число рабочих смен.В итоге власти Израиля, расценив случившееся именно как теракт, приняли решение снести дом семьи преступника. Известно его имя. Это 23-летний Ашраф Валид Наалуа из деревни Шуэйкэ (район Туль-Карема). Военные накануне разметили дом под снос, несмотря на протесты арабского населения, тем самым подогревая к себе дополнительную ненависть.Сам «стрелок» находится в розыске.Для справки: в Израиле с 1 июня произошло 8 происшествий, которые власти расценили как теракты. В результате нападений погибли три человека (два из них – накануне).Если тактика по сносу домов имеет плоды, то откуда такое количество нападений за столь сжатый промежуток времени? А ведь есть и те, кто предлагает эту провальную тактику перенять и России. Зачем? Чтобы спровоцировать новый террористический всплеск внутри страны? Россия и без сноса домов террористов выстроила качественную защиту, и эту выстроенную систему нужно поддерживать в работоспособном состоянии.