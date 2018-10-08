США разморозят проект САУ XM2001 Crusader (Крестоносец). Догнать РФ и КНР

Я обеспокоен тем, что в настоящее время мы находимся позади Китая и России, как с точки зрения дальнобойности артиллерийских установок, так и по скорости стрельбы. В течение восьми лет Обамы мы сильно отстали. Мы отложили техническое обслуживание и модернизацию – в то время как Китай и Россия улучшали свои обычные (неядерные) силы и артиллерию. Я хочу убедиться, что мы сможем получить лучшее вооружение и не будем сталкиваться с изношенной техникой.

В американском сенате выразили обеспокоенность по поводу того, что армия США по ряду компонентов начинает серьёзным образом отставать от армий своих «главных противников» - России и Китая. При этом термин «главные противники» в отношении РФ и КНР применяют сами американские сенаторы, окончательно перестав заботиться о соблюдении даже минимальной дипломатической риторики.Одним из тех сенаторов, которые высказываются о военно-техническом отставании, является 84-летний Джим Инхоф – представитель верхней палаты конгресса США от штата Оклахома. Представляющий Республиканскую партию Инхоф заявил, что Обама «довёл в своё время армию США до такого состояния, что она стала серьёзно уступать в оснащении армиям России и Китая, например, по средствам артиллерии».В ходе ежегодного собрания Армейской ассоциации США, на котором присутствовали и представители сената, обсуждались вопросы модернизации стоящих на вооружении армии США артиллерийских систем. В частности, обсуждался вопрос программы модернизации 155-мм САУ M109A6 Paladin. Эта самоходная артиллерийская установка не производится в Штатах с 2003 года.Также рассматривался вопрос реализации масштабного проекта по созданию «дальнобойной стратегической пушки», которая смогла бы поражать цель на расстоянии до тысячи морских миль (1 морская миля = 1,852 км).Из заявления сенатора Инхофа (цитата Defense News ):В ходе собрания был обсуждён вопрос, связанный с программой САУ XM2001 Crusader («Крестоносец»). Первые самоходные артустановки сухопутные силы США должны были получить в 2004 году, однако в 2002 году программу свернули. Причина была названа следующей: чрезмерный вес САУ окончательной версии и одновременно огромная стоимость проекта. А стоимость на тот момент составляла 11 млрд долларов.Отмечено, что в 2015 году в США назвали цифровую систему управления огнём ранее упомянутой САУ M109A6 Paladin «отстающей от зарубежных аналогов» и «более дорогостоящей». Претензии были предъявлены к дороговизне использования «умного» высокоточного 155-мм снаряда M982 Excalibur с дальностью стрельбы до 60 км. Впервые Excalibur был применён в Ираке в 2007 году. Стоимость такого снаряда в версии Block 2 составляет около 160 тыс. долларов.Теперь сенат США готов выделять средства на более активную закупку «умных» 155-мм боеприпасов для «Паладина», включая модернизацию M982 Excalibur Block 3 «с возможностью сопровождения цели в условиях городской застройки».Подробностей о «дальнобойной стратегической пушке», которая бы смогла осуществлять поражение цели на выше озвученном огромном расстоянии (до 1000 морских миль), не приводится. Отмечено, что речь идёт о ракетных технологиях. Если так, тогда США расписываются в прекращении соблюдения Договора РСМД, в чём сами постоянно обвиняют Россию.