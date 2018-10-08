Что с вопросом опыта командного состава ВМФ? Главком рассказал
Большинство командиров надводных и подводных кораблей сегодня имеют практический опыт действий против террористов, опыт масштабных учений и дальних походов во многих частях Мирового океана, в том числе в Арктических широтах, передает РИА Новости заявление главкома ВМФ Владимира Королева по случаю Дня командира корабля.
По его словам, в ВМФ успешно функционирует подготовка командиров новой формации. Сегодня командиров надводных и подводных кораблей отличают профессионализм, высокая ответственность и способность молниеносно принимать грамотные решения.
Адмирал добавил, что система подготовки командиров кораблей, подлодок и летательных аппаратов построена на принципах готовности к освоению и эксплуатации новой техники и вооружения.
В настоящее время ВМФ РФ приступил к испытаниям новейших подводных роботизированных буксировщиков, предназначенных для управления гибкими протяженными буксируемыми антеннами (ГПБА), которые используются надводными кораблями для обнаружения субмарин. Эти антенны имеют длину свыше километра и серьезно ограничивают маневренность и скорость кораблей-носителей. Применение же робота-помощника позволит снять многие ограничения и размещать антенну так, чтобы лучше «рассмотреть» цель.
ГПБА – одно из самых эффективных средств обнаружения подлодок. Оно представляет собой длинные тросы с закрепленными на них гидрофонами.
По словам эксперта Александра Мозгового, достоинством такой антенны является высокая чувствительность – благодаря длине на нее меньше оказывают влияние шумы и вибрация самого носителя.
Он отметил, что если робототехнические комплексы научат управляться с антенным «хвостом», то сами противолодочные корабли будут маневрировать более свободно, и эффективность их применения возрастет.
Сегодня российские корабли оснащаются буксируемыми ГАС (гидроакустическими станциями) «Минотавр-М» и «Виньетка-М». В частности их устанавливают на корветы проекта 20380 и фрегаты проекта 20350.
По его словам, в ВМФ успешно функционирует подготовка командиров новой формации. Сегодня командиров надводных и подводных кораблей отличают профессионализм, высокая ответственность и способность молниеносно принимать грамотные решения.
Адмирал добавил, что система подготовки командиров кораблей, подлодок и летательных аппаратов построена на принципах готовности к освоению и эксплуатации новой техники и вооружения.
В настоящее время ВМФ РФ приступил к испытаниям новейших подводных роботизированных буксировщиков, предназначенных для управления гибкими протяженными буксируемыми антеннами (ГПБА), которые используются надводными кораблями для обнаружения субмарин. Эти антенны имеют длину свыше километра и серьезно ограничивают маневренность и скорость кораблей-носителей. Применение же робота-помощника позволит снять многие ограничения и размещать антенну так, чтобы лучше «рассмотреть» цель.
ГПБА – одно из самых эффективных средств обнаружения подлодок. Оно представляет собой длинные тросы с закрепленными на них гидрофонами.
По словам эксперта Александра Мозгового, достоинством такой антенны является высокая чувствительность – благодаря длине на нее меньше оказывают влияние шумы и вибрация самого носителя.
Он отметил, что если робототехнические комплексы научат управляться с антенным «хвостом», то сами противолодочные корабли будут маневрировать более свободно, и эффективность их применения возрастет.
Сегодня российские корабли оснащаются буксируемыми ГАС (гидроакустическими станциями) «Минотавр-М» и «Виньетка-М». В частности их устанавливают на корветы проекта 20380 и фрегаты проекта 20350.
- Использованы фотографии:
- Пресс-служба ВМФ
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter