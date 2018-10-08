Ситуация в Сирии. САА отбила атаку боевиков в Хаме
Сирийская армия отбила атаку исламистов на свои позиции в Хаме, западная коалиция эвакуировала группу террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) из Дейр-эз-Зора. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.
На западе провинции Алеппо в течение дня продолжались вооруженные столкновения между радикальными формированиями. Боевики отнимают у мирных жителей Африна сельхозтехнику. Один из курдских отрядов (YPG) над населенным пунктом Кобани сбил турецкий разведывательный беспилотник.
В северо-восточной части провинции Дейр-эз-Зор террористы ИГ провели ряд атак на позиции «демократических сил (SDF). В результате ракетного обстрела погибли до десяти бойцов курдских отрядов. Одновременно с этим вертолеты западной коалиции вывезли в неизвестном направлении группу игиловцев.
В провинции Идлиб зафиксированы бои между отрядами террористической коалиции, руководимой «Джебхат ан-Нусрой», (запрещена в РФ) и группировкой ИГ. Потери понесли обе стороны. Как накануне отметил президент Сирии Башар Асад, договоренность, позволившая избежать кровопролития в Идлибе, носит временный характер. По его словам, провинция, как и другие регионы, вернется под контроль Дамаска, и победа там сирийских войск разрушит планы западных стран в отношении САР.
В зоне деэскалации на территории провинции Хама исламисты открыли огонь по позициям сирийской армии и провели атаку с целью прорваться в долину Аль-Габ. Атака была отбита, в результате боестолкновения уничтожено большое количество боевиков.
На западе провинции Алеппо в течение дня продолжались вооруженные столкновения между радикальными формированиями. Боевики отнимают у мирных жителей Африна сельхозтехнику. Один из курдских отрядов (YPG) над населенным пунктом Кобани сбил турецкий разведывательный беспилотник.
В северо-восточной части провинции Дейр-эз-Зор террористы ИГ провели ряд атак на позиции «демократических сил (SDF). В результате ракетного обстрела погибли до десяти бойцов курдских отрядов. Одновременно с этим вертолеты западной коалиции вывезли в неизвестном направлении группу игиловцев.
В провинции Идлиб зафиксированы бои между отрядами террористической коалиции, руководимой «Джебхат ан-Нусрой», (запрещена в РФ) и группировкой ИГ. Потери понесли обе стороны. Как накануне отметил президент Сирии Башар Асад, договоренность, позволившая избежать кровопролития в Идлибе, носит временный характер. По его словам, провинция, как и другие регионы, вернется под контроль Дамаска, и победа там сирийских войск разрушит планы западных стран в отношении САР.
В зоне деэскалации на территории провинции Хама исламисты открыли огонь по позициям сирийской армии и провели атаку с целью прорваться в долину Аль-Габ. Атака была отбита, в результате боестолкновения уничтожено большое количество боевиков.
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